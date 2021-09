Il 5 novembre debutta su Apple TV+ Finch, un dramma fantascientifico con protagonista Tom Hanks nei panni di un uomo che intraprende un viaggio commovente e potente per trovare una nuova casa per la sua improbabile famiglia, il suo amato cane e un robot appena creato, sullo sfondo di un desolante scenario post-apocalittico.

La trama ufficiale: In “Finch”, un uomo, un robot e un cane formano un’improbabile famiglia con una missione intensa e commovente: assicurarsi che l’amato compagno a quattro zampe continui ad essere accudito quando l’uomo non ci sarà più. Tom Hanks interpreta Finch, ingegnere robotico e tra i pochi sopravvissuti a un cataclisma solare che ha trasformato il mondo in una landa desolata. Finch, che da dieci anni vive in un bunker sotterraneo, ha costruito un mondo tutto suo che condivide con il suo cane Goodyear, e ha realizzato un robot (interpretato da Caleb Landry Jones) per vegliare su Goodyear quando lui non potrà più farlo. Quando il terzetto si imbarca in un pericoloso viaggio in un desolato West, Finch si sforza di mostrare alla sua creazione, che si fa chiamare Jeff, la gioia e la meraviglia dell’essere vivi. La strada sarà lastricata di sfide e di umorismo, con Finch impegnato in due imprese altrettanto difficili: convincere Jeff e Goodyear ad andare d’accordo, e far fronte ai pericoli di questo nuovo mondo.