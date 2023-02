In attesa del cinquantesimo anniversario dell’uscita nelle sale cinematografiche del capolavoro di Mel Brooks, dal 27 febbraio all’1° marzo sale italiane in festa per il ritorno sul grande schermo di Frankenstein Junior in versione restaurata e digitalizzata con l’indimenticabile doppiaggio di Oreste Lionello.

“Si-può-fare!”, “Rimetta a posto la candela”, “Potrebbe essere peggio…potrebbe piovere”, ”Se-da-ta-vo??”: sono solo alcune delle esilaranti battute entrate nella memoria dei fan di “Frankenstein Junior”.

Frankenstein Junior – Evento speciale

Dopo il successo dell’evento di dieci anni fa, quando Nexo Digital riportò nelle sale il film raccogliendo migliaia di spettatori, si ripeterà uno dei riti più amati dagli appassionati di cinema. Anche in questo caso, infatti, l’invito, per celebrare a dovere l’anniversario, sarà quello di recarsi al cinema vestiti come gli indimenticabili protagonisti del film (con gobbe, carri, candele, mantelli, proprio come accaduto nel 2013) pronti a recitarne le battute salienti e a rivivere su grande schermo le scene entrate nella leggenda. Nelle sale italiane saranno inoltre disponibili materiali visuali per scattare il proprio selfie accanto al poster celebrativo e speciali allestimenti a tema.

Al via sui social, con l’hashtag #FrankensteinJuniorNight , anche un challenge per sfidarsi nella messa in scena dei passaggi più famosi: l’incontro tra Igor e il Dottor Frankenstein, la (piovosa) notte al cimitero, il sorprendente balletto del Dottor Frankenstein e della creatura, l’incontro con l’eremita cieco, i misteriosi cervelli “abnormal” e le candele che celano stanze segrete, ma che è meglio rimettere al loro posto.

Film cult senza tempo e capolavoro del divertimento Frankenstein Junior, vede protagonisti personaggi entrati a pieno titolo nell’immaginario collettivo: il geniale Gene Wilder nei panni del Dottor Frankenstein, lo straordinario gobbo Igor reso immortale da Marty Feldman, la terribile e innominabile Fraü Blucher interpretata da Cloris Leachman, la creatura – mostro portata in scena dall’immenso Peter Boyle, e Madeline Kahn in Elizabeth.

Frankenstein Junior – Trailer e video

Frankenstein Junior – Curiosità

Il film è stato candidato a 2 premi Oscar: migliore sceneggiatura non originale a Mel Brooks e Gene Wilder e miglior sonoro a Richard Portman e Gene S. Cantamessa.

Quando Mel Brooks si stava preparando per questo film, ha scoperto che Ken Strickfaden, che aveva realizzato gli elaborati macchinari elettrici per le sequenze di laboratorio nei film della Universal Frankenstein, era ancora vivo e viveva nell’area di Los Angeles. Brooks ha fatto visita a Strickfaden e ha scoperto che aveva immagazzinato tutta l’attrezzatura nel suo garage. Brooks ha fatto un accordo per noleggiare l’attrezzatura e ha dato a Strickfaden il credito cinematografico che non aveva ricevuto per i film originali.

La gobba mobile sulla schiena di Igor era una gag improvvisata. Marty Feldman aveva spostato di nascosto la gobba avanti e indietro per diversi giorni quando finalmente i membri del cast se ne sono accorti. La gag è stata quindi aggiunta alla sceneggiatura.

Gene Hackman ha saputo del film tramite il suo frequente compagno di tennis Gene Wilder e ha richiesto un ruolo, perché voleva provare il genere commedia. Si è offerto volontario per interpretare gratuitamente l’Eremita cieco. Sono stati quattro giorni di riprese per circa quattro minuti su schermo.

Gene Hackman ha improvvisato la battuta d’addio dell’Eremita cieco “I was gonna make espresso”, diventata “Volevo offrirti anche una sambuca” nella versione italiana. La scena sfuma immediatamente a nero perché la troupe è scoppiata a ridere. Hackman non è stato in grado di ripetere la battuta senza ridere con il resto della troupe, quindi è stata utilizzata la prima ripresa. Hackman non era accreditato quando il film è stato originariamente distribuito nelle sale e poche persone lo hanno riconosciuto come il vecchio cieco.

Cloris Leachman ha improvvisato il dialogo in cui Frau Blücher offre “Orzata con latte” (Ovomaltina in originale) al Dr. Frankenstein.

Gene Wilder e Mel Brooks hanno avuto un solo litigio durante la produzione del film, ma è stato un grosso scontro con Mel che ha urlato e si è infuriato e alla fine si è precipitato fuori dall’appartamento di Gene (dove gli autori stavano lavorando alla sceneggiatura). Circa dieci minuti dopo, il telefono di Gene squilla. La persona che chiamava era Mel, che aveva questo da dire: “CHI ERA QUEL PAZZO CHE AVEVI IN CASA TUA? POTEVO SENTIRE LE URLA DA QUI. NON DOVRESTI MAI FAR ENTRARE DEI PAZZI IN CASA TUA, NON LO SAI? POTREBBERO ESSERE PERICOLOSI”. Quello, come disse in seguito Gene, era “il modo di scusarsi di Mel”.

