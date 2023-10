Festa di Roma, Suspicious Minds: Foto e trama del film di Emiliano Corapi in Concorso ad Alice nella città

Suspicious Minds, il 28 ottobre sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma il nuovo film di Emiliano Corapi (L’amore a domicilio) che partecipa in Concorso ad Alice nella Città nella sezione Panorama Italia.

Suspicious Minds – Trama e cast

La trama ufficiale: Quando un uomo e una ragazza rimangono bloccati nell’ascensore dell’hotel in cui soggiornano, nei rispettivi partner, rimasti fuori, s’insinua il dubbio che nel tempo trascorso dentro sia accaduto qualcosa. Tuttavia, il sospetto del tradimento genera nelle coppie, che vivono fasi diverse della vita, reazioni opposte, innescando dinamiche sempre più pericolose.

Nel cast del film, scritto e diretto dallo stesso Corapi, Francesco Colella, Amanda Campana, Matteo Oscar Giuggioli e l’attrice olandese Thekla Reuten.

Suspicious Minds – Curiosità sul film

Fotografia di Claudio Cofrancesco / Montaggio di Luca Benedetti / Scenografia Luisa Iemma / Costumi di Nicoletta Taranta Produttori: Andrea Petrozzi, Marco Colombo, Riccardo Marchegiani, Fabio Conversi

Andrea Petrozzi, Marco Colombo, Riccardo Marchegiani, Fabio Conversi “Suspicious Minds” è prodotto da World Video Production, Rai Cinema e Adler Entertainment e coprodotto da Bling Flamingo e Barbary Films con il supporto di Lazio Cinema International e MIC – Ministero della Cultura.

Emiliano Corapi – Note biografiche

Emiliano Corapi, classe 1970, romano, dopo la laurea in giurisprudenza inizia l’attività nel cinema, scrivendo e realizzando diversi cortometraggi che ricevono numerosi riconoscimenti. Tra gli altri anche il Premio Moravia per la sceneggiatura, il Premio del pubblico al Torino Film Festival e il Nastro d’Argento.

Nel 2011 esordisce nel lungometraggio con il film Sulla Strada di Casa, che ottiene un ottimo successo di critica e svariati premi in Italia e all’estero.

All’attività di regista affianca sempre quella di sceneggiatore, prendendo parte alla scrittura di diverse sceneggiature per il cinema di altri registi.

Nel 2020 gira il suo secondo lungometraggio L’amore a domicilio, con Miriam Leone e Simone Liberati. Il film è stato presentato in anteprima al 23° Umbria Film Festival ed è programmato in questi giorni sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Negli anni realizza inoltre spot e videoclip e partecipa alla creazione importanti campagne pubblicitarie.

Giordano Corapi – Note biografiche

Giordano Corapi dopo essersi formato nello studio del basso elettrico con il M° Gianfranco Gullotto, si diploma in Composizione presso il Saint Louis College of Music; nei 2 anni successivi. si specializza in Musica per Film.

Nel cinema realizza le musiche di diversi film tra i quali “Take Five” di Guido Lombardi (nomination al David di Donatello ed il Nastro d’Argento 2015; vince il Ciak d’Oro 2015 ed il premio Colonne Sonore.net per la miglior colonna sonora 2014).

Sempre per Lombardi realizza le musiche dei film “Il ladro di giorni” e “La Bas” (vincitore del Leone del futuro – miglior opera prima – Premio De Laurentiis- Mostra del cinema di Venezia 2011). “L’amore a domicilio” e “Sulla Strada di casa” di Emiliano Corapi (con il quale vince il Premio Roma Videoclip 2012 come miglior compositore emergente) “Tito e gli alieni” di Paola Randi con Valerio Mastandrea, “Bob & Marys – Criminali a domicilio” di Francesco Prisco, con Rocco Papaleo e Laura Morante, “La leggenda di Bob Wind” di Dario Baldi (con Corrado Fortuna, Ivan Franek, Lavinia Longhi), “Gomorroide” di Francesco Prisco e i Ditelo Voi.

Nel Teatro dal 2008 collabora con Gabriele Lavia, per il quale compone le musiche di diversi spettacoli teatrali tra i quali “Macbeth” di William Shakespeare (con G. Lavia e Giovanna Di Rauso) con il quale nel 2009 è finalista al premio ETI – Gli Olimpici del Teatro 2009 come miglior autore di musiche di scena, di “Danza di Morte” di August Strindberg (con G. Lavia e Monica Guerritore), de “Il Malato Immaginario” di Moliere (con G. Lavia, Pietro Biondi, Lucia Lavia), di “Tutto per Bene” (con G. Lavia, G. De Lellis, L. Lavia); di “Trappola” di Luigi Pirandello (con G. Lavia); di “I Pilastri della Società” di Henrick Ibsen (con G. Lavia, Federica di Martino): di “Sei Personaggi in cerca di Autore” di L. Pirandello (con G. Lavia, M. Pietramala); di “Sinfonia d’ Autunno” di Ingmar Bergman (con Anna Maria Guarnieri, Danilo Nigrelli, Valeria Milillo), “Elettra” di Sofocle (con Federica di Martino, Maddalena Crippa), “Il Padre” di August Strindberg (con G. Lavia, Federica di Martino).

Giordano Corapi compone le musiche per diversi cortometraggi pluripremiati tra i quali “Tana Libera Tutti” regia di Vito Palmieri (Miglior colonna sonora Genova Film Festival 2007; Miglior colonna sonora Margherita Short Movies Fest 2008; Miglior Colonna sonora Il Giardino dei Corti 2007; unico corto italiano in concorso al Festival International du Film d’Aubagne 2007 per il Gran Prix de la Musique), “Marta con La A” (vincitore del premio “note for the sound” Circuito Off – Venice International short Film).