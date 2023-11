Dream Scenario: foto e colonna sonora del film con Nicolas Cage prodotto da Ari Aster (Al cinema)

Disponibile la colonna sonora ufficiale e una set di immagini di Dream Scenario – Hai ma sognato quest’uomo?, la nuova dark comedy scritta e diretta da Kristoffer Borgli (Sick of Myself), prodotta da Ari Aster (Hereditary) e interpretata da Nicolas Cage #soloalcinema con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Protagonista assoluto un Nicolas Cage in stato di grazia, in un ruolo sorprendente con cui offre una delle interpretazioni migliori della sua carriera in uno dei film che hanno lasciato il segno alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in anteprima nella sezione Grand Public.

Accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, che ha sottolineato la grande performance di Cage, il film è stato definito “un cult” e “una geniale black comedy”, totalizzando su Rotten Tomatoes il punteggio, altissimo, di 91% di gradimento da parte della critica.

La trama ufficiale:E se all’improvviso un terzo della popolazione mondiale sognasse proprio te? La vita di Paul Matthews (Nicolas Cage), anonimo professore universitario e padre di famiglia, verrà stravolta da un’improvvisa, travolgente celebrità, quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Ma la fama, si sa, è cosa effimera, passeggera. E dopo il suo quarto d’ora di visibilità, Paul scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto.

6 curiosità su Dream Scenario

Ad un certo punto Ari Aster dirigeva il film con Adam Sandler nel ruolo del personaggio principale. Dopo che il film Sick Of Myself (2022) di Kristoffer Borgli ha ottenuto buone recensioni, Ari e i produttori di A24 hanno incoraggiato Borgli affinchè dirigesse la sua sceneggiatura. A quel punto Kristoffer voleva Nicolas Cage invece di Sandler per il personaggio principale..

(2022) di Kristoffer Borgli ha ottenuto buone recensioni, Ari e i produttori di A24 hanno incoraggiato Borgli affinchè dirigesse la sua sceneggiatura. A quel punto Kristoffer voleva Nicolas Cage invece di Sandler per il personaggio principale.. In un’intervista con Entertainment Tonight, Nicolas Cage ha rivelato che mentre girava “Dream Scenario” a Toronto, anche sua cugina Sofia Coppola era lì a girare Priscilla , e suo zio Francis Ford Coppola stava girando Megalopolis ad Atlanta. I tre hanno parlato di ciascuno dei loro film e si sono scambiati feedback.

, e suo zio Francis Ford Coppola stava girando Megalopolis ad Atlanta. I tre hanno parlato di ciascuno dei loro film e si sono scambiati feedback. “Dream Scenario” è ispirato da un altro film di Nicolas Cage, Il ladro di orchidee (Adaptation, 2002).

La trama principale ricorda un evento presumibilmente reale accaduto ed è stato raccolto nel sito web “Ever Dream This Man?”, creato dall’inserzionista italiano Andrea Natella. Secondo lui, più di 3.000 persone hanno sognato lo stesso uomo ancora e ancora per anni, con il primo caso registrato a New York City nel 2006. Il web ha offerto diverse spiegazioni, ma nessuna era definitiva o si è dimostrata veritiera, e nel 2009 è diventato virale. Alla fine si è scoperto che si trattava di una bufala e di una campagna di guerrilla marketing dell’agenzia pubblicitaria di Natella che ha ammesso di aver inventato l’intera storia per esplorare come vengono create e diffuse le leggende metropolitane e i miti collettivi.

Nicolas Cage ha aggiunto la scena dello stalker alla sceneggiatura basandosi su un suo incidente personale accaduto realmente.

Dream Scenario – Foto e poster ufficiali

Dream Scenario: foto e poster del film di Kristoffer Borgli con Nicolas Cage

Kristoffer Borgli – Note biografiche

Kristoffer Borgli è un regista norvegese attualmente residente a Los Angeles, Stati Uniti. “Dream Scenario”, uscito con A24 e con protagonista Nicolas Cage, è il suo primo lungometraggio in lingua inglese. Il suo lungometraggio norvegese “Sick of Myself” è stato selezionato ufficialmente nella sezione Un certain Regard al Festival di Cannes 2022. Ha anche diretto una serie di cortometraggi, in particolare “Former Cult Member Hears Music for the First Time”, selezionato al Sundance 2020.

Filmografia in breve: Sick Of Myself, 2022 (Regia & sceneggiatura) / EER, 2021 / (Regia & sceneggiatura) Corto / Former Cult Memeber Hears Music For The First Time, 2020 / (Regia & sceneggiatura) Corto Sundance Film Festival 2020 / Softcore, 2020 (Regia & sceneggiatura) Corto / A Place We Call Reality, 2018 (Regia & sceneggiatura) Corto / DRIB, 2017 (Regia & sceneggiatura) Docufiction SXSW 2017, IFDA 2017, CPF:DOX 2017

La colonna sonora di Dream Scenario

Le musiche originali del film sono del compositore, violinista, pianista e cantante canadese Owen Pallett , precedentemente era noto con lo pseudonimo di “Final Fantasy”, abbandonato nel 2009.

, precedentemente era noto con lo pseudonimo di “Final Fantasy”, abbandonato nel 2009. Pallett ha composto le colonna sonore di Lei – Her di Spike Jonze (insieme alla band canadese Arcade Fire) e Life di Anton Corbijn. Altri crediti includono il fantascientifico The Box (2009) di Richard Kelly, i documentarii Suited – A misura di gender (2016) e Spaceship Earth (2020), la commedia On the Count of Three (2021) e il thriller Alice, Darling (2022) con Anna Kendrick.

Il film fa un paio di riferimenti a David Byrne della band Talking Heads e al suo famigerato abito gigante, che indossava nel film-concerto “Stop Making Sense” (1984). Inoltre, la canzone dei titoli di coda di “Dream Scenario” è la canzone dei Talking Heads “City of Dreams”. Quella stessa canzone è anche la canzone dei titoli di coda del film “True Stories” (1986), diretto, scritto e interpretato da David Byrne.

La colonna sonora di “Dream Scenario” è disponibile su Amazon.