Quando Gene Wilder si avvicina per dare il bacio della buonanotte a Madeline Kahn nella sua camera da letto, la sua battuta dell’ultimo secondo “Niente lingua” è stata improvvisata da Kahn.

Gene Wilder ha affermato che questo è il film preferito tra tutti quelli che ha realizzato.

Il cast, e specialmente Mel Brooks, si sono divertiti così tanto, ed erano così contrariati quando le riprese principali erano quasi terminate, che Mel ha aggiunto appositamente delle scene per continuare a girare.

Gene Wilder avrebbe realizzato il film solo in cambio della promessa da parte di Mel Brooks di non recitarvi. Brooks di solito appariva nei suoi film, ma Wilder pensava che la presenza di Brooks avrebbe rovinato l’illusione. Brooks è apparso fuori campo nei panni del lupo ululante, del nonno di Frederick e del gatto urlante.

Nel 1974 gli Aerosmith si presero una pausa da una lunga notte di registrazione per vedere questo film. Steven Tyler ha scritto il successo della band “Walk This Way” la mattina dopo aver visto il film, ispirato dalla prima scena di Marty Feldman allastazione, la scena “walk this way…this way” (“segua i miei passi…”).

L’idea del dardo di Frederick che colpisce un gatto è stata improvvisata sul set. Quando Gene Wilder ha lanciato il suo dardo fuori dallo schermo, il regista Mel Brooks ha subito urlato come un gatto per creare l’illusione.

Presumibilmente la scena che ha richiesto il maggior numero di riprese per essere girata è stata quella in cui Igor morde la stola di volpe di Elizabeth. Il motivo era che ogni volta che lo faceva, gli rimaneva un pezzo di pelo in bocca, scena che faceva ridere istericamente gli altri attori e attrici.

Gene Wilder scoppiava a ridere costantemente durante le riprese. Secondo Cloris Leachman, “Ha interrotto ogni ripresa (con le sue risate) e non è stato fatto nulla al riguardo!”. Spesso le riprese dovevano essere ripetute fino a quindici volte prima che Wilder potesse finalmente recitare con una faccia seria. Per questo motivo diversi momenti chiave hanno portato Mel Brooks a dover tagliare diversi primi piani per eliminare le risate. In particolare, dopo che Frankenstein si è pugnalato alla coscia con un bisturi, Brooks ha dovuto tagliare un primo piano di Wilder che diceva: “La lezione è terminata” per evitare di vedere l’attore ridere.

Mel Brooks ha detto che quando la Columbia Pictures ha capito che voleva girare il film interamente in bianco e nero, erano così contrari che Brooks ha portato il progetto il giorno successivo alla 20th Century Fox, dove il molto più accomodante Alan Ladd, Jr., che non aveva nessun problema con questa idea, aveva appena preso il comando. Tuttavia, il produttore Michael Gruskoff afferma che il passaggio alla Fox è avvenuto perché la Columbia non era disposta ad aumentare il budget da 1,75 milioni di dollari a 2,8 milioni.

Mel Brooks lo considera il miglior film che abbia mai diretto, ma lo classifica al terzo posto tra i suoi più divertenti, dopo Mezzogiorno e mezzo di fuoco (1974) e Per favore, non toccate le vecchiette (1967). Brooks ha confermato queste opinioni nelle interviste che celebravano il suo novantesimo compleanno nel 2016.

La gag “walk this way” (“segua i miei passi”) di Marty Feldman, originariamente prevista per essere tagliata dalla versione finale del film, ha guadagnato così tanta popolarità che Mel Brooks ne ha incluso variazioni in La pazza storia del mondo (1981) e Robin Hood – Un uomo in calzamaglia (1993).

Teri Garr originariamente aveva fatto il provino per il ruolo di Elizabeth, la fidanzata, mentre Madeline Kahn era la favorita per Inga, l’assistente. Ma alla fine Kahn ha deciso che avrebbe preferito interpretare Elizabeth, lasciando a Mel Brooks il compito di riassegnare il ruolo di Inga. Garr ha detto di aver basato il suo accento tedesco su quello del produttore di parrucche di Cher, con il quale ha lavorato a The Sonny and Cher Comedy Hour (1971).

Secondo Mel Brooks, lo studio provò a convincerlo a girare il film a colori. “Mi dissero ‘Okay, lo faremo in bianco e nero, ma anche a colori, in modo da poterlo mostrare in Perù, che ha appena ottenuto il colore, e io ho detto ‘No. No perché mi fotterete. Tu dici così e poi, per salvare l’azienda, rischierai una causa legale e stamperai tutto a colori. Il film dovrà essere su pellicola in bianco e nero.”

