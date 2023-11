Five Nights at Freddy’s: colonna sonora, video “Lucca Comics” e nuovo poster vintage (Al cinema)

Five Nights at Freddy’s ha debuttato nei cinema ed è stato un evidente successo, per i fan che lo hanno apprezzato oltre le previsioni, e per gli incassi che attualmente hanno registrato nel mondo 215 milioni di dollari a fronte di un budget investito di 20 milioni.

La critica non è stata affatto tenera con il film, ma secondo noi ogni stroncatura ricevuta manca di un vero approfondimento sul perché l’adattamento “Five Nights at Freddy’s” è più un thriller sovrannaturale che un horror, lo spieghiamo nella nostra recensione, e sul perché è un grosso errore bocciarlo per questo fattore.

Con “Five Nights at Freddy’s” nelle sale vi forniamo un aggiornamento che consiste in un nuovo intrigante poster ufficiale del film, un video con le immagini dell’anteprima tenutasi al Lucca Comics & Games e dulcis in fundo la colonna sonora ufficiale del film con le musiche originali affidate ad un duo di compositori, John Andrew Grush & Taylor Newton Stewart, meglio noti come The Newton Brothers, che però non sono fratelli.

I crediti dei Newton Brothers includono parecchia materia prima da horror, hanno musicato l’intera filmografia del regista Mike Flanagan (escluso l’esordio Absentia) a partire da Oculus passando per gli adattamenti basati su racconti di Stephen King (Il gioco di Gerald, Doctor Sleep) fino a tutte le produzioni televisive per Netflix incluse le più recenti (Midnight Mass, The Midnight Club, The Fall of the House of Usher). I Newton Brothers hanno musicato anche The Bye Bye Man, il reboot The Grudge e la recente serie tv Piccoli brividi di Disney Plus.

Five Nights at Freddy’s – La colonna sonora

Oltre allo score dei Newton Bothers, la colonna sonora del film include anche i seguenti brani: Talking in Your Sleep di The Romantics / Diddleedum di Kellen Goff / Kiss Me di Studio Musicians / Dance to the Beat di Studio Musicians / Video Games di Studio Musicians / Too Late for Tears di Studio Musicians / Connection di Elastica / Real Wild Child (Wild One) di Iggy Pop / Celebration di Kool & The Gang / I Wanna Be Down di Brandy / Five Nights at Freddy’s di The Living Tombstone.

1. Five Nights at Freddy’s (2:16)

2. Delinquent Notice (1:24)

3. Mike’s Dream Sequence I (1:17)

4. Mike’s Dream Sequence II (1:17)

5. Aunt Jane (0:45)

6. Vanessa (1:00)

7. A Way In (0:45)

8. Chica’s Mischief (0:46)

9. Foxy Fatality (1:07)

10. Family History (3:22)

11. Clean Up (1:07)

12. Fuzzy Friends (2:50)

13. Who Took Garrett? (1:28)

14. Follow the Yellow Rabbit (1:49)

15. Fuzzy on the Details (0:59)

16. Mike’s Dream Sequence III (5:51)

17. Vannesa’s Past (5:25)

18. Gear Up! (0:54)

19. Abby’s in Danger (1:59)

20. The Yellow Rabbit (2:26)

21. Now I Kill You (5:14)

22. Doing Well (2:05)

23. The Rabbit Lives (1:08)

24. My Grandfather’s Clock (2:48)

La colonna sonora di “Five Nights at Freddy’s” è disponibile su Amazon.

