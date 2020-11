Saban Films ha reso disponibile trailer ufficiale della bizzarra commedia d’azione Fatman, che è un riferimento alla stazza di Babbo Natale. Il film vede protagonista Mel Gibson nei panni di Chris Cringle, un “Babbo Natale turbolento e poco ortodosso” che per salvare la sua attività in declino è costretto a collaborare con l’esercito americano mentre cerca di sfuggire ad un killer prezzolato, interpretato da Walton Goggins, ingaggiato da un ragazzino messo da Cringle nella lista dei cattivi.

La trama ufficiale:

Per salvare la sua attività in declino, Chris Cringle (Gibson), noto anche come Babbo Natale, è costretto ad una partnership con l’esercito americano. A peggiorare le cose, Chris viene bloccato in una micidiale battaglia di ingegno contro un assassino altamente qualificato (Goggins), assunto da un precoce dodicenne dopo aver ricevuto un pezzo di carbone nella sua calza.

Il cast è completato da Marianne Jean-Baptiste, Shaun Benson, Chance Hurstfield, Jordan Blais, Deborah Grover e Paulino Nunes.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Mel Gibson dopo i recenti ruoli in “Fatman” e nel thriller Force of Nature (disponibile su Amazon.it), ha ulteriori due film completati: il thriller d’azione Last Looks e il thriller fantascientifico Quello che non ti uccide: il primo segue un ex poliziotto caduto in disgrazia e diventato eremita nei boschi che viene coinvolto in un’indagine su un omicidio da investigatore privato; il secondo in cui Gibson è il cattivo, segue un agente delle forze speciali in pensione (Frank Grillo) intrappolato in un loop temporale senza fine in cui rivive il giorno della sua morte. Gibson ha inoltre firmato per recitare in Panama, thriller d’azione in cui interpreta un ex marine assunto da un appaltatore della difesa che si ritrova coinvolto nell’invasione statunitense di Panama ed è anche nel cast del film d’azione Dangerous in cui recita al fianco di Famke Janssen, Kevin Durand, Scott Eastwood e Tyrese Gibson.

“Fatman” è scritto e diretto in tandem dai registi americani Eshom e Ian Nelms (Waffle Street, Small Town Crime). Il film prodotto da Todd Courtney, Nadine de Barros, Brandon James, Michelle Lang, Robert Menzies, Lisa Wolofsky ha recentemente debuttato negli Stati Uniti in sale selezionate e VOD.

Fonte: Collider