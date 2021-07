Fantasmi di guerra: trailer italiano del film di guerra a sfondo sovrannaturale

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Fantasmi di guerra, un film di guerra a sfondo sovrannaturale in arrivo on demand il 28 luglio.

La trama ufficiale: Fantasmi di guerra segue cinque soldati americani che verso la fine della Seconda Guerra Mondiale sono intenti a sorvegliare un castello francese precedentemente occupato dall’alto comando nazista. All’improvviso, un nemico sovrannaturale si palesa contro di loro ed è molto più terrificante di qualsiasi altra cosa vista sul campo di battaglia…

Il film è interpretato da Brenton Thwaites che ha interpretato Henry Turner in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar e Dick Grayson / Nightwing nella serie tv Titans e Theo Rossi noto per i ruoli di Juan Carlos ‘Juice’ Ortiz nella serie tv Sons of Anarchy e Hernan ‘Shades’ Alvarez nella serie tv Luke Cage. Il cast è completato da Billy Zane (Titanic), Kyle Gallner (Bart Allen / Impulse nella serie tv Smallville), Skylar Astin (Pitch Perfect 2), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk nella serie tv Titans), Vivian Gray (Dread), Shaun Toub (Snowpiercer), Laila Banki (Jagame Thandhiram), Yanitsa Mihailova, Kaloyan Hristov e Shannon McKain.

“Fantasmi di guerra” è diretto dal regista Eric Bress che ha ampliato un omonimo corto documentario del 2010 diretto da Rich Newman che esplora con video e testimonianze siti associati alla guerra civile americana considerati infestati dai fantasmi di migliaia di giovani soldati caduti sul campo.

Bress torna dietro la macchina da presa a 17 anni da The Butterfly Effect, pellicola d’esordio di cui è stato co-regista e co-sceneggiatore con J. Mackye Gruber. Bress ha anche creato la serie tv Kyle XY e scritto Final Destination 2 e The Final Destination 3D.