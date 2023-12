Fantasticon Film Fest 2023: conclusa la prima edizione, a “The Well” di Zampaglione il Premio del pubblico

Si è conclusa da qualche giorno la prima edizione del Fantasticon Film Fest (FFF), il nuovo festival dedicato ai film di genere che ha avuto luogo presso l’auditorium di Fiera Milano Rho nell’ambito di Milan Games Week & Cartoomics 2023 (MGW CMX 2023). La manifestazione con oltre 120.000 visitatori ha segnato un nuovo record di presenze e si è confermata come l’appuntamento più popolare per la geek culture del Nord Italia.

Grande successo e soddisfazione anche per il festival neonato, organizzato da Echo e Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators e con la direzione artistica di Manlio Gomarasca: nell’arco dei 3 giorni sono stati proiettati alla presenza di centinaia di persone molti contenuti in anteprima ed esclusivi che ruotavano intorno ai 3 filoni principali (anime, fantasy e horror), spesso accompagnati da ospiti d’eccezione: i Manetti bros., Federico Zampaglione, Lamberto Bava, Shinichi Ishizuka, Daniele Serra, Paolo Barbieri, Andrea Niada, Rocco Fasano, Dario Moccia, Roberto Recchioni, Luca Crovi, Andrea Ferro, Cristina Scabbia e Dario Argento, che ha anche ricevuto davanti a una platea numerosissima dalle mani di Ilenia Pastorelli il Legend Award, il premio alla carriera riservato alle grandi personalità del cinema fantastico.

Inaugurato al Fantasticon Film Fest (FFF) anche un Premio del Pubblico che è andato all’horror The Well: grazie alla collaborazione con ComingSoon che ha ospitato la piattaforma per votare tutti i contenuti in programma, gli spettatori hanno scelto come preferito il film di Federico Zampaglione che uscirà prossimamente in sala.

Il noto regista e musicista ha dichiarato: “Sono felice e orgoglioso di questo bellissimo risultato; c’erano titoli importantissimi e non era affatto scontato vincere. Inoltre la gioia maggiore è che il premio arriva da chi può decidere davvero le sorti di un film: il pubblico!”.

Aggiunge il Direttore Artistico Manlio Gomarasca: “Come ho avuto modo di dire più volte dal palco del Fantasticon, questa prima edizione, ricca di sorprese ed emozioni, era dedicata alla celebrazione della rinascita del cinema fantastico, nel tentativo di creare un ponte virtuale tra i grandi maestri come Dario Argento, Lamberto Bava e Aldo Lado e i nuovi autori. Sono quindi particolarmente felice di apprendere che il pubblico del Fantasticon abbia decretato la vittoria di The Well, film italiano dal respiro internazionale, diretto dalla rockstar del cinema horror moderno: Federico Zampaglione”.

Fantasticon Film Fest 2023: foto e ospiti della prima edizione Guarda le altre 18 fotografie →