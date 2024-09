Festa del Cinema 2024, Fino alla fine: trailer e poster del nuovo film di Gabriele Muccino

Dal 31 ottobre nei cinema con 01 Distribution Fino alla fine, il nuovo film di Gabriele Muccino che sarà presentato nella sezione “Grand Public” della 19a Festa del Cinema di Roma.

“Fino alla fine” racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent’anni che ha vissuto tutta la vita sottovuoto e in solitudine. Durante una vacanza a Palermo con la sorella, nelle ultime 24 ore prima del ritorno in California, incontra Giulio e il suo gruppo di amici siciliani. Queste 24 ore cambieranno per sempre la sua esistenza. Desiderosa di vivere fino in fondo, Sophie decide di scegliere di camminare sull’orlo del baratro trascinandosi in una vertigine pericolosa, trasformando una semplice avventura in una battaglia per la sopravvivenza, il riscatto e l’adrenalina pura. In questo labile confine tra vita e morte, Sophie verrà risucchiata dal fascino del pericolo, commettendo errori che marchieranno la sua vita, cambiandola per sempre.