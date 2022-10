Festa del Cinema 2022, Bros: trailer italiano e anticipazioni della nuova commedia di Nicholas Stoller

In anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022 e dal 3 novembre nei cinema italiani con Universal Pictures Bros, commedia romantica del regista Nicholas Stoller (Non mi scaricare, Cattivi vicini). Universal presenta con orgoglio la primissima commedia romantica di un importante studio su due uomini gay, Bobby e Aaron, interpretati da Billy Eichner e Luke Macfarlane. Il film è descritto come “una commedia intelligente, sincera e profonda sulla ricerca di sesso, amore e romanticismo in mezzo alla follia”.

Trama e cast

La trama ufficiale: “Bros” racconta l’amicizia di due uomini gay (Billy Eichner & Luke Macfarlane) che forse, possibilmente, probabilmente, inciampano verso l’amore. Forse. Poiché entrambi sono molto impegnati e hanno un gran timore ad impegnarsi.

Il cast di Bros include anche Amy Schumer, Guy Branum, Miss Lawrence, TS Madison, Dot-Marie Jones, Jim Rash, Eve, Monica Raymund, Guillermo Diaz, Jai Rodriguez, Amanda Bearse, Debra Messing, Peter Kim, Justin Covington, Symone, Ryan Faucett, Becca Blackwell, D’Lo, Harvey Fierstein, Bowen Yang, Dahlia Rodriguez, Derrick Delgado, Kenan Thompson, Jillian Gottlieb.

Bros – trailer e video

Curiosità

“Bros” è diretto da Nicholas Stoller regista di Non mi scaricare, Cattivi vicini, Cattivi vicini 2, 5 anni di fidanzamento, In viaggio con un a rockstar e il film d’animazione Cicogne in missione. Stoller è anche co-autore della sceneggiatura del film scritta con Billy Eichner che è anche co-protagonista del film nei panni di Bobby.

Billy Eichener apertamente gay è un comico di New York che ha recitato in Notte brava a Las Vegas e SWOP: I sesso dipendenti, nelle serie tv Parks and Recreation, Difficult People e American Horror Story, e ha anche doppiato il suricato Timon nel remake live-action Il re leone. Eichner e il regista Nichlas Stoller sono alla loro terza collaborazione.

Luke Macfarlane ha rivelato di non avere avuto inibizioni durante le sue scene di sesso nudo con Billy Eichner. “In particolare avevamo un coordinatore dell’intimità LGBT, quindi avevano familiarità con un linguaggio che poteva essere un po’ diverso. Billy e io ci siamo sentiti davvero a nostro agio. Eravamo consapevoli e ognuno ha dato il permesso all’altro”. Macfarlane detto che c’era solo una cosa a cui ha detto di no: “C’è stato un momento in cui Billy ha detto che avremmo dovuto sputarci addosso, e io ho detto: ‘No! No!’ Quindi è stata una cosa che ho deciso di non fare”.

“Bros” è stata ampiamente commercializzata come la prima commedia romantica gay americana prodotta da un importante studio con un cast principale interamente LGBTQ (anche se tecnicamente, Fire Island – altra commedia romantica gay da uno studio importante con un cast principale LGBTQ – è uscita in precedenza lo stesso anno). Sebbene quasi tutti i personaggi di fantasia primari e secondari di questo film siano interpretati da nostri attori, tre personaggi storici LGBTQ realmente esistiti, James Baldwin, Eleanor Roosevelt e Harvey Milk, sono interpretati da comici etero (Kenan Thompson, Amy Schumer e Seth Meyers rispettivamente).

“Bros” segna la prima volta che Billy Eichner è protagonista di un film di Hollywood.

Il coautore della sceneggiatura e protagonista Billy Eichner ha espressamente chiesto che i conservatori, in particolare quelli che hanno votato per il 45° Presidente degli Stati Uniti e i loro associati, non vedano il film, anche i conservatori che si identificano come parte della comunità LGBTQ+ in quanto lui li vede come traditori.

Il coprotagonista Luke Macfarlane ha confessato che, sorprendentemente, non gli piace fare allenamenti per gli addominali, nonostante nel film li mostri spesso. A tal proposito ha detto: “Ammetto che allenare gli addominali è la cosa che meno mi piace fare. Non mi piace davvero fare gli addominali. È noioso!” Tuttavia, ha eseguito più di cento ripetizioni di un particolare esercizio per gli addominali noto come “crunch” per tutta la durata delle riprese per preparare la sua “tartaruga” per il grande schermo.

Luke Macfarlane (Aaron) ha recitato in 14 film prodotti dalla Hallmark, nonostante nel film queste produzioni televisive vengano prese in giro per tutto il tempo.

“Bros” segna la prima volta in cui Debra Messing, nota per aver interpretato Grace nella serie televisiva Will & Grace, interpreta una versione romanzata di se stessa per un film.

Durante il film viene menzionata la serie tv Glee. L’attrice, ex pesista e campionessa di Braccio di Ferro Dot-Marie Jones (Cherry) ha interpretato l’allenatrice Shannon Beiste in Glee.

Dopo il flop d’incassi del film registrato negli Stati Uniti, circa 5 milioni di dollari d’incasso a fronte di un budget di 22 milioni, l’attore e coprotagonista del film Billie Eichner ha affermato che l’omofobia era la ragione del fallimento del film.

“Bros” è prodotto da Nicholas Stoller e Judd Apatow (Il Re di Staten Island, Un disastro di ragazza, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no), Guy Branum, Josh Church e Clara Pavia. Billy Eichener e Karl Frankenfield sono i produttori esecutivi.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Marc Shaiman , sette volte candidato all’Oscar: quattro nomination alla migliore colonna sonora per Il presidente – Una storia d’amore, Il club delle prime mogli, Patch Adams e Il ritorno di Mary Poppins e due nomination alla migliore canzone per South Park – Il film: più grosso, più lungo & tutto intero e Il ritorno di Mary Poppins, con la canzone “The Place Where Lost Things Go”.

, sette volte candidato all’Oscar: quattro nomination alla migliore colonna sonora per Il presidente – Una storia d’amore, Il club delle prime mogli, Patch Adams e Il ritorno di Mary Poppins e due nomination alla migliore canzone per South Park – Il film: più grosso, più lungo & tutto intero e Il ritorno di Mary Poppins, con la canzone “The Place Where Lost Things Go”. La colonna sonora include I brani “Love Is Not Love” interpretato da Billy Eichner e She Like A Wind, hit inclusa nella colonna sonora del film Dirty Dancing – Balli proibiti e interpretata dal compianto Patrick Swayze in duetto con Wendy Fraser.

TRACK LISTINGS:

1. Love Is Not Love (Billy Eichner) 3:34

2. You’ve Got Ass 1:23

3. First Text 1:22

4. Walk ‘n Talk 2:10

5. Gay Heroes/Gay Guilt 1:23

6. Attempt to Break Up 0:48

7. From Bed to Ptown 0:34

8. Provincetown Montage 1:03

9. New York Montage 0:47

10. Alley Break-Up 0:34

11. Lincoln Back in Closet 0:34

12. Streisand? 0:58

13. Citi Bike Talk 0:57

14. Hey, What’s Up? 1:35

15. The Toast 0:59

16. Proposal 1:03

La colonna sonora di “Bros” è disponibile su Amazon.

