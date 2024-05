Il leggendario fumettista e scrittore Frank Miller raccontato in un nuovo documentario diretto da Silenn Thomas per Frank Miller Ink.

Il leggendario fumettista e scrittore Frank Miller nel trailer di Frank Miller: American Genius, un nuovo documentario che esplora il “viaggio unico di un artista americano senza precedenti che si snoda in mezzo secolo di carriera del leggendario autore di fumetti”.

Miller è un talento immenso e un potente narratore che nel corso degli anni ci ha regalato alcune storie a fumetti epiche entrate nella storia. Vedi fumetti iconici come Sin City e 300, il primo portato sul grande schermo dallo stesso Miller con Robert Rodriguez e Quentin Tarantino, mentre la storia degli eroi di Sparta è stata adattata da Zack Snyder nell’omonimo live-action del 2007 che ha trasformato lo schermo cinematografico in una vera e propria serie di tavole inchiostrate viventi.

A tutti i fan che ho incontrato in questo progetto: sono in soggezione per il vostro spirito generoso e accogliente e per questa cultura pop del Mardi Gras, questo mondo sotterraneo di amore assoluto e cameratismo. È stata un’avventura elettrizzante e la più grande scoperta nel realizzare questo film. Sarò sempre in debito con tutti i fan, gli organizzatori e il talento creativo in generale. Vorrei che il mondo potesse essere gioioso come una convention di fumetti. – Frank Miller

Nell’ambito dei supereroi, Miller è noto anche per il suo fondamentali apporto alle storie di DareDevil, la creazione di Elektra per la Marvel Comics, e le storie Batman: Anno uno, Batman – Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Batman – Il Cavaliere Oscuro colpisce ancora, realizzate per la DC Comics.

Realizzato per i suoi fan in seguito a un’esperienza di pre-morte, il film approfondisce l’influenza radicale e determinante di Miller sull’arte, sulla narrazione e sulla cultura. Seguendo i suoi inizi in una piccola città nel Vermont, a New York City, Hollywood e oltre; questo documentario intimo approfondisce i suoi fallimenti, successi, autodistruzione e riscoperta.

Miller ha condiviso in una dichiarazione: “La mia vita è stata guidata da una passione incessante per il disegno e la narrazione, e mi ha anche portato ad amicizie ed esperienze incredibili lungo il percorso. Condividere questa passione con i fan è ciò che conta di più ed è per questo che sono incredibilmente entusiasta di portare questo film al pubblico di tutta la nazione a giugno.”

Il documentario, prodotto, scritto e diretto da Silenn Thomas per Frank Miller Ink, include interviste e cameo di Neal Adams, Robert Rodriguez, Jessica Alba, Jim Lee, Zack Snyder, Stan Lee e altri.

“Frank Miller: American Genius” sarà proiettato nelle sale americane del circuito Cinemark il prossimo 10 giugno.

