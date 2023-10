Ferrari: il teaser poster italiano del film di Michael Mann con Adam Driver (Al cinema dal 14 dicembre)

Ferrari, disponibile un primo teaser poster italiano del nuovo attesissimo film del quattro volte candidato all’Oscar Michael Mann (Heat – La sfida). Prodotto da STX Entertainment, “Ferrari” è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

Accolto da una lunga standing ovation alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “Ferrari” è la storia di una leggenda che ha costruito un mito senza tempo, diventando un’icona mondiale, ma soprattutto una vera e propria esperienza cinematografica, coinvolgente e spettacolare, che racconta l’affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta.

Il candidato all’Oscar Adam Driver è Enzo Ferrari; accanto a lui il Premio Oscar Penélope Cruz nel ruolo della moglie Laura, Shailene Woodley in quello di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O’Connell nei panni rispettivamente dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins. Nel cast anche Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago.

Michael Mann ha iniziato a esplorare la possibilità di realizzare il film intorno al 2000, dopo aver discusso il progetto con Sydney Pollack. Nell’agosto 2015, Christian Bale ha avviato le trattative per interpretare il ruolo della Ferrari. L’inizio delle riprese era previsto nell’estate 2016 in Italia. Nell’ottobre 2015, la Paramount Pictures ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale del film. Bale ha abbandonato il film nel gennaio 2016 perché preoccupato di soddisfare i requisiti di peso per il ruolo prima dell’inizio della produzione. Il progetto è rimasto in fase di stallo fino all’aprile 2017, quando Hugh Jackman ha avviato le trattative per interpretare Ferrari e Noomi Rapace nei panni di sua moglie con la Paramount non più coinvolta. Il progetto rimarrà nuovamente inattivo fino a giugno 2020. Mann e Jackman erano ancora a bordo, con Rapace non più coinvolta e con STX che nel frattempo aveva assunto la distribuzione internazionale. L’inizio delle riprese era previsto per aprile 2021. Nel febbraio 2022, Jackman aveva lasciato il film, con Adam Driver che ora interpretava Ferrari. Le riprese principali sono iniziate il 17 agosto 2022 in Italia, a Brescia all’inizio di ottobre. La produzione del film è terminata alla fine di ottobre 2022.

Michael Mann & Ferrari

Prima di riuscire a concretizzare il suo biopic, Michael Mann nel 2008 ha diretto un video promozionale per la Ferrari California e in una recente intervista con Vulture ah raccontato il suo primo incontro con una Ferrari, una sorta di colpo di fulmine.

Frequentavo una scuola di cinema a Londra. Non ero così interessato alle auto. Ma questa Ferrari era diversa. Era come, non so, un pezzo di scultura che all’improvviso si muove come una bestia, selvaggia, bella e squisita. La mia più grande ossessione all’epoca era quella che oggi chiamano MotoGP. Quando vai in bicicletta e riesci a farlo bene, cosa che non succede sempre, soprattutto se sei me, la sensazione è quasi come il sogno di volare che potresti aver fatto quando avevi 11 anni . Sei in anticipo rispetto alla macchina. È un’esperienza fluida e ballettica.

Il teaser poster ufficiale