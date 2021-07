Dopo un esordio col botto da 70 milioni di dollari registrato da Fast & Furious 9, il sito Variety riporta che è stata data luce verde ad uno spinoff al femminile con protagonista Charlize Theron che nel franchise interpreta l’hacker Cipher.

Variety annuncia che Vin Diesel ha incaricato il team di sceneggiatori assemblato per il franchise di impostare un film in solitaria per la cyberterrorista Cipher che ha fatto il suo debutto come antagonista principale in Fast & Furious 8, dove rapiva Elena Neves, la ex di Dom, e il loro figlio neonato, di cui Dom non sapeva nulla. In seguito giustizia Elena per punire Dom per aver disobbedito ad uno dei suoi ordini e lo costringe a partecipare al furto di un sottomarino nucleare dopo averlo costretto a voltare le spalle alla sua squadra. Dopo essere fuggita alla conclusione del film, Cipher è tornata in “Fast & Furious 9 – The Fast Saga” per vendicarsi di Dom e della sua famiglia con l’aiuto di Jakob Toretto interpretato da John Cena, il fratello di Dom e Mia che lavora come ladro professionista, killer e asso del volante.

Nel frattempo ci sono in cantiere un altro “Fast & Furious” diviso in due parti che concluderà il franchise principale, un sequel di Hobbs & Shaw con il ritorno della strana coppia Dwayne Johnson e Jason Statham e un altro spinoff con una protagonista femminile che dovrebbe coinvolgere Michelle Rodriguez.

Theron in questi giorni ha anche annunciato il completamento della sceneggiatura del sequel The Old Guard 2 di Netflix, inoltre vedremo l’attrice premio Oscar prossimamente anche nel sequel d’animazione La famiglia Addams 2 dove tornerà a prestare la voce di Morticia Addams, nei panni di Lady Lesso nell’adattamento della saga fantasy L’Accademia del Bene e del Male di Paul Feig e riprenderà il ruolo della letale spia nel sequel d’azione Atomica Bionda 2.