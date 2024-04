Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa: riprese al via per il film con Claudia Pandolfi e Sara Ciocca

Il 6 maggio inizieranno le riprese di Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa film ispirato alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito numerosi atti di bullismo da parte dei compagni di scuola.

A causa di un lavaggio sbagliato, i pantaloni rossi che Teresa, la madre di Andrea, aveva regalato al figlio si erano tinti di rosa. Andrea decise di indossarli ugualmente, senza pensare alle reazioni dei suoi compagni di scuola, che però arrivarono in maniera violenta e continuativa, culminando con l’apertura di una pagina Facebook chiamata appunto Il ragazzo dai pantaloni rosa. Teresa Manes scoprì l’esistenza della pagina solo dopo la morte del figlio.

La vicenda di Andrea ha rappresentato il primo caso in Italia di bullismo e cyberbullismo che ha portato al suicidio di un minorenne. Teresa Manes in seguito al tragico evento ha dedicato la sua vita a spiegare alle scuole di ogni grado, il pericoloso uso che a volte si fa delle parole arrivando a scrivere un libro “Andrea, Oltre il Pantalone Rosa” (edito da Graus) e giungendo fino al Quirinale dove, il 27 dicembre 2021, il Presidente Sergio Mattarella le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere.

Il film vede come protagonista l’attrice Claudia Pandolfi (Siccità, The Bad Guy) che interpreterà il delicato ruolo della madre Teresa Manes, mentre a vestire i panni del padre sarà Corrado Fortuna (Baaria, Anna).

Il giovane e talentuoso Samuele Carrino (Il maledetto, Spaccapietre) è stato scelto per dar vita al personaggio di Andrea mentre Andrea Arru (Diari, Eravamo bambini) sarà Christian – il bullo della scuola – e Sara Ciocca (Blanca, La dea Fortuna) interpreterà Sara la migliore amica di Andrea.

Il film diretto dalla regista Margherita Ferri (Zen – Sul ghiaccio sottile prodotto da Biennale College, Bang Bang Baby) e prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films con la sceneggiatura di Roberto Proia (Trilogia “Sul più bello”, serie tv “Gloria”, “Backstage”, “Hotspot- Amore senza rete”) – uscirà nelle sale il prossimo 10 ottobre 2024.

Le riprese si protrarranno per sette settimane e si svolgeranno interamente a Roma.

“Andrea è uno dei capitoli della mia vita, il più bello, quello la cui fine non vorrei mai leggere, ma è finito”: sono queste le parole di una madre che ha perso suo figlio. Andrea Spezzacatena si è impiccato lo scorso 20 novembre nella sua casa di Roma. Fiumi di inchiostro sono stati spesi per la scomparsa “del ragazzo dai pantaloni rosa”… Questo è il racconto doloroso, straziante, a volte delirante ma sempre attento ad ogni sfumatura, della perdita di una madre; la ricostruzione di quegli attimi; la difesa di chi non poteva più difendersi; il tentativo di comprendere e di aiutarsi; la speranza che questo possa aiutare altri. Prefazione di Maria Rita Parsi.