Neon ha reso disponibili due nuovi trailer di Longlegs, l’acclamato nuovo horror del regista Oz Perkins (Gretel & Hansel) con protagonisti Nicolas Cage nei panni di un sadico serial killer e Maika Monroe (It Follows) nel ruolo di Lee Harker, un nuovo agente dell’FBI di talento assegnato ad un caso irrisolto di omicidi seriali.

Mentre il caso prende svolte complesse, portando alla luce prove di occultismo, Harker scopre un legame personale con lo spietato assassino e deve lottare contro il tempo per fermarlo prima che reclami la vita di un’altra famiglia innocente.

Longlegs è descritto come seguire “le orme di classici thriller psicologici di Hollywood” e le prime recensioni lo hanno paragonato al classico thriller degli anni ’90 Il silenzio degli innocenti. L’uscita americana del film è fissata al 12 luglio 2024.

Longlegs – nuovi trailer in lingua originale

Il regista di “Longlegs” Oz Perkins ha recentemente parlato con GamesRadar di Cage nel film, e ha scherzato sul fatto che l’attore è irriconoscibile.

Abbiamo ricavato la voce del personaggio, l’aspetto del personaggio, l’atteggiamento. Quali riferimenti utilizzerà Nic in termini di persone nella sua vita o di altri attori? È molto schietto e attinge molto dalle altre persone. Allora quale altra persona farà? Quando arriva sul set è irriconoscibile. Non sembra se stesso, non cammina come se stesso. Quindi hai questo elemento, come il vento o il fuoco, ma il tuo personaggio è Nicolas Cage.

I teaser trailer sottotitolati in italiano

“Longlegs” è stato proiettato per la critica e sta ottenendo ottime recensioni. Nel momento in cui stiliamo questo articolo il film detiene una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes con qualcuno che ha descritto la pellicola come “il film più spaventoso del decennio”.

Di seguito trovate alcuni estratti da alcune recensioni pubblicate online…

Flickering Myth: “L’esperienza horror pura che stavamo aspettando. È senza dubbio il film più spaventoso del decennio.” Inverso: “Longlegs è il marchio estetico di Perkins al massimo volume, che indugia nei tuoi pensieri, sotto la pelle e nella bocca dello stomaco anche dopo che è finito.” Bloody Disgusting: “Longlegs ti entra sotto la pelle e rimane lì, immergendoti completamente nella natura ripugnante e scomoda del male.” Fresh Fiction: “È come se il freak-fest cinematografico di Oz Perkins fosse stato forgiato all’Inferno da Satana, che lo ha portato come artefatto nel nostro mondo come un dono.”

I teaser trailer Sweet & Dirty