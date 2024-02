Longlegs: nuovo trailer del thriller-horror con Nicolas Cage nei panni di un sadico serial killer

Nicolas Cage e Maika Monroe nel primo trailer di Longlegs, un thriller-horror con serial killer ed elementi di occultismo in uscita nei cinema americani il 6 luglio 2024 con NEON.

“Longlegs” vede protagonisti Nicolas Cage nei panni di un sadico serial killer, e Maika Monroe (It Follows) nel ruolo di Lee Harker, un nuovo agente dell’FBI di talento assegnata ad un caso irrisolto che riguarda una serie di efferati omicidi che appaiono collegati tra loro.

Mentre il caso prende svolte complesse, portando alla luce prove che coinvolgono l’occulto, Harker scopre un legame personale con lo spietato assassino e deve lottare contro il tempo per fermarlo prima che reclami la vita di un’altra famiglia innocente.

Longlegs – Il nuovo trailer ufficiale

Il film scritto e diretto da Osgood Perkins (Gretel & Hansel è descritto come un “classico thriller psicologico made in Hollywood”. Tra le curiosità legate al film ci sono i commenti degli spettatori delle proiezioni di prova, che hanno elogiato la performance di Cage, ma hanno aggiunto che l’interpretazione dell’attore è talmente sgradevole che potrebbe creare repulsione.

Longlegs – Teaser trailer ufficiali

In una chiacchierata con il regista John Carpenter risalente al 2022 (via Fangoria), Nicolas Cage fece cenno al suo ruolo in “Longlegs”.

Nicolas: Beh, il film che sto facendo adesso, lo collocherei nella zona non quantificabile tra dramma e commedia. Ma poi torno al genere; Farò un film intitolato Sand and Stones. Interpreto un padre in questo, con due figli gemelli. È una specie di situazione [di sopravvivenza] post-apocalittica. Dopodiché lavorerò con Oz [Perkins], che probabilmente conosci. John: No, non credo. Nicolas: Al momento è piuttosto forte nel genere horror. Ma in realtà è il figlio di Anthony [Perkins]. Ha fatto dei film davvero belli. Gretel e Hansel è stato fantastico. Riguarda un personaggio che sente le voci. È un po’ come un Geppetto posseduto, che costruisce queste bambole… John: [Ride] Mi piace. Un Geppetto posseduto. Amico, oh amico.

Osgood “Oz” Perkins – Note biografiche

Osgood “Oz” Perkins classe 1974, è il primogenito dell’attore Anthony Perkins e della fotografa e attrice Berry Berenson, nonché fratello del musicista Elvis Perkins e nipote dell’attore teatrale Osgood Perkins. “Oz” Si è dilettato nel mondo della recitazione esordendo come giovane Norman Bates in Psycho II del 1983. Si tratta del primo sequel del cult di Alfred Hitchock diretto da Richard Franklin e interpretato dal padre Anthony Perkins, Vera Miles, Robert Loggia e Meg Tilly. “Oz” ha poi interpretato il giovane dottor Joshua Stone nella serie tv October Road, Dorky David in La rivincita delle bionde e, più recentemente, Fynn Bachman in Nope di Jordan Peele. Come regista, ha diretto diversi ambiziosi progetti horror: February – L’innocenza del male (2015), Sono la bella creatura che vive in questa casa (2016) e Gretel e Hansel (2020). In un’intervista con Polygon, Perkins ha detto: “L’esperienza di un film horror riguarda ciò che non capiamo e non possiamo vedere, ciò che ci è nascosto”.

Longlegs – Un poster ufficiale