Il taglio originale del film era lungo quasi il doppio del taglio finale, ed è stato considerato da tutti i soggetti coinvolti un fallimento abissale. È stato solo dopo una maratona di montaggio che hanno prodotto il montaggio finale del film, che sia Gene Wilder che Mel Brooks hanno considerato di gran lunga superiore al prodotto originale. Ad un certo punto hanno notato che per ogni battuta che funzionava, ce n’erano tre che fallivano. Quindi sono intervenuti e hanno eliminato tutte le battute che non funzionavano.

Mel Brooks inizialmente pensava che la gag “Walk this way” (“segua i miei passi”) fosse troppo banale e voleva che fosse tagliata dal film. Ma quando una sera durante una proiezione ha visto la reazione del pubblico, ha deciso di lasciar perdere.

A causa di problemi di continuità del trucco, alcune inquadrature nella scena dell’Eremita cieco sono state girate di nuovo. Nella ripresa in cui l’Eremita cieco versa la zuppa sul mostro, la mano che rovescia la zuppa apparteneva a Mel Brooks, non a Gene Hackman.

Mel Brooks ha chiesto alla costumista Dorothy Jeakins di far mostrare a Madeline Kahn quanto più scollatura possibile nel 1974. Ironia della sorte, se la sono cavata molto di più nel 1931 che nel 1974 perché a quel tempo la censura non era ancora così invasiva.

Proprio come in Frankenstein (1931), il trucco del viso verdastro è stato utilizzato sul mostro per rendere i suoi lineamenti più prominenti nel film in bianco e nero.

Madeline Kahn ha chiesto a Mel Brooks se poteva cantare “Ah! Sweet Mystery of Life” invece delle prime battute di “Cheek to Cheek” (Heaven, I’m in Heaven ) come era stato originariamente scritto. Sentiva che doveva essere una canzone che iniziava con “ah” o “oh”.

Peter Boyle ha incontrato la sua futura moglie Loraine Alterman Boyle quando ha visitato il set per scrivere un articolo sulle riprese di Frankenstein Junior per la rivista Rolling Stone.

L’esperimento menzionato dallo studente di medicina, in cui Darwin conserva un verme in un fluido finché non prende vita, è menzionato nella prefazione del romanzo “Frankenstein” di Mary Shelley. Il Darwin in questione era Erasmus Darwin, nonno del famoso Charles Darwin.

Il direttore della fotografia Gerald Hirschfeld aveva crediti cinematografici che risalgono agli anni ’40, ma questo era il suo primo progetto con Brooks. Hirschfeld è rimasto sorpreso quando Brooks ha subito iniziato a punzecchiarlo sugli “errori” nei suoi progetti passati, come Diario di una casalinga inquieta (1970). La vasca bianca del bagno non era troppo luminosa? Le gelatine non luccicavano troppo? “All’inizio, l’ho preso sul serio ed ero più che un po’ turbato”, ha ricordato Hirschfeld, “finché non ho capito che stava facendo la sua ‘cosa’ e mi prendeva in giro, perché non c’era la vasca e la camera da letto era un set interno che non aveva bisogno di gelatine. Così l’ho pres da una parte e gli ho detto: “Ancora un’osservazione sprezzante sul mio lavoro e me ne vado”. Ci siamo capiti e abbiamo riso”.

Il cervello che Igor viene mandato a rubare è etichettato come appartenente a “Hans Delbrück, scienziato e santo”. C’era un vero “Hans Delbrück”; era uno storico militare tedesco del diciannovesimo secolo e professore all’Università di Berlino, noto per andare oltre i problemi tecnici e collegare la guerra alla politica e all’economia. Suo figlio Max Delbrück era un biochimico del ventesimo secolo e premio Nobel.

Le candele che gli attori tengono in mano mentre esplorano il castello di notte erano fatte di tubi di alluminio con lampadine di proiezione da 100 watt nascoste all’interno. Un filo correva lungo la manica di ogni attore e lungo la gamba dei pantaloni, quindi oltre a ricordare le loro battute, dovevano ricordarsi di tenere i fili e la lampadina fuori dalla vista.

Gene Wilder ha concepito la scena “Puttin ‘on the Ritz”, mentre Mel Brooks si è opposto a essa come una mera “presunzione” e ha ritenuto che avrebbe sminuito la fedeltà ai film horror della Universal nel resto del film. Wilder ricorda di essere stato “vicino alla rabbia e alle lacrime” e ha discusso per la scena prima che Brooks lo fermasse e dicesse: “È dentro!” Quando Wilder ha chiesto perché avesse cambiato idea, Brooks ha detto che dal momento che Wilder aveva così tanto combattuto per questo elemento, allora sarebbe stata la cosa giusta da fare. Ma fu solo quando vide il numero musicale insieme a un pubblico urlante che Brooks fu finalmente sicuro della sequenza.

