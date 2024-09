Longlegs: trailer italiano e nuova clip del thriller-horror con Nicolas Cage che ha entusiasmato Guillermo del Toro

Dal 31 ottobre nei cinema italiani con Be Water Film in collaborazione con Medusa Longlegs, il thriller-horror di Osgood “Oz” Perkins (Sono la bella creatura che vive in questa casa). Il film vede protagonisti la Maika Monroe del cult horror “It Follows” e Nicolas Cage nei panni di un serial-killer occultista responsabile degli omicidi di diverse famiglie.

È un po’ come una compilation di film horror, quando si tratta delle aspettative sul genere. C’è un massacro con l’ascia. C’è un serial killer. C’è il diavolo. C’è l’FBI. Ci sono bambole inquietanti. Ci sono fienili inquietanti. Dentro c’è tutto, come in una sorta di milk-shake. [Oz Perkins]

“Longlegs” uscito negli Stati Uniti con Neon lo scorso luglio ha incassato 108,5 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film di Neon con il maggior incasso fino ad oggi a livello nazionale, nonché il film indipendente con il maggior incasso dell’anno.

Longlegs – Trama e cast

Nel tentativo di catturare un serial killer (Nicolas Cage), una neo-agente dell’FBI (Maika Monroe) scopre una serie di indizi occulti che deve risolvere per porre fine alla terrificante scia di omicidi.

Il cast include anche Lauren Acala, Blair Underwood, Alicia Witt, Michelle Choi-Lee, Dakota Daulby, Kiernan Shipka as Carrie Anne Camera, Maila Hosie, Jason Day e Peter Bryant.

Longlegs – Trailer italiano e trailer finale in lingua originale

Ovviamente, Il Silenzio degli Innocenti ha una grande influenza su questo film nel suo insieme…Mi sono ispirata molto a Rooney Mara in Millennium – Uomini che odiano le donne. C’erano delle somiglianze nel modo in cui entrambe si sentivano estranee in questo mondo e non sapevano come integrarsi; l’unico modo di avere un senso per loro era risolvere crimini. [Maika Monroe]

“Longlegs” su Rotten Tomatoes ha registrato un rating di gradimento dell’85% da parte della critica e del 60% da parte del pubblico. Tra gli estimatori del film il regista Guillermo del Toro (La forma dell’acqua – The Shape of Water), il regista ha definito Longlegs “un grande film”:

Un grande film di Oz Perkins, al 100% la sua atmosfera. È confortante quando un collega se la cava bene pur rimanendo fedele ai ritmi e ai motivi che hanno fatto la sua carriera. Il suo metronomo, la sua composizione meticolosa e il suo inquietante senso del male e della sventura imminente. Ho adorato quella gabbia malvagia alla Tiny-Tim (il nostro ultimo e migliore interprete espressionista), la tenebra del panico satanico: un labirinto chiuso dove il male mangia il passeggiatore occasionale. E l’umorismo bizzarro, super secco (quasi esfoliante) di Perkins: T-Rex, l’occasionale battuta ironica “Sarai ancora in cucina”. Non è un horror come al solito, o un thriller come al solito. Rappresenta le stesse preoccupazioni che Oz ha avuto fin dall’inizio e il suo terrore cosmico. È la sua atmosfera e la sua firma e sono felice che stia facendo conoscere questa cosa a più persone.

Il sito web ufficiale con i casi di Longlegs

Il film dispone anche di un suo sito web consultabile, che descrive in dettaglio gli orribili omicidi e le vittime del serial killer immaginario e tutti i dettagli raccapriccianti del caso. Il sito si chiama “The Birthday Murders” e mostra anche come la polizia dell’Oregon ha finito per collegare ogni crimine.

Per quasi tre decenni, questo psicopatico adoratore di Satana ha terrorizzato famiglie in tutto il Pacifico nord-occidentale. Una scia di cadaveri insanguinati qui nel grande stato dell’Oregon attesta la ferocia depravata di questo serial killer unico nel suo genere. Con oltre tre dozzine di vittime di cui siamo a conoscenza, LONGLEGS è uno degli assassini di massa più prolifici che abbiano mai onorato la regione e le sue macabre imprese sono roba da incubi.

La pagina “Vittime” presenta dettagli e inquietanti foto degli omicidi e una “serie di inquietanti messaggi in codice lasciati sulle scene del crimine che indicano che qualcuno, o qualcosa, sta influenzando questi crimini orribili. Le lettere criptiche sono firmate da qualcuno che si fa chiamare… Longlegs”.

Altri dettagli dal sito web:

Con trentotto omicidi al suo attivo, Longlegs ha fatto a pezzi le vite di undici famiglie diverse in tutto lo Stato di Beaver. Le sue vittime erano brave persone: padri onesti, madri perbene, bambini innocenti”.

