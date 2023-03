Stasera in tv: “Fire – Nessuna via d’uscita” su Rai 4

Fire – Nessuna via d’uscita, su Rai 4, il thriller d’azione di produzione russa che segue un team di vigili del fuoco interpretato da Konstantin Khabenskiy, attore noto per aver interpretato il protagonista dei fantasy I guardiani della notte e I guardiani del giorno.

Fire – Cast e personaggi

Konstantin Khabenskiy: Andrey Pavlovich Sokolov

Ivan Yankovskiy: Roman Ilyin

Stasya Miloslavskaya: Katya Sokolova

Andrey Smolyakov: Gromov

Irina Gorbacheva: Zoya

Viktor Dobronravov: Lev Velichuk

Roman Kurtsyn: Seregei Zotov

Yuriy Kuznetsov: Georgich

Tikhon Zhiznevskiy: Maksim Shustov

Nikolay Auzin: Mikhail

Mariya Baeva: Nevesta

Tatyana Bedova: Zhena Georgicha

Anton Bogdanov Anton Bogdanov: Kostik

Sergey Filatov: Pomoshchnik Gromova

Anastasiya Golotvina: Zhena spasatelya

Nikita Grigorev: Zhenikh

Alexey Grishin: Molodoy

Sofya Istomina: Lenochkaer

Evdokiya Lavrukhina: Podruzhka nevesty

Milan Malyshkin-Malinovskiy: Bogdan

Denis Moiseev: Voditel

Aleksandr Oblasov: Valera

Mikhail Orlov: Vitya

Yekaterina Temnova: Vika

Tatyana Tuzova: Natasha

Fire – Trama e trailer

“Fire – Nessuna via d’uscita” è una storia eroica sui vigili del fuoco e sui soccorritori del Servizio di protezione forestale aerea “Avialesookhrana” e del Ministero delle situazioni di emergenza, che resistono agli elementi spietati e si rivelano l’unica speranza per le persone in difficoltà.

Curiosità sul film

“Fire” è noto anche con il titolo originale Ogon e il titolo internazionale alternativo No Escapes.

Il regista Alexey Nuzhny ha diretto anche il dramma poliziesco Perevodchik (2015) ed episodi della miniserie tv Tolya-robot (2019).

Alexey Nuzhny dirige “Fire” da una sua sceneggiatura scritta con Nikolay Kulikov (The Crew – Missione impossibile, Tre secondi per la vittoria, serie tv Tolya-robot) e Konstantin Mayer (Invincible, I Am Losing Weight).

Il cast include anche il regista e attore Konstantin Khabenskiy, noto per aver interpretato il protagonista dei fantasy I guardiani della notte e I guardiani del giorno e ulteriori ruoli in Wanted – Scegli il tuo destino, La talpa, Sobibor – La grande fuga, World War Z, Major Grom: il medico della peste.

Il film è stato girato dallo Studio TriTe di Nikita Mikhalkov in collaborazione con VGTRK Corporation e il canale televisivo Russia-1, distribuito da Central Partnership e sostenuto dal Government Russian Cinema Fund.

Il film include filmati reali di terribili incendi boschivi nel territorio di Krasnoyarsk.

Le riprese principali sono iniziate da maggio a settembre 2019 nelle foreste della Repubblica di Carelia e nell’oblast di Mosca, nella città di Taganrog, nell’oblast di Rostov, nella città di Vsevolozhsk, nell’oblast di Leningrado e nella città di Vladimir, nell’oblast di Vladimir. Le Oblast sono le regioni della Russia che costituiscono una suddivisione territoriale di primo livello del Paese, al pari degli altri soggetti federali (repubbliche, territori, circondari autonomi e città federali). Sono in tutto 46; ad esse si aggiunge inoltre l’oblast’ autonoma ebraica.

La troupe del film è stata consultata da specialisti dell’MChS (Ministero della Federazione Russa per la protezione civile, le situazioni di emergenza e rimozione delle conseguenze dei disastri naturali) e del Servizio di protezione forestale aerea in Siberia, che hanno anche fornito un trasporto aereo: elicotteri Mil Mi-8 hanno partecipato alle riprese, Ilyushin Il-62, velivoli Antonov An-26 e multiuso Beriev Be -200.

Le fotografie a terra sono state scattate da veri soccorritori e vigili del fuoco dell’MChS e del Servizio di protezione aerea forestale dell’Agenzia federale per le foreste. La scena dell’estinzione di un incendio boschivo, in cui era coinvolto l’idrovolante Beriev Be-200, è stata filmata contemporaneamente con sei macchine da presa.

Il film è stato distribuito nelle sale in Russia il 24 dicembre 2020 registrando un incassato oltre 926,8 milioni di rubli rispetto a un budget di produzione di 550 milioni di rubli ed è stato coronato da un successo commerciale.

L’Avialesookhrana

Il servizio aereo di protezione forestale (Avialesookhrana), in attività dal 1931, è un’agenzia governativa russa incaricata principalmente della gestione aerea degli incendi boschivi. È considerato un ramo del servizio forestale federale russo. È famoso per la creazione e l’uso di fumogeni; paracadutisti (Smoke Jumpers) che che si lanciano sui villaggi che si trovano sulla traiettoria dell’incendio per avvertire i residenti e fornire loro aiuto nelle procedure di evacuazione. Gli “Smoke Jumpers” saltano anche direttamente negli incendi boschivi per aiutare gli operativi a spegnere gli incendi. Fino al 2007, l’Avialesookhrana era l’unica organizzazione russa incaricata di gestire gli incendi boschivi. Hanno anche il merito di aver aiutato la Repubblica di Mongolia e Cuba a creare le proprie agenzie di prevenzione degli incendi boschivi. Nel 2005 è stato sviluppato e messo in atto un sistema per il monitoraggio a distanza degli incendi boschivi da parte dell’Agenzia federale delle foreste (FFA-ISDM). Il lavoro per la creazione di questo sistema è stato svolto da un consorzio di istituti dell’Accademia delle scienze russa, Agenzia forestale, RosHydromet e altre organizzazioni con la partecipazione di Avialesookhrana. Il sistema ISDM-FFA opera su scala nazionale in tempo reale utilizzando dati satellitari e tecnologie GPS per creare rapporti quotidiani e decisionali. Nel 2007 sono state soppresse le basi aeree di protezione forestale, ramificazioni della FGU “Avialesookhrana” e riorganizzate come agenzie di bilancio statali specializzate o autonome, subordinate alle autorità esecutive della Federazione Russa.

Fire – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore russo Kirill Borodulev (Family Budget, Couple From The Future, Fire)



1. Ring of Fire

2. Team

3. It’s All Gonna Be Fine

4. Jump or Stay

5. Backfire

6. Fire

7. Report to Base

8. Roma Saw Fire

9. Live the Village

10. Sokolov Plan

11. Need to Leave

12. Hold On

13. The Village Burned

14. Pannic Attack

15. Maks

16. One Chance

17. Hope

18. Saved

19. Teardrop,pt. 1

20. Teardrop,pt. 2

21. Heroes

La colonna sonora di “Ogon” è disponibile su Spotify.