In una delle scene di un’assemblea del villaggio, una delle figure autoritarie afferma di sapere già cosa sta combinando Frankenstein sulla base di cinque esperienze precedenti. Mel Brooks ha detto che questo è un riferimento ai primi cinque film della Universal. In un’intervista Gene Wilder afferma che il film è basato su Frankenstein (1931), La moglie di Frankenstein (1935), Il figlio di Frankenstein (1939) e Il terrore di Frankenstein (1942).

Un pomeriggio, durante le riprese, Anne Bancroft (la moglie di Mel Brooks) ha visitato il set e ha detto a Teri Garr che lei e Mel avevano visto La conversazione (1974) la sera prima, che vede Garr e Gene Hackman nel cast. Garr ha risposto: “Oh, sì, si è rivelato un bel film”. Bancroft ha risposto: “Tesoro, *questo* è un film. La conversazione è un film”.

Mentre Elizabeth si spazzola i capelli, canta “The Battle Hymn of the Republic”. Secondo Mel Brooks, hanno scelto quella canzone da farle cantare perché era di pubblico dominio e libera da copyright.

Clement von Franckenstein, che ha un ruolo non accreditato come abitante del villaggio, era un discendente della nobile casata dei Franckenstein, l’omonimo del personaggio titolare nel romanzo originale di Mary Shelley.

La performance di Gene Wilder nei panni del Dr. Frederick Frankenstein è al nono posto nella classifica delle 100 migliori interpretazioni di tutti i tempi di Premiere Magazine, davanti a artisti del calibro di Robert De Niro in Toro scatenato (1980) e Daniel Day-Lewis in Il mio piede sinistro (1989).

Gene Wilder, Peter Boyle e Marty Feldman sono apparsi in questo film in virtù del fatto che il loro agente comune aveva un accordo con lo studio cinematografico.

La voce del diario che Frederick legge sono due estratti leggermente parafrasati del romanzo “Frankenstein; o il moderno Prometeo” di Mary Shelley.

L’orologio suona tredici volte all’inizio del film.

Mel Brooks voleva almeno $ 2,3 milioni dedicati al budget, mentre la Columbia Pictures ha deciso che $ 1,7 milioni dovevano essere sufficienti. Brooks invece è andato alla 20th Century Fox per la distribuzione, dopo aver accettato un budget più alto. La 20th Century Fox firmò con Gene Wilder e Brooks un contratto quinquennale presso lo studio e “Frankenstein Junior” finì per incassare quasi 90 milioni di dollari.

Si dice da molti anni che la scena in cui Frederick si pugnala accidentalmente con un bisturi non fosse nella sceneggiatura e che Gene Wilder l’abbia fatto per davvero, ma ha continuato la scena. Questo è falso. In effetti, se si guarda abbastanza da vicino, si può vedere la macchia quadrata sotto la gamba dei pantaloni di Wilder che il bisturi avrebbe dovuto pugnalare.

Ai Golden Globe Awards del 1975, Cloris Leachman è stata nominata come migliore attrice protagonista in una commedia/musical, mentre Madeline Kahn è stata nominata come migliore attrice non protagonista per il suo lavoro in questo film. Tuttavia, Kahn ha più tempo sullo schermo di Leachman.

La scena del Cieco include parti in cui vediamo il mostro a cui viene versata addosso una zuppa calda e gli viene dato fuoco al pollice. Per proteggersi, Peter Boyle aveva un tampone caldo in grembo e teneva un pollice finto con dell’alcol sopra per mantenere acceso il fuoco.

Madeline Kahn era una cantante di talento e studiava opera. In questo film, canta completamente intonata. Tuttavia, in Mezzogiorno e mezzo di fuoco (1974) nei panni di Lili Von Shtüpp, canta volutamente stonata, il che è piuttosto difficile per una cantante esperta.

Schwanzstücke si traduce letteralmente come cordiera. Schwanz è un termine gergale tedesco per l’organo sessuale maschile. .

Dopo la prima serie di giornalieri, Mel Brooks e Gene Wilder hanno chiesto al direttore della fotografia Gerald Hirschfeld cosa ne pensasse. Nel complesso, Hirschfeld era soddisfatto. Tuttavia, Brooks non lo era, secondo lui il film avrebbe dovuto fare satira sul look dei vecchi film horror della Universal. Gene Wilder è venuto in difesa dello sbalordito Hirschfeld dicendo: “Mel, non gli abbiamo mai detto che era quello che volevamo”. Hirschfeld apportò alcune modifiche e la serie successiva di giornalieri ha avuto più successo.

