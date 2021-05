Freaky: la commedia horror di Blumhouse al cinema dal 27 maggio

Universal Pictures porta nei cinema italiani il 27 maggio Freaky, commedia horror prodotta da Blumhouse che alla stregua di Auguri per la tua morte, in cui si rivisitava in modalità thriller-horror la commedia Ricomincio da capo, rivisita in questo caso Quel pazzo venerdì (Freaky Friday), remake del 2003 con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan incentrato sullo scambio di corpi.

La trama ufficiale:

Questo autunno preparatevi a rimanere sconvolti da una perversa versione del film sullo scambio di corpi in cui una giovane ragazza scambia il suo corpo con un implacabile serial killer. La diciassettenne Millie Kessler (Kathryn Newton di Detective Pikachu) sta cercando di sopravvivere alle sanguinarie aule della Blissfield High e alla crudeltà della folla popolare. Ma quando diventa il nuovo obiettivo del Macellaio, il famigerato serial killer della sua città (interpretato da Vince Vaughn,), il suo ultimo anno diventa l’ultima delle sue preoccupazioni. Quando l’antico mistico pugnale del Macellaio fa sì che lui e Millie si sveglino uno nel corpo dell’altra, Millie scopre che ha solo 24 ore per riavere il suo corpo prima che lo scambio diventi permanente e rimanga intrappolata per sempre nel corpo di un maniaco di mezza età. L’unico problema è che ora sembra un imponente psicopatico, oggetto di una caccia all’uomo in tutta la città, mentre il Macellaio ha il suo aspetto e ha portato la sua voglia di carneficina all’Homecoming. Con l’aiuto della sua amica super sveglia Nyla, del super favoloso Joshua e della sua fiamma Booker, Millie corre contro il tempo per sciogliere la maledizione, mentre il Macellaio scopre che avere il corpo di una teenager è la copertura perfetta per una piccola follia omicida all’Homecoming.

Il cast è completato da Alan Ruck (Succession), Katie Finneran (Bloodline), Misha Osherovich, Uriah Shelton, Mitchell Hoog, Celeste O’Connor, Dana Drori, Deja Dee e Charles Green.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il regista e co-sceneggiatore Christopher Landon parlando del futuro del franchise ha proposto un film crossover con Auguri per la tua morte chiamato “Freaky Death Day”, proposta che Jessica Rothe, protagonista di “Auguri per la tua morte” nei panni di “Tree” ha fatto sua, suggerendo anche una potenziale storia che coinvolgerebbe un suo confronto con la Millie di Kathryn Newton e un cameo di Vince Vaughn.

Penso che sia assolutamente la strada da percorrere perché [il macellaio di Newton] incarna così tanta forza, potere e perversa cattiveria in quel ruolo. Sono stata così fortunata a vederlo nel weekend di apertura, e ha interpretazioni divertenti e pazze sia di Kathryn che di Vince. Quindi sono d’accordo con te che deve assolutamente essere una resa dei conti di Tree contro Millie. E forse Vince può fare un cameo come “Scream Queen” visto che ci ha dato del filo da torcere come Regine dell’urlo. Ha fatto davvero un ottimo lavoro. (Ride) Ma questo è ciò che amo del lavoro di Chris [Landon]; sovverte cose del genere. Chi avrebbe mai pensato che Vince Vaughn sarebbe stata la prossima grande Scream Queen? Ha trovato molta verità, onestà e vulnerabilità. Questi sono colori che non avevo mai visto prima interpretare da Vince Vaughn, e questa è una delle cose che amo dei film che si adattano al genere. Agli attori e permesso molto più uscire dagli schemi in cui le persone sono abituate a vederli.

Dalla mente deliziosamente corrotta del regista e sceneggiatore Christopher Landon (Manuale scout per l’apocalisse zombie, Auguri per la tua morte, Ancora auguri per la tua morte) arriva una commedia horror su un killer, una studentessa e una verità brutale del liceo. “Freaky” è scritto da Christopher Landon e Michael Kennedy ed è prodotto da Jason Blum.