Festa di Roma, Desiré: trailer del dramma carcerario di Mario Vezza con Enrico Lo Verso (In Concorso ad Alice nella città)

Il 25 ottobre presentazione nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, Desiré, lungometraggio d’esordio del regista Mario Vezza, che ne firma la sceneggiatura con Fabrizio Nardi e la collaborazione di Maurizio Braucci.

Ambientato tra le strade di Napoli e l’istituto di pena minorile di Nisida, il film racconta la storia di una sedicenne di origini nigeriane che vive alla giornata, senza passioni, né amici. Arrestata perché si trova al momento sbagliato nel posto sbagliato, viene portata in un penitenziario dove inizia un lento percorso di crescita identitaria che non credeva possibile.

Desiré – Trama e cast

La trama ufficiale: Desiré, nigeriana, vive sola con la madre in un basso nel centro di Napoli. Costretta dalla madre tossicodipendente a spacciare erba per pochi soldi nel proprio quartiere per conto del clan egemone. Una notte viene arrestata dalla polizia e spedita nel penitenziario minorile di Nisida. La sua detenzione durerà quasi due anni. In questo lasso di tempo, avrà inizio un lento percorso fatto di silenzi, ascolti e desideri. Verso la fine della detenzione, Desiré dovrà fare i conti con il suo passato…

Protagonista è la giovane esordiente Nassiratou Zanre insieme a Enrico Lo Verso (Baaria, Il ladro di bambini), Antonella Stefanucci (Io non ho paura, Vita segreta di Maria Capasso), Tonia De Micco (Amleto è mio fratello, Tenebra), Brunella Cacciuni (Piano Piano, In fila per due), Giuseppe Auriemma, Annachiara Canario, Giuliana Zannelli e Sara D’Ambrosio.

Desiré – Trailer e video

Curiosità sul film

Il cast tecnico: Fotografia di Emilio Costa / montaggio di Mario Vezza & Alessio Perisano / Scenografia di Giuliano La Spina / Costumi di Daniela Salernitano.

Le riprese all’interno dell’IPM di Nisida sono state possibili grazie al Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia e al direttore dell’IPM di Nisida Gianluca Guida.

Desiré è prodotto da Antonio Acampora e Armando Ciotola per CinemaFiction, casa di produzione e scuola di recitazione cinematografica con sede a Napoli e Roma da cui provengono gran parte dei giovani attori del film, in associazione con TNM Produzioni, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema, della Regione Campania e con il sostegno della Film Commission Regione Campania, con la distribuzione internazionale di Rai Com, e grazie al sostegno di Star Telecommunication, Delta Service, Euro Service, Eligroup, GNV Grandi Navi Veloci e Abitare Canario.

Mario Vezza – Note biografiche

Mario Vezza è nato il 02 luglio del 1983 a Torre del Greco (NA), da sempre vive nella città di Napoli. Nel 2008 si laurea in “Nuove Tecnologie dell’Arte” all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Dal 2006 è attivo come film-maker e VJ.

Nel 2006 si trasferisce per un anno in Inghilterra studiando al Dartington College of Arts, perfezionando gli studi di video-arte e cinema. Lo stesso anno dirige il cortometraggio Apolide ispirato alla figura storica dell’Eliogabalo, in concorso al Festival cinematografico RIFF ed al festival cinematografico O CURT ricevendo la menzione speciale per miglior opera sperimentale.

Nel 2012 lavora come assistente al montaggio (non accreditato) al film Mockumentary dal titolo Vitriol, di Francesco Afro De Falco uscito nelle sale nazionali nel novembre dello stesso anno.

Nel 2013 è il regista del cortometraggio Sento, presentato in anteprima nazionale al Social World Film Festival 2013, e in selezione al Festival di Cannes nella sezione short film corner. Lo stesso anno lavora come Aiuto Regia del cortometraggio di Francesco Afro de Falco dal titolo: La voce del sangue in concorso in numerosi festival internazionali.

Nel 2014 dirige il docu-short dal titolo Adam Vedat, girato a Mardin, un villaggio a sud est della Turchia. Lo stesso anno è regista del documentario Sociale dal titolo Imfestival, girato in Turchia, che viene selezionato in più di 100 festival internazionali vincendo 20 premi tra i quali miglior documentario nella selezione ufficiale del Social World Film Festival.

Nel 2017 è il montatore del film Le Verità di Giuseppe Alessio Nuzzo, uscito nelle sale nazionali nell’Aprile dello stesso anno. Nel 2018 inizia una collaborazione artistica con l’autore Giovanni Mazzitelli che lo porterà prima a co-dirigere insieme il cortometraggio Beagle con Fabio Balsamo e Diane Patierno, distribuito nei festival internazionali, e poi firmare il montaggio del film Era giovane e aveva gli occhi chiari dello stesso Mazzitelli, che vede come attori Giacomo Rizzo, Mario Di Fonzo, Federica De Benedittis e Fabio De Caro..

Sempre nel 2018 fonda insieme ad altri tre soci la società di produzione cinematografica e televisiva FOURMILE DIGITAL. Dal 2019 con la società di produzione CinemaFiction sviluppa la sua opera prima dal titolo “Desiré”.

Desiré – Foto e poster