Gli illustratori e fratelli gemelli Tim Hildebrandt e Greg Hildebrandt hanno deciso di volere una carriera nella pittura di poster di film e hanno creato un poster per Frankenstein Junior durante la notte dopo aver visitato l’ufficio di Manhattan per la 20th Century Fox nel 1973. Sebbene questo poster non sia stato utilizzato, li ha portati a ricevere l’incarico di creare un poster per un altro lungometraggio della Fox, Guerre stellari (1977) pochi anni dopo. Ancora oggi Greg Hildebrandt è grato a Mel Brooks per questo.

Madeline Kahn appare in un abito da Sposa di Frankenstein la prima notte di nozze e sibila al marito… proprio come faceva il personaggio originale nel film.

Dopo il gioco delle freccette, quando l’ispettore Kemp sta lasciando il castello, c’è un gargoyle sul lato dell’edificio che assomiglia a Sir Alfred Hitchcock. Secondo altre fonti somiglia a Mel Brooks.

Igor afferma che suo nonno (anch’egli di nome Igor come evidenziato dalla prima visita di Frederick al laboratorio) lavorava per il nonno di Frederick. È interessante notare che in Frankenstein (1931) il nome dell’assistente era Fritz. Igor (scritto Ygor) non è apparso fino a Il figlio di Frankenstein (1939), dove ha lavorato per il figlio del Dottore originale.

I nomi completi di Frederick e Kemp, insieme all’origine del braccio di legno di Kemp, vengono rivelati in una scena originariamente cancellata dal film finito, ma inclusa come “extra” nelle versioni successive del DVD.

Cloris Leachman in un’intervista del 2009 ha afrivealto che Mel Brooks le aveva detto che il nome del suo personaggio Frau Blücher assomigliava alla parola che sta per “colla” in tedesco, da qui il motivo dei nitriti del cavallo. Non è chiaro se la stesse prendendo in giro (come era sua abitudine) o fosse male informato. La parola più vicina per colla in dialetto tedesco è “Kleber”. Frau significa signora e Blücher è un nome molto comune, essenzialmente equivalente a Jones. Il terrore del cavallo per il suo nome ha lo scopo di dimostrare che è una persona terribile e spaventosa e, secondo Gene Wilder, “Il Signore sa solo cosa fa loro quando non c’è nessuno in giro”. D’altra parte, reagiscono al nome, non alla sua presenza, indebolendo questa idea.

Nel numero musicale “Puttin ‘On The Ritz”, Igor può essere visto brevemente suonare il piano sulla destra del palco. Inoltre, dopo che la creatura è saltata tra il pubblico, quando la telecamera ritorna sul Dr. Frankenstein privo di sensi sul palco, Igor è l’uomo che cerca di aiutarlo. Questo è tutto ciò che rimane di un segmento cancellato dalla scena teatrale che è inclusa nell’edizione blu-ray. Igor, senza gobba e vestito con cravatta bianca e frac come il Dottor Frankenstein, porta sul palco oggetti di scena con cui la creatura bendata esegue un trucco (il trucco stesso non è incluso). Frankenstein chiede a Igor: “Dov’è la tua gobba?” Igor risponde: “Mai con la cravatta”. Anche le clip di Igor che mima mentre suona il piano vengono mostrate come parte del materiale eliminato.

L’ispettore Kemp è stato ispirato da Lionel Atwill nei panni dell’ispettore Krogh ne Il figlio di Frankenstein (1939).

Nell’opera d’arte del poster originale avevano messo un McDonald sulla montagna. Non avendo mai ricevuto il permesso di utilizzare il logo McD, sono stati costretti a rimuoverlo dalla key art a causa della violazione del copyright. Magliette e poster erano già stati stampati e dovettero essere distrutti e rifatti, rimuovendo il logo McD.

Il film è stato girato, almeno in parte, nel vecchio Lotto 2 della MGM. Ovviamente, la strada cittadina in pendenza “Quality Street” è stata utilizzata durante la scena del trasporto della bara. Presumibilmente, vari altri esterni che utilizzavano i set ancora in piedi della MGM sono stati utilizzati per mantenere bassi i costi di produzione, come il set della stazione ferroviaria, utilizzato anche in seguito nel video musicale “Staying Alive” dei Bee Gees.

Il diario rivela che bisogna “cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo”. In Frankenstein contro l’uomo lupo (1943), il diario afferma che il mostro non può essere ucciso “a meno che le sue energie non vengano prosciugate artificialmente cambiando i poli da positivo a negativo”.

La dicitura “Charles Opie, MISSIONARIO”, è sul terzo cervello sullo scaffale. Ringrazia Paul Mulik per quanto segue: Sembra che ci fosse un artista grafico di nome Charles Opie che aveva precedentemente lavorato come predicatore. L’artista che ha creato le etichette per i barattoli del cervello era un amico di Opie, quindi ha messo il nome sull’etichetta per scherzo. Apparentemente, Charles Opie non l’ha scoperto fino a molti anni dopo.

In “Halloween H20: 20 anni dopo”, il personaggio di Jamie Lee Curtis sta discutendo del romanzo “Frankenstein” di Mary Shelley in classe. Lo pronuncia come “Fronk-en-steen”, in modo simile a come ha fatto il personaggio di Gene Wilder in questo film.

