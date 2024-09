Festa del Cinema 2024, Eterno visionario: prima clip ufficiale del nuovo film di Michele Placido

Eterno Visionario, il film di Michele Placido sulla vita intima e privata di Luigi Pirandello, che uscirà in sala con 01 Distribution cinema dal 7 novembre 2024 con 01 Distribution.nel novantesimo anniversario del Premio Nobel che nel 1934 consacrò l’artista nell’Olimpo della letteratura mondiale, sarà presentato in anteprima alla 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, Grand Public, alla presenza del cast.

Dopo il successo internazionale de L’ombra di Caravaggio, in “Eterno Visionario” – suo quindicesimo film da regista – Michele Placido esplora la dimensione umana e inedita di un altro grandissimo artista in un emozionante racconto fra Roma, la Stoccolma dei Nobel, la Berlino dei cabaret e di Kurt Weill, la Sicilia arretrata degli zolfatari. Placido rivela infatti i momenti più intensi e sconosciuti della vita pubblica e privata di Pirandello per restituirne l’umanità, le passioni, le ossessioni e l’esistenza più segreta intrappolata fra l’amore dirompente e impossibile per Marta Abba e il burrascoso rapporto con la dolorosa follia della moglie Antonietta Portulano.

Eterno visionario – Trama e cast

Eterno Visionario è un viaggio nelle profondità emotive di un uomo con un legame conflittuale con i figli, un rapporto controverso con il fascismo e il sogno di un amore assoluto. E l’autore – Premio Nobel per la Letteratura – di un teatro scandaloso, sovversivo e troppo moderno per il perbenismo borghese. Un simbolo iconico del suo tempo, contemporaneamente attualissimo e universale, capace di interpretare le contraddizioni e i tormenti dell’uomo di ieri e di oggi: uno, nessuno e centomila. Un artista immenso, un implacabile, eterno visionario: un genio capace di trasformare in Arte la propria infelicità.

I protagonisti: Fabrizio Bentivoglio è Luigi Pirandello, Valeria Bruni Tedeschi interpreta Antonietta Portulano e Federica Luna Vincenti incarna Marta Abba. I tre figli: Stefano è Giancarlo Commare, Lietta è interpretata da Aurora Giovinazzo e Fausto da Michelangelo Placido. Nel ruolo di Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello, Michele Placido. Con la partecipazione straordinaria della star internazionale Ute Lemper.

La carriera di Ute Lemper è stata straordinariamente varia grazie alla sua notevole versatilità che l’ha portata a ricoprire ruoli di attrice di teatro e di cinema, di cantante e di ballerina, riscuotendo un notevole successo.E’ stata universalmente applaudita per le interpretazioni delle Canzoni del Cabaret di Berlino, delle opere di Kurt Weill, della canzone francese e per le sue performances a Broadway e nel West End di Londra.

Eterno visionario – La prima clip ufficiale

La fotografia è di Michele D’Attanasio, le scenografie sono firmate da Tonino Zera, i costumi da Andrea Cavalletto, il montaggio è di Consuelo Catucci. Le musiche originali del film sono del duo Oragravity. Il film è liberamente ispirato a “Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello” di Matteo Collura, edito da Longanesi Editore.

Diretto da Michele Placido su una sceneggiatura di Placido, Matteo Collura e Toni Trupia, “Eterno Visionario” è prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production con Rai Cinema in co-produzione con GapBusters, una coproduzione italo-francese della Comunità del Belgio. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo, della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Sicilia Film Commission, e di Regione Lazio – Bando Lazio Cinema International (Programma FESR Lazio 2021 – 2027) cofinanziato dall’Unione Europea. Le vendite internazionali sono affidate a Pulsar Content.