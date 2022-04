Finale a sorpresa – Official Competition: nuove clip in italiano e spot tv del film con Penelope Cruz

Festival e rassegne Competencia oficial, recensione del film di Gastón Duprat e Mariano Cohn

Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez protagonisti di Finale a sorpresa – Official Competition, commedia transitata in concorso al Festival di Venezia 2021, nei cinema italiani dal 21 aprile con Lucky Red. La trama vede Cruz nei panni della famosa cineasta Lola Cuevas, impegnata sul set con alcune delle più grandi star latine del cinema: ovvero il rubacuori di Hollywood Félix Rivero (Banderas) e l’attore teatrale di stampo radicale Iván Torres (Martínez). Il guaio è che non sono amici.

Trama e cast

La trama ufficiale: Lola Cuevas (Penelope Cruz), è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Riviero (Antonio Banderas) e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (Oscar Martínez). Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?

Il cast di “Finale a sorpresa” oltre a Cruz, Banderas e Martínez include anche José Luis Gómez, Nagore Aranburu, Irene Escolar, Manolo Solo, Pilar Castro e Koldo Olabarri, Koldo Olabarri, Ken Appledorn, Mónica Bardem, Martín Brassesco, Daniel Chamorro, Xana del Mar, Stephanie Figueira, Juan Grandinetti, Carlos Hipólito, Karina Kolokolchykova, Enrique Martin e Melina Matthews.

Competencia oficial – Trailer e video

Trailer in lingua originale pubblicato il 22 luglio 2021

Trailer sottotitolato in inglese pubblicato il 20 agosto 2021

Making Of del film pubblicato il 6 settembre 2021

Trailer ufficiale in italiano pubblicato il 30 marzo 2021

Nuove clip e uno spot tv in italiano pubblicati il 21 aprile 2022

Curiosità

I registi argentini Mariano Cohn & Gastón Duprat hanno diretto insieme anche L’artista (2008) e Il cittadino illustre (2016), mentre Duprat ha diretto in solitaria la commedia Il mio capolavoro (2018) e Cohn il crime-thriller 4×4 (2019).

Alla sceneggiatura del film di Mariano Cohn & Gastón Duprat ha collaborato Andrés Duprat, fratello maggiore del regista Gastón Duprat che ha collaborato anche alle sceneggiature de L’artista, Cittadino illustre e Il mio capolavoro.

“Finale a sorpresa” è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tra le presentazioni speciali al Festival di Toronto e nella sezione di apertura del Festival di San Sebastian.

Attori feticcio di Almodovar, Penelope Cruz e Antonio Banderas hanno preso parte sotto forma di cameo a Gli amanti passeggeri, per poi non incrociarsi mai in Dolor y Gloria, visto e considerato che Penelope interpreta la mamma di un giovane Antonio. Ora, dopo una vita di carriera, li vedremo finalmente fianco a fianco come protagonisti di “Competencia Oficial”

Note di regia

Da un po’ di tempo volevamo fare un film con Penélope Cruz e Antonio Banderas. Alla fine, ci siamo incontrati a Londra per scambiarci delle idee e abbiamo condiviso con loro il seme di ciò che sarebbe diventato l’asse portante di Competencia oficial. Ci serviva un terzo protagonista e abbiamo chiamato Oscar Martínez, che aveva già partecipato a un nostro film, El ciudadano ilustre, e il cui lavoro piaceva molto a Penélope e Antonio. Mediapro Studio ha dimostrato da subito grande impegno nella realizzazione di Competencia oficial. [Mariano Cohn]

Ci sono molti esempi cinematografici che mostrano come si fa un film, i problemi di produzione e le difficoltà che comporta la realizzazione di un progetto. Ma la cosa più unica in un film è quello che gli attori riescono a suscitare: farci piangere, farci ridere, generare emozioni. Il film indaga questa relazione complessa e straordinaria, solitamente nascosta alla vista del grande pubblico. L’opera rivela come questi tre talenti della recitazione riescano a emozionare gli spettatori, trattando allo stesso tempo temi quali il processo di creazione artistica, la competenza professionale, l’ego e il bisogno di prestigio e riconoscimento. [Gastón Duprat]

Foto e poster