Quando i giornalisti hanno chiesto a Teri Garr delle sue esperienze con Gene Wilder; lei ha risposto: “Wilder era un idiota!”

Una coppia che sta parlando sul treno verso l’inizio del film sta avendo la stessa conversazione in inglese, poi in tedesco.

Originariamente nella sceneggiatura, dopo che Igor ha lasciato cadere il barattolo del cervello, doveva girarsi verso la macchina da presa e scherzare: “La cosa divertente è che ci ho provato!”

Secondo la sua autobiografia, “Shirley, I Jest”, Cindy Williams è stata scelta per il ruolo di Elizabeth per u lasso di tempo non precisato. Madeline Kahn è stata originariamente scelta per il ruolo di Elizabeth, e poi ha iniziato ad avere un conflitto di programmazione con un altro film che stava girando e ha dovuto ritirarsi. Quindi Williams, che aveva anche fatto il provino per Elizabeth, è intervenuta e ha assunto il ruolo per un po’. Poi il programma di Kahn si è fatto più chiaro, Mel Brooks ha licenziato la Williams e l’ha sostituita con Kahn.

Il personaggio di Marty Feldman, Igor, rompe la quarta parete cinque volte nel film.

La versione musicale di Broadway di Frankenstein Junior con Roger Bart nei panni del “Dr. Frederick Frankenstein” e Shuler Hensley nei panni della “Creatura” è stata inaugurata all’Hilton Theatre di New York City l’8 novembre 2007. Si è conclusa il 4 gennaio 2009 dopo 29 anteprime e 485 rappresentazioni.

“Schwarzwälder Kirschtorte” si traduce letteralmente come “Torta di ciliegie della Foresta Nera”. Tuttavia, la torta è più comunemente conosciuta come gâteau / torta della Foresta Nera in inglese.

Incluso nella lista del 2000 dell’American Film Institute dei 100 migliori film americani più divertenti.

Il talentuoso violinista Gerald “Jerry” Vinci ha suonato l’assolo che si ascolta durante i titoli di testa.

In una scena cancellata, il mostro ha un Bar Mitzvah e viene chiamato “Young Franklin Stein”. È stato anche filmato un numero musicale che includeva la canzone “I Want to be a Banker”.

“Sweet Mystery of Life” è tratto dall’operetta di Victor Herbert “Naughty Marietta”, originariamente trasmessa a Broadway nel 1910.

La maggior parte del ruolo di Richard Haydn è stato cancellato dal montaggio finale.

La foresta desolata avvolta nella nebbia che si vede quando si sente l’ululato del lupo mannaro è un cenno al film originale, “L’uomo lupo”, che aveva un paesaggio simile.

Elizabeth canta “Ah Sweet Mystery of Life” nel film. La canzone è stata usata anche nell’opera in un atto di Kurt Vonnegut Jr. del 1968, “Fortitude”, anch’essa una parodia di Frankenstein.

Ad un certo punto del film, quando Frederick sta per baciare Elizabeth, lei dice: “Niente lingua”. Gene Wilder ha preso quella battuta così alla lettera che ha tenuto a freno la lingua e non l’ha mossa affatto, anche dopo che hanno interrotto le riprese della scena, ha comunque tenuto la lingua ferma.

Il dipinto dietro l’ispettore Kemp nella sala riunioni del villaggio è “I cinque figli più grandi di Carlo I” di Anthony van Dyck.

Incluso nella lista 2004 dell’American Film Institute delle 100 migliori musiche d’America nei film per la canzone “Puttin’ on the Ritz”.

La copia del Wall Street Journal vista verso la fine del film è datata GIOVEDÌ 9 MAGGIO 1974.

I due assistenti di laboratorio si chiamano Igor e Inga. Inga è la forma femminile dell’antico nome svedese Ingvar o Ingmar. Il nome russo Igor è, secondo alcuni studiosi di lingue, una corruzione dell’omonimo nome.

Dal discorso di Frederick durante l’ascensione alla torre: “Stanotte noi ascenderemo nell’alto dei cieli, sfideremo il terremoto, comanderemo il tuono, e penetreremo fino nel grembo dell’impervia natura che ci circonda!”. Nel romanzo “Frankenstein”, un professore di nome M. Waldman dice qualcosa di simile a Frankenstein: “Essi penetrano nei recessi della natura e mostrano come funziona nei suoi siti nascosti. Essi ascendono al cielo” […] “possono comandare ai fulmini del cielo, imitare il terremoto e persino prendersi gioco del mondo invisibile e delle sue ombre”.

Leon Askin ha interpretato un avvocato (che leggeva l’ultimo testamento) ma è stato tagliato dal film.

Lo stemma della famiglia Frankenstein include un’aquila bicipite, un antico simbolo di potere e dominio.

