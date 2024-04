Fly Me To the Moon – Le due facce della Luna: trailer italiano del film con Scarlett Johansson e Channing Tatum

Dall’11 luglio 2024 nei cinema italiani con Sony Pictures e Eagle Pictures Fly Me To the Moon – Le due facce della Luna, la nuova commedia di Greg Berlanti (Tuo, Simon) con protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo della corsa allo spazio degli anni ’60.

Fly To the Moon – Trama e cast

“Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna” è un’intelligente ed emozionante commedia drammatica, ambientata nel contesto dello storico allunaggio NASA dell’Apollo 11. Assunta per rilanciare l’immagine pubblica della NASA, Kelly Jones (Scarlett Johansson), ragazza prodigio del marketing, si scontrerà con Cole Davis (Channing Tatum), direttore del programma di lancio, creando scompiglio nel suo già difficile compito. Quando la Casa Bianca ritiene che la missione sia troppo importante per fallire, Kelly Jones viene incaricata di inscenare un finto sbarco sulla Luna come piano di riserva. A quel punto il conto alla rovescia inizia davvero…

Il cast include anche Woody Harrelson, Jim Rash, Peter Jacobson, Ray Romano, Colin Woodell, Christian Clemenson, Joe Chrest, Bill Barrett, Greg Kriek, Anna Garcia, Alex Veadov, Kylee Nicole Peck, Noah Robbins, Nick Dillenburg, Todd Allen, Tim Ware.

Fly To the Moon – Il trailer italiano

Curiosità sul film

Greg Berlanti dirige “Fly To the Moon – Le due facce della Luna” da una sceneggiatura di Rose Gilroy basata su uan storia di Keenan Flynn & Bill Kirstein.

Durante la produzione è avvenuto un lancio a Cape Canaveral. La seconda unità è stata in grado di registrare il lancio con le proprie macchine da presa 4K.

A causa dell’epoca in cui è ambientato il film, gli uomini nelle scene (per lo più dipendenti della NASA) spesso dovevano avere le camicie infilate il più in basso possibile a causa dei pantaloni alti fino all’ombelico. Tra una ripresa e l’altra, il guardaroba ha dovuto intervenire più volte per rimboccare le camicie da uomo a coloro che si muovevano troppo. Alla fine della produzione, la maggior parte delle comparse hanno firmato un biglietto di ringraziamento a tutto il reparto guardaroba per averli rimboccati ogni mattina.

Chris Evans era stato originariamente scelto per riunirsi con Scarlett Johansson, ma alla fine ha abbandonato a causa di conflitti di programmazione ed è stato sostituito da Channing Tatum. Questo è il secondo progetto annunciato nel 2022 originariamente con Evans e Johansson non andato in porto dopo Ghosted (2023), in cui Johansson ha abbandonato quel progetto ed Evans è rimasto a bordo.

Jason Bateman era stato originariamente assunto per dirigere, ma ha abbandonato a causa di differenze creative.

Questo è il terzo film con Scarlett Johansson e Channing Tatum insieme, ma il primo in cui i due attori condividono lo schermo. Gli altri due sono Don Jon (2013) e Ave, Cesare! (2016).

Greg Berlanti – Note biografiche

Berlanti, scrittore, regista e produttore nominato a WGA, DGA, Golden Globe ed Emmy, è la forza dietro alcune delle opere più creative e acclamate del cinema e della televisione.

Ha iniziato la sua carriera in televisione come sceneggiatore dello show di successo Dawson’s Creek ed è diventato produttore esecutivo e showrunner della serie dopo solo un anno nello staff. Da allora, Berlanti è stato creatore, scrittore e produttore dietro molti dei più grandi e fantasiosi successi televisivi, tra cui Everwood, Brothers & Sisters, Political Animals, Arrow, Blindspot, The Flash, Supergirl, You, Riverdale, Titans, Doom Patrol, All American e L’assistente di volo. Negli ultimi anni, Berlanti Productions ha mandato in onda fino a 15 programmi contemporaneamente: un numero record di programmi trasmessi contemporaneamente per un produttore e creatore televisivo.

Berlanti ha esordito alla regia cinematografica nel 2000 con Il club dei cuori infranti. Ha anche diretto il film acclamato dalla critica, Tuo, Simon (Love, Simon). Berlanti ha prodotto numerosi lungometraggi tra cui My Policeman, recentemente uscito per Amazon, con Harry Styles ed Emma Corrin; Alice & Freda Forever di Jennifer Kent; Moonshot di HBO Max; Unpregnant di Rachel Lee Goldenberg; Free Guy di Shawn Levy e il prossimo adattamento di Red, White e Royal Blue diretto da Matthew López. La divisione cinematografica della sua società, Berlanti/Schechter Films, ha un accordo esclusivo di first-look per i lungometraggi con Netflix.

Berlanti è stato incluso nelle 100 persone più influenti del 2020 della rivista Time. Attualmente risiede a Los Angeles con il marito e due figli.