Forrest Gump: John Travolta, Bill Murray, Demi Moore e Jodie Foster tra gli attori che rifiutarono un ruolo nel film di Robert Zemeckis

Forrest Gump è uno dei film più belli e amati di sempre, che veicola una storia edificante e coinvolgente e messaggi importanti attraverso una visione del “sogno americano” che sorprende e commuove. Il film ha ricevuto 13 nomination agli Oscar con 6 statuette vinte: miglior film, regista, attore protagonista, montaggio, sceneggiatura non originale e migliori effetti speciali.

Il regista Robert Zemeckis ci racconta il sogno americano con gli occhi della diversità e dell’eccezione che in questo caso non sempre fa la regola.

Tom Hanks rispolvera l’entusiasmo fanciullesco del ragazzino in un corpo da uomo interpretato in “Big” e tratteggia con il suo stile non stile e la sua faccia da americano medio un commovente ed esilarante eroe alternativo. Zemeckis mette in campo un grande cast ed effetti speciali all’avanguardia che permettono al protagonista e a noi spettatori di vivere virtualmente cinquant’anni di storia americana. Il valore edificante delle fiabe e il messaggio ottimista di questo tenero Peter Pan non può non conquistare con la sua spicciola e al contempo sorprendente filosofia di vita.

Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita!

Zemeckis regista di classici quali Ritorno al futuro, All’inseguimento della pietra verde e Chi ha incastrato Roger Rabbit? dopo aver diretto La morte ti fa bella, altro cult premiato con un Oscar per gli effetti speciali, realizza un altro classico immarcescibile del cinema “made in Hollywood” con Tom Hanks che all’epoca firmò per il film dopo aver letto l’intera sceneggiatura in un’ora e mezza e posto la condizione che il film fosse storicamente accurato.

Gli attori e le attrici che hanno rifiutato un ruolo nel film…

Prima che Hanks firmasse per il ruolo però ci sono stati una manciata di attori che nel film non hanno creduto o in un caso hanno preferito scommettere su un altro cavallo. La prima scelta di Zemeckis per il ruolo di Forrest era il candidato all’Oscar John Travolta (Grease), che ha rinunciato alla parte per recitare in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Possiamo dire commessa vinta poiché il film ha segnato una vera e propria rinascita per l’attore, che però ha confessato che rifiutare il ruolo nel film di Zemeckis lo considera ancora oggi un grande errore.

Altri attori in lizza per il ruolo di Forrest Gump sono stati Bill Murray (Ghostbusters) e Chevy Chase (National Lampoon’s Vacation), forse candidati molto più “adeguati” di Travolta, ma la loro prorompente vis comica si sarebbe adattata anche alla parte drammatica del personaggio?

“Forrest Gump” è liberamente basato sull’omonimo romanzo del 1986 scritto da Winston Groom in cui si narrano le vicende di un uomo con un QI di soli 75 punti, ma con un incredibile percorso di vita che lo porterà ad incrociare figure ed eventi storici che concorreranno ad influenzare la cultura popolare, pur rimanendo inconsapevole della loro importanza a causa del suo basso livello cognitivo

Altri personaggi principali del film sono stati l’amore d’infanzia di Forrest, Jenny (Robin Wright) e i compagni d’armi incontrati durante la guerra del Vietnam, l’amico “Bubba” di Mykelti Williamson e il Tenente Dan Taylor di Gary Sinise.

L’attrice candidata all’Emmy Robin Wright non era la prima scelta di Zemeckis per il ruolo di Jenny. Lo studio ha offerto il ruolo sia a Jodie Foster (Il silenzio degli innocenti) che a Demi Moore (Ghost), che alla fine hanno rifiutato. Hanno anche espresso interesse per Nicole Kidman (Moulin Rouge!), ma l’attrice non ha nemmeno voluto leggere la parte né sostenere un provino.

Anche il ruolo di Bubba ha collezionato una serie di “illustri” rifiuti, tra coloro che hanno passato la mano ricordiamo Tupac Shakur, David Alan Grier, Ice Cube e Dave Chappelle, quest’ultimo ha pensato che il film sarebbe stato un flop, e da allora ha ammesso di rimpiangere profondamente l’aver perso quell’occasione.

10 curiosità su Forrest Gump

La frase: “Il mio nome è Forrest Gump. Le persone mi chiamano Forrest Gump” è stata imporvvisata da Tom Hanks durante le riprese della scena e al regista Robert Zemeckis è piaciuta così tanto che ha deciso di tenerla nel film.

Tom Hanks non ha ricevuto un compenso per il film, ma ha ricevuto quote percentuali che alla fine lo hanno visto intascare un profitto di 40 milioni di dollari.

Il ristorante specializzato in gamberetti di Dan e Forrest “Bubba Gump” è diventato una catena di locali con 33 sedi in tutto il mondo, negli Stati Uniti, Giappone, Cina, Messico, Malaysia, Filippine e Bali.

La panchina su cui Tom Hanks è seduto per gran parte del film si trova nel centro storico di Savannah, in Georgia in Chippewa Square. La panca in fibra di vetro da allora è stata rimossa e collocata in un museo per evitare che venisse distrutta dal maltempo o rubata. Attualmente la panchina è esposta presso il Museo di Storia di Savannah.

La scena della corsa è stata ispirata da un evento reale. Nel 1982 Louis Michael Figueroa, 16 anni, corse dal New Jersey a San Francisco per l’American Cancer Society, ispirando inconsapevolmente una frase pronunciata durante la famosa corsa di Forrest Gump sul grande schermo: “Quando mi stanco dormo. Quando ho fame mangio. Quando devo andare in bagno, vado“.

Warner Bros. ha ceduto i diritti per il film nel 1988, in cambio dei diritti dell’action Decisione Critica (1996), perché lo studio ha ritenuto che il progetto aveva perso il suo appeal commerciale dopo la sua uscita avenuta sulla scia di Rain Man – L’uomo della pioggia (1988).

Dopo il successo del film lo scrittore Winston Groom ha scritto un romanzo sequel, ‘Gump & Co.’ (1995), che fa riferimento al film come se fosse uscito nel mondo di Forrest (Groom ha affermato che il film era impreciso rispetto al suo romanzo e che gli ha portato un’indesiderata attenzione della stampa). Nel romanzo Forrest incontra anche Tom Hanks.

Nel 2007 l’American Film Institute ha classificato il film al 76° posto nella classifica dei più grandi film di tutti i tempi.Quando Forrest si alza a parlare al raduno del Vietnam a Washington, la spina del microfono è staccata e non lo si può ascoltare per intero. Tom Hanks ha rivelato che in quel frangente Gump dice: “A volte quando le persone vanno in Vietnam, tornano a casa dalle loro mamme senza gambe. A volte non vanno a casa a tutti. Questa è una brutta cosa…e non ho altro da dire su questa faccenda“.

La ragazza nel bus della scuola con i capelli rossi è Elizabeth Hanks, la figlia di Tom Hanks.

Kurt Russell ha rivelato di aver prestato la voce a Elvis Presley (non accreditato) nel film.