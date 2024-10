Annunciati i vincitori della Festa del Cinema di Roma 2024: Miglior film al cinese “Bound in Heaven” di Huo Xin ed Elio Germano Miglior attore per “Berlinguer. La grande ambizione”.

Festa del Cinema di Roma 2024, vincitori: “Bound in Heaven” miglior film ed Elio Germano miglior attore

Si è conclusa la Festa del Cinema di Roma 2024 e annunciati i vincitori della 19esima edizione. Miglior film al cinese Bound in Heaven di Huo Xin mentre il Gran Premio della Giuria è andato al francese La Nuit Se Traine di Michiel Blanchart.

Per quanto riguarda le migliori interpretazioni il Premio “Vittorio Gassman” al miglior attore è andato ad Elio Germano per Berlinguer. La grande ambizione. Il Premio “Monica Vitti” alla migliore attrice è andato invece ad Ángela Molina per Polvo serán.

A seguire, tutti i riconoscimenti assegnati nel corso della cerimonia di premiazione condotta da Geppi Cucciari, che si è svolta presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Festa del Cinema di Roma 2024 – Tutti i vincitori

CONCORSO PROGRESSIVE CINEMA

Una giuria presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore Pablo Trapero, affiancato dalla montatrice Francesca Calvelli, l’attrice francese Laetitia Casta, la produttrice Gail Egan e lo scrittore e sceneggiatore Dennis Lehane ha assegnato i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema:

Miglior Film:

BOUND IN HEAVEN di Huo Xin

Gran Premio della Giuria:

LA NUIT SE TRAÎNE di Michiel Blanchart

Miglior regia:

MORRISA MALTZ per Jazzy

Miglior sceneggiatura:

CHRISTOPHER ANDREWS per Bring Them Down

Miglior attrice – Premio “Monica Vitti”:

ÁNGELA MOLINA per Polvo serán

Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman”:

ELIO GERMANO per Berlinguer. La grande ambizione

Premio speciale della Giuria:

al cast femminile di READING LOLITA IN TEHRAN (LEGGERE LOLITA A TEHERAN)

MIGLIORE OPERA PRIMA

Una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Francesca Comencini affiancata dalla produttrice, compositrice e scrittrice Kaili Peng e dall’attore Antoine Reinartz ha assegnato – fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public – il Premio Miglior Opera Prima ai film:

BOUND IN HEAVEN di Huo Xin (sezione Progressive Cinema) – ex aequo

CIAO BAMBINO di Edgardo Pistone (sezione Freestyle) – ex aequo

È stata inoltre assegnata una Menzione speciale all’attore Liu Hsiu-Fu per Pierce di Nelicia Low.

PREMIO DEL PUBBLICO FS

Fra i titoli del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico FS, Official Sponsor della Festa, al film:

READING LOLITA IN TEHRAN (LEGGERE LOLITA A TEHERAN) di Eran Riklis