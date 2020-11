Fata madrina cercasi: trailer italiano della commedia fantasy su Disney Plus dal 4 dicembre

Disponibile un trailer italiano di Fata madrina cercasi (Godmothered), una commedia natalizia in arrivo su Disney + che rievoca le atmosfere fantasy del memorabile classico Come d’incanto.

Il teaser mostra la fata madrina Eleanor, interpretata da Jillian Bell, che lascia il suo regno fantastico per viaggiare nel mondo umano e realizzare i sogni di una giovane ragazza, scoprendo che il mondo umano non è così gentile e magico come si aspettava.

La trama ufficiale:

Ambientato nel periodo natalizio, “Fata madrina cercasi” è una commedia su Eleanor, una giovane fata madrina in formazione (Jillian Bell) che dopo aver sentito che la professione scelta è in via di estinzione, decide di mostrare al mondo che le persone hanno ancora bisogno di fate madrine. Dopo aver trovato una lettera smarrita di una bambina di 10 anni in difficoltà, Eleanor la rintraccia e scopre che la ragazza, Mackenzie, è ora una mamma single di 40 anni (Isla Fisher) che lavora in una stazione di news a Boston. Avendo perso suo marito diversi anni prima, Mackenzie ha quasi rinunciato all’idea di “E vissero felici e contenti”, ma Eleanor è vincolata e determinata a dare a Mackenzie un nuova prospettiva di felicità, che le piaccia o no.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Fata madrina cercasi” uscirà in esclusiva su Disney + il 4 dicembre e sarà interpretato anche da Santiago Cabrera, Mary Elizabeth Ellis, Jane Curtin, June Squibb, Jillian Shea Spaeder, Willa Syke, Artemis Pebdani, Utkarsh Ambudkar e Stephnie Weir.

