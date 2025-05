Ferzan Ozpetek, 5 suoi film in streaming, le curiosità e la vita privata del regista

Ferzan Ozpetek è tra i registi più amati, sia dal pubblico che dagli attori che lavorano con lui. Originario di Istanbul e nato nel 1959 in una famiglia della borghesia turca, si è ad un certo punto trasferito in Italia per studiare Storia del cinema presso L’Università La Sapienza di Roma. Da quel momento non ha più lasciato il Bel Paese, e negli anni si è interessato anche di costumi e scenografie, fino ad avere le sue prime esperienze teatrali con la compagnia Living Theatre. Il suo primo lavoro su un set è invece avvenuto nel 1983, quando ha collaborato come aiuto regista assistendo Massimo Troisi nel suo film Scusate il ritardo. Il primo debutto come regista è invece avvenuto nel 1997, quando ha diretto il suo primo film Il Bagno Turco, scegliendo per questo progetto Alessandro Gassman e Francesca D’Aloja.

Da quel momento si sono susseguiti moltissimi altri film, che lo hanno consacrato negli anni come uno dei registi più acclamati della scena cinematografica italiana.

Quali film di Ferzan Ozpetek vedere in streaming

Nel corso della sua carriera il regista ha diretto svariati film, ma soprattutto cinque di loro sono rimasti nell’immaginario collettivo, tanto da essere diventati un must del cinema italiano. Non si può ad esempio non ricordare Le fate ignoranti con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Andrea Renzi, Gabriel Garko, Serra Yilmaz. Questa è la storia di una coppia – Antonio e Massimo – apparentemente felice. I loro giorni scorrono normalmente, ma ad un certo punto lui muore e lei scopre – tra le tante cose del marito – l’esistenza di un quadro, intitolato Le Fate Ignoranti. Il film può essere visto in streaming su Infinity, Chili e Timvision.

Saturno Contro vede invece la presenza di Stefano Accorsi, Ambra Angiolini, Luca Argentero, Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, e racconta la storia di Davide che scrive racconti per ragazzi e vive con Lorenzo, un giovane pubblicitario. Intorno alla loro tavola ci sono sempre tantissimi amici, ma durante una cena Lorenzo ha un malore e finisce in coma. Lo si può guardare in streaming su Chili, Rakuten tv o Google Play. Mine Vaganti – con Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Carolina Crescentini, Elena Sofia Ricci – racconta invece la storia della famiglia Cantone che possiede uno dei più famosi pastifici del Salento. Il figlio Tommaso si è trasferito a Roma per studiare Economia ma sente di avere sempre di più delle ambizioni letterarie. Il fratello maggiore Antonio si occupa invece degli affari di famiglia a Lecce. Tommaso torna a casa con l’idea di dichiarare ai famigliari la propria omosessualità, ma viene anticipato da Antonio. Il film si può guardare in streaming su Netflix, Rakuten tv, Google Play e ITunes.

Famoso è inoltre diventato il film Un giorno perfetto con Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Nicole Grimaudo, Stefania Sandrelli. Per guardarlo in streaming si possono visitare le piattaforme Netflix, Prime Video, Chili, Rakuten Tv, Google Play e ITunes. Questa pellicola narra la storia di Emma, tornata a vivere insieme alla madre dopo aver lasciato il marito Antonio. L’uomo è l’autista di un politico e non si rassegna alla separazione dalla moglie. All’improvviso, nella palazzina in cui lui viveva con la famiglia si sentono degli spari, e vengono quindi raccontate le 24 ore precedenti quei colpi di arma da fuoco. Infine, è impossibile non menzionare Hamam il Bagno Turco con Alessandro Gassmann e Francesca D’Aloja, da vedere in streaming su Prime Video, Chili, Google Play, ITunes. Questa è la storia di Francesco, architetto romano, sposato infelicemente con Marta. Quando muore la zia Anita, l’uomo eredita un vecchio bagno turco a Istanbul e si sposta nella capitale turca, con la consapevolezza di vendere l’immobile. Ne resterà invece affascinati e, in Turchia, si infatuerà di un altro uomo, il giovane Mehmet.

La vita privata di Ferzan Ozpetek

Nel 2016 il regista ha sposato – dopo 14 anni di convivenza – il suo storico compagno Simone Pontesilli. La coppia ha scelto come location della cerimonia la sala consiliare del Campidoglio di Roma. Proprio la loro storia d’amore è la protagonista del secondo romanzo scritto da Ferzan, Sei la mia vita.