Dichiarazioni & interviste

Perkins parlando del film e delle influenze cinematografiche in esso:

Quindi è Il silenzio degli innocenti ma è anche un po’ Zodiac, è un po’ Seven. C’è una specie di schema, un codice, il genere di cose che riconosci. Dirò la parola Manson all’inizio del film, capisci cosa intendo? La rendi giusta. Ma poi fai la tua verità dall’altra parte”.

Il regista ha parlato con Variety della volontà di lasciare che Cage affrontasse il ruolo in qualsiasi modo ritenesse opportuno:

Hai Nic Cage nel tuo film, ed è come se all’improvviso avessi una tigre. Non fai tipo, ‘Ehi, Tigre, penso che dovresti fare così’ o ‘Ehi, Tigre, penso che dovresti muoverti così’ o ‘Ehi, Tigre, penso che questo dovrebbe essere ciò che vuoi mangiare’. C’è un tale potere che deriva da qualcuno che è un tale titano dell’industria e una delle più grandi star del cinema di sempre. Quando hai un’entità come lui, vuoi lasciarlo fare ciò che deve fare. Vuoi parlargliene e aiutarlo e rispondere alle domande e dire qualcosa se vedi qualcosa. Ma ha chiarito fin dall’inizio, in modo molto amichevole, che non si sarebbe fermato, non avrebbe incontrato persone. Non era che fosse un metodo, voglio dire, mi parlava tra un montaggio e l’altro, tra una ripresa e l’altra. Era se stesso, stavo parlando con Nick. Detto questo, la sua concentrazione è estremamente buona. Non socializza, non incontra persone per cena, non esce, non chiacchiera, non stringe la mano. Avevo molta interazione con Nick, solo che ero l’unico ad averla. E ha funzionato a mio vantaggio nel senso che potevo tenerlo lontano da Maika e poi farli stare insieme solo nell’unica scena che avevano.

Perkins spiega che processo di inserire significati nascosti andava di pari passo con il tema predominante del film, ovvero la potente capacità di offuscare delle verità oscure con falsità ripetute dogmaticamente; in particolare le falsità che i genitori raccontano ai loro figli, e il lavoro che i bambini devono fare per districare quelle bugie una volta diventati adulti. ” Si parla del potere che abbiamo sui nostri figli di plasmare la loro percezione delle cose,” dice Perkins, che collega quell’esperienza alla sua stessa educazione, alle cose che erano tenute nascoste a lui e a suo fratello. “Del fatto che le mamme spesso mentono ai loro figli pensando di fare una cosa buona. A volte sono con le spalle al muro, per questo devono mentire ai figli. La mitologia di una famiglia, la storia di facciata di una famiglia viene creata dalla madre per il bene del bambino.” Secondo il regista, Longlegs è un film pieno di veli, di tanti strati sottilissimi avvolti intorno così tante volte che la realtà sottostante diventa opaca, impedendo allo spettatore di vedere ciò che è realmente presente, nonostante sia proprio davanti ai suoi occhi. Come nel caso della percezione che l’agente Harker ha della sua infanzia, ed è vero anche per Longlegs stesso, sia in senso letterale che figurato.

Maika Monroe e la sua prima volta al cospetto del Longlegs di Nicolas Cage

La troupe ha registrato la frequenza cardiaca dell’attrice Maika Monroe mentre giravano una scena nel film di cui vedete uno stralcio nella clip in alto. Durante la ripresa la frequenza cardiaca dell’attrice ha raggiunto i 170 battiti al minuto quando ha visto il Longlegs di Cage.

Monroe ha parlato con Variety dell’esperienza sul set con Nicolas Cage e della scena in cui lo ha visto per la prima volta con indosso lo speciale make-up creato per il serial-killer Longlegs:

Tutto il periodo che ha preceduto quella scena è stato folle. Stavano girando con Cage da cinque giorni a quel punto, ed era il suo ultimo giorno, probabilmente dopo tre settimane di riprese. Il regista ha scelto di non farmi vedere nulla, di non incontrarlo, di non vedere che aspetto avesse il suo viso. Ha creato questo personaggio, questa cosa, quindi ero così nervosa. Gli assistenti mi portano a questa porta che immette nella stanza in cui si trova lui. Le macchina da prese iniziano a girare su di me e il regista chiama “azione”. Ho aperto la porta e quello che vedi è tutto molto reale, ed è stato incredibile. È irriconoscibile, quindi non mi sentivo come se fossi in una stanza con Nic Cage. Ero in una stanza con Longlegs. Dopo aver finito quella scena, era finito. È in questo mondo del metodo ma è stato in grado di lasciarlo andare. Siamo seduti uno di fronte all’altro e lui si sporge, con tutto il suo look e tutto il resto, e dice: “Oh, sono un tuo grande fan”.

