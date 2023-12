Ferrari: la colonna sonora ufficiale del biopic di Michael Mann con Adam Driver

Ferrari, il biopic di Michael Mann con Adam Driver (Enzo Ferrari) e Penelope Cruz (Laura Ferrari) ha debuttato nei cinema italiani, e come è nostra consuetudine andiamo a proporvi la colonna sonora ufficiale del film scritto da Troy Kennedy Martin, sceneggiatore dell’Italian Job originale, ed basato sulla biografia del 1991 “Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine” del giornalista sportivo Brock Yates.

Le musiche originali di “Ferrari” sono di Daniel Pemberton (The Counselor – Il procuratore, Operazione U.N.C.L.E., Tutti i soldi del mondo, Steve Jobs, Enola Holmes, Il processo ai Chicago 7, Ocean’s 8, Being the Ricardos).

Pemberton ha esordito nel cinema con il thriller sovrannaturale in costume 1921 – Il mistero di Rookford (2011). Il suo peculiare stile ha catturato l’attenzione di Ridley Scott che nel 2013 gli affida le musiche di The Counselor – Il procuratore (2013). Pemberton collabora nuovamente con Scott nella prima incursione del regista in televisione – The Vatican (2014). Questo lavoro, insieme alle colonne sonore di altri lungometraggi come Blood , In Fear e Furia Cubana gli sono valse candidature come”Discovery Of The Year” ai prestigiosi World Soundtrack Awards.

Tra i suoi lavori più noti e apprezzati l’acclamata colonna sonora per Operazione U.N.C.L.E. (2015) di Guy Ritchie caratterizzata da cimbalom (salterio ungherese), clavicembali, flauti bassi e percussioni esotiche. Pemberton tornerà a collaborare con Ritchie per King Arthur – Il potere della spada (2017).

Pemberton è stato nominato per un Oscar, ha vinto un Emmy Award ed è stato nominato quattro volte per un Golden Globe e tre volte per un BAFTA Award. Nel 2021 è stato nominato per l’Oscar per la migliore canzone originale e il Golden Globe per la migliore canzone originale per il brano “Hear My Voice” dal film Il processo ai Chicago 7, che è stata eseguita e scritta insieme a Celeste. Un nuovo arrangiamento della canzone è stato utilizzato anche come parte centrale della cerimonia di apertura dei Giochi del Commonwealth del 2022 con un coro di 1.000 elementi e assoli di chitarra del fondatore dei Black Sabbath Tony Iommi.

Nel 2016 la sua colonna sonora per Steve Jobs è stata nominata per il Golden Globe Award per la migliore colonna sonora originale. l’anno successivo viemr nominato per il Golden Globe Award per la migliore canzone originale per il brano “Gold” dal film omonimo, che Peemberton ha scritto insieme a Iggy Pop, Danger Mouse e il regista Stephen Gaghan. Nel 2019 la sua colonna sonora per Motherless Brooklyn – I segreti una città è stata nominata per il Golden Globe Award. Ha vinto un Emmy per il suo lavoro nell’acclamato documentario paralimpico Rising Phoenix, creando una colonna sonora e una canzone lavorando al fianco di numerosi musicisti e artisti con disabilità.



​

1. Dawn Over Emilia (3:03)

2. To Modena (1:31)

3. De Portago Test Drive (1:53)

4. Build a Wall (1:13)

5. Castelvetro (3:11)

6. French Grand Prix (2:38)

7. All of Us Are Racers (2:06)

8. My Only Fear (2:08)

9. Fuel and Air (2:41)

10. Piero and Enzo (4:03)

11. Hills of Ravenna (2:38)

12. Letter Writing (3:03)

13. The Launch Ramp (3:29)

14. Bologna (0:36)

15. Rome Checkpoint, 1957 Mille Miglia (4:22)

16. The Racing Line (1:56)

17. Aftermath (1:19)

18. The Scapegoat (3:28)

19. Epilogue (2:30)

20. Enzo Ferrari (5:26)

