Final Destination: Bloodline – rivelato il cast di “Final Destination 6” guidato da Brec Bassinger di “Stargirl”

Meno di un mese fa hanno preso il via le riprese di Final Destination: Bloodlines aka Final Destination 6 accompagnate da un comunicato del produttore Craig Perry.

Dopo un lungo e faticoso duro lavoro durante la pandemia e gli scioperi, il primo giorno è finalmente arrivato. Il 2025 segnerà il 25° anniversario dell’uscita del primo capitolo del franchise. Onorare l’occasione con un’altra uscita cinematografica mondiale (in IMAX, niente meno) è una cosa rara e meravigliosa. Ci vediamo l’anno prossimo! PS: Lo so, lo so – Pet Sematary: Bloodlines. Ma questo è il titolo che abbiamo da tre anni e lo manteniamo…per ora”.

In precedenza il creatore del franchise Jeffrey Reddick aveva parlato di questo sesto film.

Questo film si tuffa nel film in un modo così unico che lo approccia da un’angolazione diversa, quindi non vi sentirete come, ‘Oh, c’è una trappola fantastica e poi ci sarà una crepa che può potenzialmente salvarti da tutto ciò, e devo fare una scelta morale o agire per risolverlo.” C’è un’espansione dell’universo che – devo stare attento a non rivelare troppo – In un certo senso porta alla luce uno strato profondo della storia che, sì, rende il tutto davvero, davvero interessante…Dirò che non sarà semplicemente un altro tipo di ‘creiamo un gruppo di persone, loro ingannano la morte, e poi alla fine la morte li trova. E c’è una possibilità di scamparla che abbiamo aggiunto ad ogni film per in qualche modo vorrei cambiarlo un po’: questo è… un vero film di Final Destination, ma non segue quel tipo di formula che abbiamo stabilito in precedenza.

Il cast ufficiale di Final Destination 6

A riprese in corso è stato annunciato il cast di “Final Desrtination 6”, guidato dall’attrice Brec Bassinger nota per ruolinel film tv Vampiro per caso, alcuni episodi de I fantasmi di casa Hathaway, ma soprattutto per il ruolo di Stargirl nella serie televisiva omonima.

Altri membri del cast includono Teo Briones (Chucky), Kaitlyn Santa Juana (Caro Evan Hansen).Richard Harmon (The 100), Anna Lore (Gotham Knights), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms), Max Lloyd-Jones (The Book of Boba Fett), Rya Kihlstedt (Obi Wan Kenobi) e Tinpo Lee (The Manor).

Il film è diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein (Freaks) ed è prodotto da Jon Watts regista di Spider-Man: No Way Home.

“Final Destination: Bloodline” aka “Final Destination 6” uscirà nel 2025, in occasione del 25° anniversario dell’originale.

Fonte: THR