Nicolas Cage ha condiviso i suoi pensieri su Monroe come attrice:

Volevo seguirla dopo ‘It Follows’. Soprattutto le prime scene di apertura quando è legata a quella sedia a rotelle, spinta in giro. Mi sono sentito male per lei, e lei ha mantenuto la stessa energia per tutto il film. È un’energia diversa da quella degli altri attori. È ciò che la rende unica, e la sua caratteristica è che Maika ha una personalità e un’energia che la distinguono da tutti gli altri. Non è come nessun altro, e questo è un grande complimento. Era importante per noi, io e il regista, che Maika e io non passassimo molto tempo insieme, in compagnia. Sono entrato in questo mondo come fan e gliel’ho detto perché avevo seguito il suo lavoro ed era molto gentile. Ci siamo scambiati solo due o tre battute che non fossero dialoghi, solo una breve conversazione. La mia impressione su Maika è che sia spontanea. Penso che ci sia una facilità nel suo stile di interpretazione in cui non vedo alcuna recitazione. Trovo che abbia un fascino infantile, il che è avvincente, soprattutto se si considera che interpreta Lee Harker, una giovane donna a cui è stata sostanzialmente rubata l’infanzia, ma ha questo tipo innato di grazia infantile, vulnerabilità e fascino. Ti preoccupi immediatamente di lei, del personaggio che interpreta, e penso che ti preoccupi di Maika. Non la conosco affatto bene, non conosco la sua storia, non conosco il suo background. La conosco solo come fan dei suoi film, ed è in grado di fare il tipo di recitazione più difficile, ovvero quella in cui non vedi alcuna recitazione.

“Maika è un’attrice straordinaria, e ho avvertito tanta emozione in lei in quel primo ciak,” dice Perkins dell’incontro sconvolgente tra l’agente Harker e il villain. “C’era attesa e nervosismo. Amore e paura. Tristezza ed eccitazione. Tutto.” Il primo sguardo che Monroe posa su Cage con il trucco e le protesi che lo rendono irriconoscibile è stato così intenso che il microfono sotto la sua camicetta ha captato il suo battito cardiaco. Secondo Battaglia, sentire il battito cardiaco con quel tipo di posizionamento del microfono non è raro, ma sentire il suo cuore aumentare a circa 150 battiti al minuto (un numero che in genere indica un allenamento vigoroso) mentre era seduta e guardava Cage è stato scioccante. “Spesso le persone chiedono se i set dei film horror siano spaventosi o inquietanti. E in genere non lo sono! Considerando i trucchi e il sangue finto. Ma per la prima volta sono riuscita a sperimentare questa genuina sensazione di essere molto a disagio, spaventata e timorosa di aprire quella porta, per ciò che stavo per vedere,” dice l’attrice del primo incontro di Harker con Longlegs. “Oz non mi aveva lasciato vedere nessuna foto o altro. Sapevo che Cage era seduto sulla sedia del trucco da diverse ore, ma non avevo idea di cosa avrei visto! È stata un’esperienza totalmente surreale, che non dimenticherò mai.”

Cage indossa una parrucca bionda bianca e un viso pieno di protesi per il ruolo, e quando si parla dell’attore che entra nel ruolo, lo scrittore-regista Oz Perkins ha condiviso alcuni pensieri al riguardo:

All’inizio dello sviluppo, Nic era davvero entusiasta di seppellirsi, il che ho pensato fosse fantastico, perché non credo che l’abbia mai fatto prima…Nella sceneggiatura, viene definito come qualcuno che è stato rovinato, rovinato dalla vita, rovinato dal vivere la vita che ha dovuto vivere. Per me, una buona scorciatoia per arrivare a questo è stata, tipo, quando vedi qualcuno che si è sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica e pensi, ‘Wow, hai davvero rovinato tutto sai? Tutto! Tutto ciò che eri tu ora è fottutamente rovinato.’ Quindi è stato elementare, questa è stata la scorciatoia. Inizi semplicemente ad entrare in sintonia con i truccatori, parli di come appare la chirurgia plastica fallita. Poi inizi a costruirlo, pezzo per pezzo, e modifichi e come qualsiasi altra cosa, lo plasmi e lo scolpisci e butti via le cose e ci riprovi.

Chi è Osgood Perkins?

Osgood “Oz” Perkins, primogenito dell’attore Anthony Perkins, ha fatto il suo debutto alla regia con il film horror February -L’innocenza Del Male con Emma Roberts. Successivamente ha scritto e diretto Sono La Bella Creatura Che Vive In Questa Casa con Lucy Boynton e Ruth Wilson. Nelle prime fasi della sua carriera a Hollywood, Perkins ha lavorato in alcune serie televisive, apparendo anche come attore in commedie come La Rivincita Delle Bionde con Reese Witherspoon e Luke Wilson. Ha continuato a lavorare nel cinema durante i primi anni del 2000, recitando in Secretary di James Spader, premiato al Sundance Film Festival del 2002, dove Steven Shainberg ha vinto un premio speciale della giuria per l’originalità. Più recentemente, è apparso nel film di fantascienza Star Trek con Chris Pine e nell’horror di Jordan Peele, Nope.

Un nuovo poster ufficiale del film