The well: nuove immagini ufficiali dell’horror di Federico Zampaglione in anteprima al Sitges Film Festival

Sarà presentato in anteprima mondiale presso il prestigioso Sitges Film Festival 2023 The well, il nuovo horror sovrannaturale del regista Federico Zampaglione, alla sua terza incursione nel genere dopo l’exploit internazionale di Shadow – L’ombra del 2009 e il Tulpa – Perdizioni mortali d(2013) con protagonista Claudia Gerini.

Eccomi tornato sul cavallo dell’orrore! Amo profondamente questo genere perché parla dell’animo umano, indaga le nostre paure sconosciute e si perde nel profondo, nell’oscurità, mentre, contemporaneamente, ci si aggrappa a una lama di luce. The well spinge all’estremo le emozioni, sfumando il confine tra realtà e fantasia, bene e male, vita e morte. E scopriremo che il Male ha nuove profondità. – Federico Zampaglione

“The well” sarà proiettato venerdì 6 Ottobre nella sezione “Midnight X-treme”, presso il Cinema Retiro. Il Sitges – Festival internazionale del cinema fantastico della Catalogna è il maggior festival cinematografico internazionale dedicato al cinema fantastico, che si tiene ogni anno, nel mese di ottobre, dal 1968, nella cittadina spagnola di Sitges.

Il film vede protagonista Lauren LaVera (Terrifier 2) nei panni di Lisa Gray, giovane restauratrice che si reca in un piccolo villaggio italiano per portare al suo antico splendore un dipinto medievale. Ma non sa che sta mettendo la sua vita in pericolo a causa di una maledizione legata ad un mostro creato e nutrito dal dolore più estremo.

Il regista ha commentato: “Sono più che entusiasta di avere la prima mondiale di The well a Sitges, un festival che amo davvero. Far parte della sezione ‘Midnight X-treme’ è molto emozionante ed è il posto perfetto per il mio nuovo film… visto che è davvero molto, molto estremo! Preparatevi, compagni!”.

Nel cast insieme a Lauren LaVera sono presenti Claudia Gerini (Diabolik, Ammore e malavita, John Wick – Capitolo 2), Giovanni Lombardo Radice (Paura nella città dei morti viventi), Taylor Zaudtke (Sadistic intentions), Linda Zampaglione (Time Is up), Jonathan Dylan King (la serie Netflix From scratch – La forza di un amore), Lorenzo Renzi (Romanzo criminale – La serie), Gianluigi Calvani (The new Pope), Yassine Fadel (la serie tv FBI: International), Melanie Gaydos (Insidious: L’ultima chiave), Stefano Martinelli (Anger of the dead) e l’esordiente Courage Oviawe.

Scritto dallo stesso Zampaglione (Shadow – L’ombra, Tulpa – Perdizioni mortali, Morrison) insieme a Stefano Masi, The Well è una produzione Iperuranio Film, prodotto da Stefano Masi e Mario Pezzi.

Federico Zampaglione – Note biografiche

Zampaglione nato a Roma il 29 giugno del 1968, fonda il gruppo Tiromancino nel 1989 e dopo una lunga e prolifica carriera come pluripremiato cantautore, nel 2007 decide di debuttare alla regia con Nero Bifamiliare, una commedia nera, ambientata ai giorni nostri. Il film mette a nudo problemi e difficoltà della convivenza con altre culture e, soprattutto, segnala il rischio di una paranoia montante di fronte a ciò che turba la nostra quotidianità. Dopo due anni di lavoro l’idea si concretizza. Naturalmente Zampaglione non ha solo curato la sceneggiatura (insieme a Rudolph Gentile) e la regia, ma anche la soundtrack, contenuta in un CD che presenta nove brani inediti, tra cui “L’alba di domani” che dà il titolo all’album e manda un messaggio di speranza e di apertura al nuovo.

Il film si rivela un esordio apprezzato da critica e pubblico, e ottiene moltissimi premi e un ottimo risultato al box-office, nonché importanti attestati di stima da parte di veri e propri maestri del cinema italiano e internazionale, quali Monicelli, Moretti, Verdone, Bava, Argento e Paul Haggis, il mitico regista e sceneggiatore di Crash. Si aprono a sorpresa a Federico le porte per una seconda attività artistica alla regia. “L’alba di domani”, original soundtrack del film, è il primo disco prodotto dalla Deriva Production, etichetta discografica di Federico Zampaglione, che conquista il risultato di essere tra le colonne sonore italiane più vendute degli ultimi anni (certificata ORO), grazie a singoli di successo come “L’alba di domani”, “Angoli di cielo” e “Un altro mare”.

Nel 2009 Federico collabora con il gruppo The Alvarius, composto da Francesco Zampaglione e Andrea Moscianese, nella creazione della colonna sonora originale del film Shadow scritto e diretto dallo stesso Federico. Il film è stato un grandissimo successo a livello mondiale confermandosi come l’horror italiano più venduto all’estero degli ultimi 10 anni con oltre 60 paesi venduti ad oggi tra cui America, Canada, Inghilterra, Irlanda, Germania, Giappone, Medio Oriente, Russia e tantissimi altri.

Nel 2012 scrive e dirige il suo terzo film, Tulpa – Perdizioni mortali. Lo stesso anno collabora con Fabri Fibra per il singolo “Incomprensioni” dell’album “Chi vuole essere Fabri Fibra?” . Nel 2011 scrive musica e testi del singolo “Poi inventi il mondo” tratto dall’album “RossoNoemi” di Noemi, con la quale duetterà anche nel tour di “L’essenziale”, mentre nel 2014 scrive il singolo “Sotto una buona stella” per Michele Bravi.

Nel 2015 collabora con Eros Ramazzotti, scrivendo insieme a lui quattro testi per l’album “Perfetto” dello stesso Ramazzotti: “Sei un pensiero speciale”, “Tu gelosia”, “L’amore è un modo di vivere” e “Un’altra estate”. Lo stesso anno dirige due videoclip: “Ci stai” di Biagio Antonacci, che vince il premio Roma Videoclip come miglior video e miglior regia, e “I nani” di Richard Benson.

Nel 2017 pubblica per Mondadori il suo primo romanzo scritto insieme a Giacomo Gensini, “Dove tutto è a metà” , da cui verrà tratto il suo ultimo film drammatico Morrison , la cui sceneggiatura è stata adattata insieme a Gensini. A settembre 2018 i Tiromancino tornano con Fino a qui , nuovo progetto discografico composto da 4 brani inediti e 12 tra le canzoni più significative della band risuonate, riarrangiate e reinterpretate da Federico Zampaglione insieme a grandi nomi del panorama musicale italiano. Il disco – certificato ORO – è stato anticipato dalla nuova versione di “Due Destini” realizzata insieme ad Alessandra Amoroso e dall’inedito ‘Noi Casomai ’, il cui video è stato presentato in anteprima alla 75ª Mostra del Cinema di Venezia, all’interno delle Giornate degli autori.

Nel 2019 duetta con Tiziano Ferro in una nuova versione del brano “Per me è importante” , anche questo contenuto nella raccolta “Fino a qui”. A giugno del 2019, dopo aver firmato nuovamente con Virgin Records pubblica l’inedito “Vento del Sud”, brano tra i più programmati dalle radio di quella estate. Lo stesso successo radiofonico toccherà poi all’inedito “Finché ti va” pubblicato a settembre 2020 e al successivo Cerotti , brano pubblicato a gennaio del 2021 e che farà parte della colonna sonora del film “Morrison”, che debutta nei cinema il 20 maggio 2021.