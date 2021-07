20th Century Studios ha reso disponibile un nuovo trailer italiano Free Guy – Eroe per gioco, la commedia d’azione diretta da Shawn Levy (Real Steel, Una notte al museo) e con protagonista Ryan Reynolds (Deadpool).

Guy (Reynolds) è un cassiere di banca che vive la sua vita fatta di routine e lavoro, ma il suo piccolo mondo ordinato viene sconvolto quando scopre di essere semplicemente un PNG (Personaggio Non Giocante) all’interno di un enorme e violento videogioco open world. Ora Guy decide di diventare l’eroe della sua storia e di riscriverla con una nuova consapevolezza di sé. Ora in un mondo in cui non ci sono limiti è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo…prima che sia troppo tardi.

Il regista Shawn Levy e il protagonista Ryan Reynolds hanno discusso del film con il sito Collider.

Shawn Levy: Il film era una sceneggiatura che è stata inviata a Ryan e me. Matt Lieberman, lo sceneggiatore, ha scritto la sceneggiatura originale, ed è stato immediatamente chiaro a me e Ryan che questa era una sceneggiatura molto buona con un’idea fenomenale e che aveva questa idea centrale su un personaggio di sfondo che si rendeva conto che forse poteva avere autorità e responsabilizzazione nel suo mondo. Quell’idea era sia una grande idea concettualmente, per quanto riguarda i giochi e la trama, ma anche una grande idea tematicamente, che era forse più importante per me e Ryan in quei primi giorni. Sembrava qualcosa che scalfisce le idee che contano e con cui tutti possiamo relazionarci. Era il 2018, poi siamo arrivati al 2019, e ora nel 2020, siamo davvero legati all’idea che, “Oh, aspetta, forse il mondo non ha bisogno di rimanere come lo trovi. Forse puoi avere un impatto sulle circostanze intorno a te”.

Ryan Reynolds: Quando ho visto la sceneggiatura per la prima volta, la descrizione mi ha parlato, era semplicemente: “Commedia d’azione – UN cassiere di banca scopre di essere un giocatore in background in un videogioco open world”. Ho pensato che fosse provocatorio e sorprendente. Ma poi, mentre abbiamo marciato attraverso il 2018, 2019 e 2020, solo vedendo come questo film è una palla veloce di gioia, mi sento come se mancasse qualcosa del genere in questo momento nel nostro mondo, nella nostra cultura e nell’intrattenimento che assorbiamo. Questo film non sarebbe potuto arrivare prima per me, proprio come un osservatore di film e qualcuno che ama l’intrattenimento e la cultura, quindi sono davvero entusiasta di questo. Penso che sia dannatamente tempestivo.

Levy dirige da una sceneggiatura scritta da Matt Lieberman (La famiglia Addams, Qualcuno salvi il Natale). Il cast comprende anche Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Vita da vampiro), Channing Tatum (21 Jump Street, Magic Mike), Utkarsh Ambudkar (Pitch Perfect), Lil Rel Howery (Scappa – Get Out, Uncle Drew), Jodie Eat (Killing Eve) e Joe Keery (Stranger Things).

Effetti visivi alla Ready Player One, azione à gogo, una strizzatina d’occhio a The Truman Show e la consueta ironia di Ryan Reynolds che sembra nato per fare commedie d’azione. “Free Guy” debutta nelle sale italiane l’11 agosto 2021.