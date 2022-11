Nicolas Cage nel survival-thriller “Sand and Stone” e nel thriller-horror “Longlegs”

Nicolas Cage e Jaeden Martell (IT) hanno firmato per recitare nel survival thriller d’azione Sand and Stone che ha appena iniziato la produzione a Dublino, in Irlanda. Cage e Martell guideranno un cast che già include Maxwell Jenkins (Lost in Space) e Sadie Soverall (Fate: The Winx Saga).

Il film è ambientato in “un mondo post-apocalittico e scarsamente popolato in cui Paul (Cage) e i suoi figli gemelli adolescenti, Joseph (Martell) e Thomas (Jenkins), sono riusciti a costruirsi un’esistenza, eppure vivono nella costante paura. Fino a quando, di fronte ad un pericolo imminente, devono mettere in atto un piano disperato per sopravvivere.”

Il film è diretto da Ben Brewer (The Trust) e la produzione è appena iniziata a Dublino, in Irlanda. Mike Nilon (Braven) ha scritto la sceneggiatura e produrrà insieme a Saturn Films di Cage, David Wulf (Call Jane) di Redline Entertainment e Arianne Fraser e Delphine Perrier di Highland Film Group, oltre a Braxton Pope (The Card Counter).

Una dichiarazione sul cast di Arianne Fraser, CEO di Highland Film Group:

Jaeden e Maxwell sono astri nascenti e sono perfettamente scelti per interpretare i figli gemelli di Paul, interpretato dall’incomparabile Nicolas Cage. E a completare il nostro fantastico cast c’è l’attrice emergente Sadie Soverall in questo emozionante viaggio pieno di azione.

Il COO di Highland, Delphine Perrier ha aggiunto:

Con il suo occhio acuto e la sua visione unica, Ben Brewer è il regista ideale per dare vita alla sceneggiatura apocalittica ed elettrizzante di Mike Nilon. Il nostro film iniziale con Ben era The Trust e non vediamo l’ora di lavorare ancora una volta con questo regista di talento.

Nicolas Cage reciterà anche nel thriller horror intitolato Longlegs, non ci sono dettagli sulla storia ma secondo il sito Deadline sarà una trama “sulla scia dei classici thriller psicologici di Hollywood”.

Il film le cui riprese inizieranno nel 2023 sarà scritto e diretto da Osgood Perkins (Gretel & Hansel) per Jason Cloth e C2 Motion Picture Group di Dave Caplan. Il film è prodotto anche da Dan Kagan (Significant Other), Brian Kavanaugh-Jones (Insidious), Dave Caplan (The End We Start From) e Chris Ferguson (Child’s Play).

Il carnet di Nicolas Cage include anche due western completati e in arrivo: Butcher’s Crossing in cui recita al fianco di Fred Hechinger che veste i panni di un ragazzo che abbandona Harvard per trasferirsi nel selvaggio West dove mette a rischio la sua vita e la sua sanità mentale unendosi ad un gruppo di cercatori di bufali, ed è protagonista di The Old Way nei panni di un vecchio pistolero che deve affrontare le conseguenze del suo passato, quando il figlio di un uomo che ha ucciso anni prima arriva per vendicarsi. Inoltre Cage ha altre quattro pellicole in post-produzione: la commedia d’azione The Retirement Plan in cui interpreta un padre estraniato che vive come un barbone da spiaggia alle Isole Cayman costretto a correre in aiuto della ex moglie e della figlia (Ashley Greene & Thalia Campbell) minacciate e braccate da un boss e il suo braccio destro interpretati rispettivamente da Jackie Earle Haley e Ron Perlman. In Renfield incentrato sul folle servitore di Dracula interpretato da Nicholas Hoult con Cage interpreterà nientemeno che Dracula nei panni dell’iconico conte vampiro; nell’horror d’azione Sympathy for the Devil Cage interpreta il passeggero a bordo di un’automobile che minaccia con una pistola l’uomo al volante interpretato da Joel Kinnaman dando il via ad un gioco del gatto col topo in cui nulla è come sembra. Infine in Dream Scenario, Cage affianca Julianne Nicholson, Dylan Baker e Michael Cera in una commedia horror la cui trama è ancora top secret.