Finalmente Libera: trailer, cast e trama del film ispirato al romanzo di Gabriella Morgillo

Dal 15 giugno al cinema con Emera Film Finalmente Libera, film tratto dal romanzo “Libera” della scrittrice breasciana Gabriella Morgillo, prodotto da Upgrade Film Production di Elena Rivaldo, da Il Serpente Aureo e diretto dal regista siciliano Giuseppe Di Giorgio.

Trama e cast

La trama e ufficiale: Roberta (Camilla Tedeschi) è una ragazza schematica e stereotipata. A causa di un esame universitario fallito entra in una crisi esistenziale che la fa sentire imprigionata in se stessa. Nel momento più buio della sua vita, grazie ad una vacanza al mare, insieme alla sua migliore amica Alyssa (Erika Franceschini) e ad un gruppo di coetanei, avrà l’opportunità di mettersi in discussione per ritrovare la sua libertà interiore.

Il cast include l’attore abruzzese Claudio Di Giorgio, reduce da ruoli nelle serie tv Petra e Suburra, e la modella ascolana Erika Franceschini (finalista a Miss Italia 2018). il vast è completato da Camilla Tedeschi (figlia di Corrado, attore teatrale e conduttore televisivo), Vera Castagna, Andrea Baggio (lo youtuber Jaser), Lorenzo Azzolini-Brock, Luca Benedetti, Fabio Poletto, Emanuel Iacono, Paola Sangermano e Raffaele Siciliano.

Finalmente Libera – trailer e video

Curiosità

L’attore e regista Giuseppe Di Giorgio è alla sua seconda prova dietro la macchina da presa e al suo secondo adattamento dopo il thriller Stem Cell del 2020 basato sull’omonimo romanzo di Paolo Gaetani.

La sceneggiatura è scritta dal regista Giuseppe Di Giorgio in collaborazione con Gabriella Morgillo, autrice del romanzo originale e Roberto Attolini (La Scelta Impossibile), alla sua seconda collaborazione con Di Giorgio dopo il thriller “Stem Cell”.

Il film è stato girato nel comune di Martinsicuro (Teramo) e nella città di Pavia.

La protagonista Camilla Tedeschi è stata premiata come Miglior Attrice al prestigioso Prague International Film Festival.

Il progetto è una co-produzione tra Giuseppe Di Giorgio, Elena Rivaldo e la Serpente Aureo di Martinsicuro, di cui fanno parte il presidente, Traiano Ruffo Campanelli, Giovanni Leanza, direttore di produzione, Andrea Borgomaneri, aiuto regista e sceneggiatore, Roberto Azzolini, segretario di produzione, Daniele Castelli, direttore della fotografia, Fabio Aquilanti, focus pooler, Marco Croci, fonico di presa diretta, Giorgio Faraon, dizione, Andrea Giancarli, montaggio e post produzione, Sara Secchi e Ilaria Marzetti, trucco e parrucco, Peppe De Caro, fotografo di scena, Simone Arbasi, addetto al backstage e Olga Merli, autrice e sceneggiatrice televisiva. L’apporto per le attrezzature e per il materiale per le riprese video è stato di Creative for you Production di Peo Fallarino, che è anche operatore di macchina.

Il romanzo originale

“Libera” è un classico romanzo di formazione protagonista un gruppo di ragazzi che partono per un viaggio spartano in Italia e si confrontano col mondo esterno. Crescono, pirandellianamente gettano la maschera, il tutto a fatica. Perché per i giovani, oggi, la stabilità è difficile. Dall’uso-abuso dei social alle famiglie (più o meno) sfasciate, racconto una generazione in affanno». In fondo alcune persone sono come le nuvole, passeggere, altre come le stelle, inamovibili – medita la voce femminile in primo piano, pagina dopo pagina – e capirlo non è un gioco. Un testo sul cambiamento necessario e fisiologico nell’età del debutto alla vita, quella in cui le emozioni fanno da bussola. Sincero poiché nato senza sforzi di memoria: «Ho scritto Libera a 20 anni. Poi, è rimasto lì visto che inizio tante cose, mi piace sperimentare, mi fermo mai. Anni dopo l’ho revisionato e pubblicato. – Gabriella Morgillo.

Il romanzo “Libera” è disponibile su Amazon.

Premi e candidature

VINCITORE, Best Indie Feature Film and Honorable Mention Best Actress Camilla Tedeschi, of “Europe Indipendent Movie Festival”.

VINCITORE, Best Director of the “Tagore International Film Festival”.

VINCITORE, Best Director Feature Film of the “Sweden Film Awards”.

VINCITORE, Best Director of the “Cult Critic Movie Awards”.

VINCITORE, Best Camera of the “Eurasia International Film Festival”.

VINCITORE, Best Feature Category of the “Gully International Film Festival”.

MENZIONE SPECIALE, Best Actress Camilla Tedeschi, “Florence Film Awards”.

CANDIDATURA, Best Director of the “Budapest Film Festival”.

SELEZIONE UFFICIALE “Valencia Indie Film Festival”.

SELEZIONE UFFICIALE “Florence Film Awards”.

SELEZIONE UFFICIALE “Ostia International Film festival”.

SELEZIONE UFFICIALE “Direct Monthly Online Film festival”.

SELEZIONE UFFICIALE “London Movie Awards”.

SELEZIONE UFFICIALE “Milan Gold Awards”.

Elenco proiezioni

Mercoledì 15 Giugno, ore 20:30

Movie Planet – Via Cascina Madonna s.n.c. 27028

San Martino Siccomario (PV).

REGISTA, PRODUZIONE E CAST PRESENTI IN SALA.

Da Giovedì 16 a Mercoledì 22 Giugno, due proiezioni al giorno, ore 17:30 e 21:00.

Multisala WIZ

“Centro Comm. Freccia Rossa”

Viale Italia, 31, 25126 Brescia

SABATO 18 REGISTA, PRODUZIONE E CAST PRESENTI IN SALA alle ore 21:00.

Martedì 28 Giugno, ore 20:30

Movie Planet – c/o centro commerciale ‘Globo’

Via Enrico Berlinguer, 48, 20872 Cornate d’Adda (MB)

REGISTA, PRODUZIONE E CAST PRESENTI IN SALA.

Martedì 5 Luglio, ore 20:30

Movie Planet – SP106, 27020 Parona (PV).

Lunedì 11 Luglio, ore 20:30

Movie Planet – c/o centro commerciale San Giuliano

Via L. Tolstoi, 20098 San Giuliano Milanese (MI)

REGISTA, PRODUZIONE E CAST PRESENTI IN SALA.

Martedì 19 Luglio, ore 20:30

Movie Planet – Cinema Italia

Piazza Pietro Paietta Nedo, nr. 3, 13100 Vercelli.

Mercoledì 20 Luglio, ore 20:30

Movie Planet – c/o centro commerciale Airone

Via della Libertà, 231, 28043 Bellinzago Novarese (NO)

CAST PRESENTE IN SALA.

Martedì 26 Luglio ore 21:00

Casa Cultura “Re Mida”

Via Filippo Angelitti, 32, 90145 Palermo PA

REGISTA E PRODUZIONE PRESENTI IN SALA.

Sabato 30 e Domenica 31 Luglio ore 21:30

Cinema “Arena Re”

V.le della Provincia, 38, 90010 Campofelice di Roccella (PA)

REGISTA E PRODUZIONE PRESENTI IN SALA.

Foto e poster