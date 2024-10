The Monkey: trailer del film horror di Oz Perkins con Theo James dal racconto di Stephen King

Disponibile un trailer e un poster per The Monkey, l’adattamento cinematografico del classico racconto horror “La scimmia” di Stephen King in arrivo nei cinema americani il 21 febbraio 2025.

Il film è diretto da regista Osgood “Oz” Perkins (Longlegs) e prodotto dalla Atomic Monster di James Wan.

Quando i fratelli gemelli Hal e Bill scoprono il vecchio giocattolo a forma di scimmia del padre in soffitta, una serie di morti raccapriccianti inizia a verificarsi intorno a loro. I fratelli decidono di buttare via la scimmia e andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni. Ma quando le morti misteriose ricominciano, i fratelli devono riunirsi per trovare un modo per distruggere la scimmia per sempre prima che prenda la vita di tutti quelli a loro vicini.

Il film è interpretato da Theo James (The White Lotus) insieme a Tatiana Maslany (She–Hulk: Attorney at Law), Elijah Wood (Maniac), Christian Convery (Sweet Tooth), Colin O’Brien (Wonka), Rohan Campbell (Halloween Ends) e Sarah Levy (Schitt’s Creek).

The Monkey – Il trailer ufficiale sottotitolato in italiano

Parlando del film Perkins ha detto: “Sembrerà più come Misery o Creepshow o Gremlins o Un lupo mannaro americano a Londra. Non potrebbe essere MENO simile a Longlegs. Per me, se vuoi fare un film su una scimmia giocattolo, puoi solo prenderlo sul serio. Ma gran parte di King è divertente e nostalgico. Quindi abbiamo cercato di fare un film che sembrasse un po’ più simile a qualcosa della fine degli anni ’80 o degli anni ’90. Per me, idealmente, è il film che i bambini e i loro genitori vogliono andare a vedere insieme.”

Il racconto originale di Stephen King

“La scimmia” è un racconto breve di Stephen King, pubblicato per la prima volta nella raccolta Scheletri (Skeleton Crew), terza antologia di racconti di King, pubblicata nel 1985, tre anni dopo la precedente, Stagioni diverse, e cinque anni prima della successiva, Quattro dopo mezzanotte. “La scimmia” è stato nominato al British Fantasy Award per il miglior racconto breve nel 1982.

Nella polverosa soffitta della vecchia casa degli zii, Hal Sherbun ritrova una scimmia di peluche, la stessa che era convinto di aver sepolto nel fondo del pozzo più vicino. Con un’angosciante violenza i ricordi tornano a tormentare Hal, agli occhi del quale il maligno giocattolo è riapparso per vendicarsi. Nella sua fantasia di bambino, egli aveva attribuito alla scimmia il potere di uccidere… Con La scimmia Stephen King apre questa antologia di racconti davvero unica nel suo genere, che presenta tra gli altri autori come Dennis Etchison, Harlan Ellison, Rampsey Campbell.

La raccolta “Scheletri” include anche: La nebbia (The Mist, 1976) adattata nell’omonimo film di Frank Drabont con Thomas Jane, in una serie tv di Spike cancellata dopo una sola stagione e in un videogioco della Mindscape Software. La zattera (The Raft, 1968) adattato con qualche modifica in un episodio dell’antologia horror Creepshow 2. La nonna (Gramma, 1984) adattato in un film diretto da Peter Cornwell con Frances O’Connor, Shirley Knight, Chandler Riggs e Joel Courtney e in un episodio di Ai confini della realtà (The Twilight Zone). Il word processor degli dei pubblicato originariamente sulla rivista Playboy del gennaio 1983 e adattato in un episodio della serie Un salto nel buio.

L’episodio “Chinga” di X-Files, sceneggiato da Stephen King, parla di una bambola maledetta e presenta delle somiglianze con “la scimmia”. Questa bambola, che infligge sofferenza più o meno nello stesso modo della scimmia, si ritrova allo stesso modo ad inabissarsi sul fondo dell’oceano alla fine dell’episodio.

La trama del film The Devil’s Gift è molto simile a “La scimmia”, così simile che in molti hanno sospettato un plagio. “The Devil’s Gift” è stato in seguito rimontato e riproposto come secondo episodio dell’antologia horror Merlin’s Shop of Mystical Wonders, che è stata presentata nella serie televisiva Mystery Science Theater 3000.

Il poster ufficiale del film