Il genio di Mel Brooks ha predetto il metodo di saluto o separazione quasi 45 anni prima che diventasse comune quando Elizabeth e Frederick si toccano i gomiti alla loro separazione nella stazione ferroviaria.

Uscito nelle sale il 15 dicembre 1974; i sopravvissuti 49 anni dopo (27/02/2023) sono Terri Garr, Gene Hackman e il regista Mel Brooks.

Questa storia di fondo funzionerebbe ancora sorprendentemente come un vero e proprio sequel moderno “ufficiale” delle versioni originali della Universal Pictures.

La scena iniziale della bara potrebbe essere stata ispirata da una scena simile nel film Hammer del 1958 “Horror of Dracula”.

Si vede Gene Wilder leggere “The Lancet” sul treno, nota rivista scientifica inglese di ambito medico,

L’ultima apparizione cinematografica di Richard Haydn.

Mel Brooks ha volutamente girato il film come James Whale ha realizzato l’originale Frankenstein e La moglie di Frankenstein. Ha usato molte inquadrature ampie, quasi mai ingrandite, e ha scelto solo di muovere la macchina da presa con un effetto minimo. Brooks ha anche utilizzato le tecniche dei registi espressionisti tedeschi Fritz Lang (Metropolis) e FW Murnau (Nosferatu il vampiro).

Mel Brooks ha insistito affinché Gene Wilder fosse accredito anche come sceneggiatore perché ebbe l’idea di realizzare il film durante la produzione di Mezzogionro e mezzo di fuoco. Wilder era responsabile di molte delle gag del film, inclusa la pronuncia errata del nome di Frankenstein.

Liam Dunn, che interpreta il vecchio che viene preso a calci all’inguine durante la conferenza di Frankenstein, era originariamente un direttore del casting che in seguito ha iniziato a recitare. Aveva un enfisema (e morì solo pochi anni dopo) durante le riprese della sua scena. La troupe gli chiedeva sempre se aveva bisogno di qualcosa alla fine di ogni ripresa, suggerendo succo d’arancia o ossigeno. Invece, Dunn chiedeva sempre una sigaretta.

Mel Brooks voleva specificamente che gli attori che interpretavano gli abitanti del villaggio e i funzionari in Transilvania parlassero con accenti britannici. Lo ha fatto per scherzo perché i film realizzati durante il periodo di James Whale avevano spesso persone che parlavano con accenti britannici, anche se il film era ambientato in Germania o nell’Europa orientale.

L’effetto luminoso del viso del mostro (Peter Boyle) durante il temporale è stato ottenuto posizionando una lampadina all’interno di uno stampo della testa di Boyle e regolando la luminosità con un reostato. Alcuni denti finti, tessuto cerebrale finto e una luce sono stati usati per creare l’effetto.

Per trattenersi dal ridere durante le riprese, Mel Brooks si è infilato un fazzoletto in bocca.

I primi due teschi visti sugli scaffali della biblioteca privata di Victor Frankenstein (“3 Years Dead” e “2 Years Dead”) erano veri teschi. Il terzo (“6 Month Dead”) è stato realizzato dalla produzione. Il quarto (Marty Feldman nei panni di Igor) era quello che, secondo Mel Brooks, “solo Dio poteva creare”.

Cloris Leachman si è truccata da sola per il film e ha deciso di includere una verruca sul mento. Quando le è stato chiesto da Mel Brooks perché l’ha fatto, la sua risposta è stata “per il personaggio”.

Brooks ha scelto il nome del genio (il cui cervello Igor danneggia) come Hans Delbruk perché suonava molto simile a “Mel Brooks”.

Le note sui cervelli nel deposito sono state scritte da Mel Brooks.

Mel Brooks definisce la scena in cui Madeline Kahn arriva al castello uno dei giorni migliori e peggiori della sua vita. Ha pensato che fosse fantastico perché il cast stava dando il meglio imbroccando gag su gag. Ha pensato che fosse terribile perché praticamente ogni battuta faceva ridere gli attori.

Frankenstein Junior – I libri su film, regista e attori

A corredo del ritorno nelle sale del capolavoro di Mel Brooks, abbiamo selezionato tre libri che potrebbero fornire un compendio per i fan di “Frankenstein Junior”. Il primo libro è un divertente “dietro le quinte” del film con aneddoti vari narrati dallo stesso Brooks, mentre gli altri due volumi sono due autobiograife di Brooks e di Gene Wilder, due grandi storie per due maestri della comicita e della parodia.

