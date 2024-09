Frankie Freako: trailer della nuova commedia horror dal regista di “The Void – Il vuoto” e “Leprechaun Returns”

Shout! Studios ha reso disponibile un trailer della commedia horror Frankie Freako diretta dal regista ed esperto in effetti e make-up specialeSteven Kostanski (The Void – Il vuoto, Leprechaun Returns, Psycho Goreman).

Il film in uscita nei cinema americani il 4 ottobre è descritto come una stravagante commedia horror nello stile di Gremlins 2 – La nuova stirpe e Ghoulies III – Anche i mostri vanno al college a cui aggiungiamo il più recente Bad Milo! con Ken Marino.

Frankie Freako – Trama e cast

Lo yuppie stacanovista Conor Sweeney ha un dilemma: nessuno nella sua vita lo rispetta! Né il suo capo, né i suoi colleghi, ne tanto meno sua moglie Kristina che lo considera troppo teso e intransigente! Conor non vede via d’uscita da questa routine esistenziale finché una notte, mentre fa zapping, incappa in una bizzarra pubblicità per una hotline condotta da uno strano goblin danzante: FRANKIE FREAKO. A casa da solo per il weekend, Conor si fa coraggio e chiama il numero della hotline di Frankie Freako incantato dalle promesse di avventure selvagge e bizzarre, a portata di telefonata. Potrebbe essere questa la ricetta per ravvivare la sua vita ormai senza sapore? Dopo aver chiamato il numero però si scatena il caos, Conor libera Frankie e i suoi malevoli amici attaccabrighe dalla loro prigione dimensionale e si ritrova a combattere queste minuscole forze del male scatenate guidate dal goblin del rock n’ roll Frankie Freako. Il weekend si trasforma in una corsa contro il tempo mentre Conor deve sconfiggere queste turbolente canaglie e ripulire la loro scia di distruzione prima che Kristina torni dal suo viaggio, il tutto mentre intraprende un inaspettato viaggio alla scoperta di sé e del vero significato del godersi appieno la vita.

Il cast: Conor Sweeney, Kristy Wordsworth, Adam Brooks, Matthew Kennedy (voce di Frankie Freako) e Meredith Sweeney (voce di Dottie Dunko)

Frankie Freako – Il trailer ufficiale in lingua originale

La party line anni ’80 di Freddie Freaker

Il film è ispirato alla party line di Freddie Freaker, un personaggio creato nel 1987 da L.A. Toys. Appariva in spot pubblicitari solitamente visti su MTV che pubblicizzavano la sua linea telefonica “1-900-490-FREAK” che era rivolta agli adolescenti. I chiamanti avevano la possibilità di ascoltare registrazioni che contenevano suoni strani, barzellette e cose simili o di creare le proprie canzoni rap.

Patrick Simmons, il creatore originale del personaggio, ha dichiarato in un commento su YouTube:

Ok amico, mi hai appena rallegrato la giornata. Sono stato l’artista che ha progettato e creato questo pupazzo per questo spot pubblicitario nel 1987 e fino a questo momento non avevo mai visto il video finale. Ero un ragazzo molto giovane all’epoca, stavo appena iniziando nel settore degli effetti speciali, quindi è stato un bel problema creare qualcosa per una pubblicità nazionale. Grazie per averlo pubblicato, io e il mio collega ci siamo fatti un sacco di risate. A proposito, le braccia erano progettate per muoversi e piegarsi, quindi non ho idea del perché lo abbiano lasciato in posa da Gesù. Pace.

Kevin Leto, ex CEO di L.A. Toys, ha creato un gruppo ufficiale di Facebook basato sul personaggio in cui ha parlato dei suoi piani originali per Freddie:

Inizialmente voleva creare dei libri a capitoli basati sul personaggio per bambini, e un’idea che aveva riguardava il personaggio che arrivava sulla Terra sintonizzandosi sulla musica che le sue grandi orecchie sintonizzavano dal suo pianeta dove non c’era affatto musica, e per il resto di ogni capitolo, il lettore avrebbe creato la propria storia creativa.

Il poster ufficiale del film

Fonte: Fangoria / Shout Studios! / Cursed Commercials Wiki