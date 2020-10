Free Guy – Eroe per gioco: nuovo trailer italiano della commedia d’azione con Ryan Reynolds

20th Century Fox ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e una nuova locandina di Free Guy – Eroe per gioco, la commedia d’azione diretta da Shawn Levy (Real Steel, Una notte al museo) e con protagonista il Ryan Reynolds di Deadpool.

Guy (Reynolds) è un cassiere di banca che vive la sua vita fatta di routine e lavoro, ma il suo piccolo mondo ordinato viene sconvolto quando scopre di essere semplicemente un PNG (Personaggio Non Giocante) all’interno di un enorme e violento videogioco open world. Ora Guy decide di diventare l’eroe della sua storia e di riscriverla con una nuova consapevolezza di sé. Ora in un mondo in cui non ci sono limiti è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo…prima che sia troppo tardi.

Il regista Shawn Levy e il protagonista Ryan Reynolds hanno discusso del film con il sito Collider.

SHAWN LEVY: Il film era una sceneggiatura che è stata inviata a Ryan e me. Matt Lieberman, lo sceneggiatore, ha scritto la sceneggiatura originale, ed è stato immediatamente chiaro a me e Ryan che questa era una sceneggiatura molto buona con un’idea fenomenale e che aveva questa idea centrale su un personaggio di sfondo che si rendeva conto che forse poteva avere autorità e responsabilizzazione nel suo mondo. Quell’idea era sia una grande idea concettualmente, per quanto riguarda i giochi e la trama, ma anche una grande idea tematicamente, che era forse più importante per me e Ryan in quei primi giorni. Sembrava qualcosa che scalfisce le idee che contano e con cui tutti possiamo relazionarci. Era il 2018, poi siamo arrivati al 2019, e ora nel 2020, siamo davvero legati all’idea che, “Oh, aspetta, forse il mondo non ha bisogno di rimanere come lo trovi. Forse puoi avere un impatto sulle circostanze intorno a te”.

RYAN REYNOLDS: Quando ho visto la sceneggiatura per la prima volta, la descrizione mi ha parlato, era semplicemente: “Commedia d’azione – UN cassiere di banca scopre di essere un giocatore in background in un videogioco open world”. Ho pensato che fosse provocatorio e sorprendente. Ma poi, mentre abbiamo marciato attraverso il 2018, 2019 e 2020, solo vedendo come questo film è una palla veloce di gioia, mi sento come se mancasse qualcosa del genere in questo momento nel nostro mondo, nella nostra cultura e nell’intrattenimento che assorbiamo. Questo film non sarebbe potuto arrivare prima per me, proprio come un osservatore di film e qualcuno che ama l’intrattenimento e la cultura, quindi sono davvero entusiasta di questo. Penso che sia dannatamente tempestivo.