La sinossi ufficiale del libro: Mel Brooks aveva appena compiuto sei anni quando suo fratello Bernie lo portò a vedere Frankenstein in un cinemino di Williamsburg, Brooklyn. “Quel film mi spaventò a morte”, ricorda Mel. Andando a letto quella notte supplicò sua madre, “Mamma, ti prego, chiudi la finestra… Se la lasci aperta, Frankenstein verrà a mangiarmi”. Circa quarant’anni dopo, Mel e il collega e amico Gene Wilder si ritrovarono per esplorare l’idea di Gene per un film sul pronipote del Barone Frankenstein, Frederick Frankenstein (pronunciato Frankenstin). Mel e Gene avrebbero scritto assieme la sceneggiatura. Gene avrebbe interpretato il film e Mel lo avrebbe diretto. Forse, solo forse, quegli spaventosi ricordi d’infanzia generati dal classico di James Whale, assieme al crescente rispetto del Mel adulto per la profondità e il valore artistico di quel film, furono lo stimolo per credere nel progetto e infine realizzarlo con quel fervore e quell’irriverente genialità che hanno portato alla creazione di ciò che Mel e molti altri credono sia il suo film migliore. Questo libro è la storia della realizzazione di quel film. I ricordi di Mel Brooks scorrono in queste pagine, tra aneddoti esilaranti e annotazioni profonde.

Il libro “Frankenstein junior. Memorie dal set e altre quisquilie” è disponibile su Amazon.

La sinossi ufficiale del libro: L’attesa è finita. Per la prima volta Mel Brooks racconta la sua folgorante carriera: la storia di un ragazzo cresciuto a Brooklyn, dove usava i pochi risparmi per andare al cinema il sabato mattina, e destinato a incantare, commuovere ma soprattutto far ridere il pubblico di tutto il mondo. Sotto le armi nella Seconda guerra mondiale o durante i primi lavoretti da adolescente, il giovane Mel raccoglie aneddoti, personaggi, situazioni alla ricerca della battuta perfetta. Esordisce in televisione, dove lavora fianco a fianco con alcuni dei più brillanti autori di sempre: Woody Allen, Carl Reiner, Neil Simon, Larry Gelbart. Un laboratorio di dissacrante comicità che ispira i suoi successi al cinema e a Broadway, con titoli diventati classici imperdibili come Per favore, non toccate le vecchiette, Frankenstein Junior, La pazza storia del mondo, Balle spaziali, Robin Hood – Un uomo in calzamaglia. Mel Brooks svela il dietro le quinte di una carriera leggendaria, ripercorre i successi e le delusioni, le amicizie a Hollywood, le collaborazioni con Sid Caesar, Gene Wilder, Alfred Hitchcock, Marty Feldman, David Lynch, e l’incontro con il grande amore della sua vita, l’attrice Anne Bancroft. Un’autobiografia, arricchita da decine di fotografie inedite, che scorre al ritmo di una commedia di Mel Brooks – divertente, corrosiva, piena di sorprese – per raccontare il film della vita di un inarrivabile showman.

La biografia di Mel Brooks “Tutto su di me” è disponibile su Amazon.

La sinossi ufficiale del libro: Gene Wilder è uno dei più noti attori americani. Ha legato indissolubilmente la propria fama cinematografica a quella di Mel Brooks e dal loro sodalizio Wilder ha guadagnato ben due nomination all’Oscar. Memorabili anche le sue collaborazioni artistiche con Woody Allen e Richard Pryor. È stato sposato con la comica Gilda Radner (una delle protagoniste del mitico show tv Saturday Night Live) dal 1984 fino alla sua prematura scomparsa avvenuta nel 1989 per un cancro alle ovaie. Da allora, Wilder è un attivo testimonial della lotta al cancro. Oggi vive con la moglie Karen a Stamford nel Connecticut e si dedica alla scrittura. Questa sua autobiografia è preceduta da una prefazione di Mel Brooks.

La biografia “Baciami come uno sconosciuto. La mia ricerca dell’amore e dell’arte” di Gene Wilder è disponibile su Amazon.

Frankenstein Junior – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di John Morris (1926 – 2018) i cui crediti inncludono The Elephant Man, Signori il delitto è servito, Ironweed e Dirty Dancing – Balli proibiti. Morris ha inoltre musicato nove pellicole di Brooks, tra cui Per favore non toccate le vecchiette, Mezzogiorno e mezzo di fuoco e Balle spaziali, e quattro pellicole dirette e interpretate da Gene Wilder: Il fratello più furbo di Sherlock Holmes, Il più grande amatore del mondo, La signora in rosso, Luna di miele stregata.

1. Main Title (Theme From “Young Frankenstein”) 2:53

2. That’s Fron-Kon-Steen! 3:14

3. Train Ride To Transylvania / The Doctor Meets Igor 2:19

4. Frau Blucher 2:25

5. Grandfather’s Private Library 3:19

6. It’s Alive 3:27

7. He Was My Boyfriend 3:22

8. My Name Is Frankenstein! 3:18

9. Introduction / Puttin’ On The Ritz 3:33

10. A Riot Is An Ugly Thing 0:54

11. He’s Broken Loose 6:15

12. The Monster Talks 1:50

13. Wedding Night / End Title 1:09

14. Them From “Young Frankenstein” 2:53

