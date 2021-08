Free Guy – Eroe per gioco: trailer italiano, curiosità e anticipazioni sul film con Ryan Reynolds

20th Century Studios l’11 agosto porta nei cinema italiani Free Guy – Eroe per gioco, la commedia d’azione di Shawn Levy (Real Steel, Una notte al museo) con protagonista Ryan Reynolds (Deadpool). In “Free Guy”, Reynolds interpreta Guy, un cassiere di banca che scopre di essere un personaggio non giocante (PNG) in un videogioco intenso, brutale e open world. Guy deve fare squadra con un bellissimo avatar per impedire ai creatori del gioco di spegnerlo, con Taika Waititi che interpreta il creatore del gioco, Utkarsh Ambudkar e Joe Keery sono i programmatori mentre Lil Rel Howery interpreta il migliore amico di Guy. Effetti visivi alla Ready Player One, azione à gogo, una strizzatina d’occhio a The Truman Show e la consueta ironia di Reynolds che sembra nato per fare commedie d’azione.

Trama e cast

Guy (Reynolds) è un cassiere di banca che vive la sua vita fatta di routine e lavoro, ma il suo piccolo mondo ordinato viene sconvolto quando scopre di essere semplicemente un PNG (Personaggio Non Giocante) all’interno di un enorme e violento videogioco open world. Ora Guy decide di diventare l’eroe della sua storia e di riscriverla con una nuova consapevolezza di sé. Ora in un mondo in cui non ci sono limiti è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo…prima che sia troppo tardi.

Shawn Levy dirige da una sceneggiatura scritta da Matt Lieberman (La famiglia Addams, Qualcuno salvi il Natale). Il cast comprende anche Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Vita da vampiro), Channing Tatum (21 Jump Street, Magic Mike), Utkarsh Ambudkar (Pitch Perfect), Lil Rel Howery (Scappa – Get Out, Uncle Drew), Jodie Eat (Killing Eve) e Joe Keery (Stranger Things) e Camille Kostek.

Il team creativo di Levy include il direttore della fotografia George Richmond (Rocketman, Kingsman: Secret Service), il montatore vincitore dell’Emmy Dean Zimmerman (Stranger Things, trilogia Una notte al museo), lo scenografo Ethan Tobman (Room, Beautiful Boy, Beyonce: Lemonade) e la costumista Marlene Stewart (trilogia Una notte al museo).

Free Guy Trailer

Terzo trailer ufficiale italiano pubblicato il 12 giugno 2021

Secondo trailer italiano ufficiale pubblicato il 5 ottobre 2020

Primo trailer italiano ufficiale pubblicato il 7 dicembre 2019

Interviste e riprese

Il film ha iniziato le riprese principali a Boston nel maggio 2019, anche nel distretto finanziario della città.Le riprese si sono svolte anche nel centro di Worcester, nel Massachusetts e Framingham, nel Massachusetts, nell’ex edificio della Framingham Bank e nell’ex Naval Air Station a South Weymouth, nel Massachusetts.

Shawn Levy e Ryan Reynolds hanno parlato del film con il sito Collider.

Shawn Levy: Il film era una sceneggiatura che è stata inviata a Ryan e me. Matt Lieberman, lo sceneggiatore, ha scritto la sceneggiatura originale, ed è stato immediatamente chiaro a me e Ryan che questa era una sceneggiatura molto buona con un’idea fenomenale e che aveva questa idea centrale su un personaggio di sfondo che si rendeva conto che forse poteva avere autorità e responsabilizzazione nel suo mondo. Quell’idea era sia una grande idea concettualmente, per quanto riguarda i giochi e la trama, ma anche una grande idea tematicamente, che era forse più importante per me e Ryan in quei primi giorni. Sembrava qualcosa che scalfisce le idee che contano e con cui tutti possiamo relazionarci. Era il 2018, poi siamo arrivati al 2019, e ora nel 2020, siamo davvero legati all’idea che, “Oh, aspetta, forse il mondo non ha bisogno di rimanere come lo trovi. Forse puoi avere un impatto sulle circostanze intorno a te”. Ryan Reynolds: Quando ho visto la sceneggiatura per la prima volta, la descrizione mi ha parlato, era semplicemente: “Commedia d’azione – UN cassiere di banca scopre di essere un giocatore in background in un videogioco open world”. Ho pensato che fosse provocatorio e sorprendente. Ma poi, mentre abbiamo marciato attraverso il 2018, 2019 e 2020, solo vedendo come questo film è una palla veloce di gioia, mi sento come se mancasse qualcosa del genere in questo momento nel nostro mondo, nella nostra cultura e nell’intrattenimento che assorbiamo. Questo film non sarebbe potuto arrivare prima per me, proprio come un osservatore di film e qualcuno che ama l’intrattenimento e la cultura, quindi sono davvero entusiasta di questo. Penso che sia dannatamente tempestivo.

Curiosità

Il film include l’ultimo cameo del conduttore televisivo canadese Alex Trebek in un film. “Free Guy” è dedicato alla sua memoria dopo la scomparsa 8 novembre 2020.

Il film è ambientato in un luogo immaginario all’interno di un videogioco chiamato Free City. Il teaser trailer si apre con una ripresa di ciò che appare essere Pittsburgh, tuttavia il resto sembra essere stato girato nell’area di Boston. I punti di riferimento locali come Faneuil Hall e il complesso 75 State Street sono chiaramente visibili.

Secondo il sito web del film gli attori Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Tina Fey, Channing Tatum, Chris Evans e John Krasinski faranno delle apparizioni cameo nel film.

Alcune famose celebrità dei giocatori di YouTube sono destinate a recitare in ruoli cameo in questo film. Star dei giocatori come Tyler “Ninja” Blevins, Imane “Pokimane” Anys e Lannan “LazarBeam” Eacott appariranno come se stessi mentre Seán “Jacksepticeye” McLoughlin darà la voce al personaggio del videogioco Q*bert in una scena in cui Guy e Molotov lo prendono da un download.

Le auto sportive di fascia alta, i carri armati, gli elicotteri, le motociclette, ecc., nelle varie roccaforti sono tutte reali e dovevano essere accuratamente protette dall’usura tipica dalla troupe cinematografica. Alla fine delle riprese l’elicottero è volato via direttamente dallo studio.

L’immaginaria “Free City” è basato su Liberty City dei giochi Grand Theft Auto III (2001) e Grand Theft Auto IV (2008). Inoltre, Liberty City è stata anche ispirata da New York.

Secondo film ispirato ai videogiochi scritto da Zak Penn, dopo Ready Player One (2018).

NPC è l’abbreviazione di “non-player character” (personaggio non giocante) nei giochi per computer, termine che sta a significare che il personaggio è un codice del computer, piuttosto che controllato da un essere umano.

Lo YouTuber e attore Charles White Jr. è stato offerto un cameo per questo film, ma ha rifiutato l’offerta.

Il primo film del regista Shawn Levy ad essere girato in Panavision (anamorfico).

Inizialmente sviluppato per 20th Century Fox, il film sarà distribuito dalla Disney, con il logo della 20th Century Studios, a causa della fusione della 20th Century Fox con The Walt Disney Company finalizzata nel 2019.

Gli elementi di gioco del film hanno somiglianze con i giochi Grand Theft Auto e Fortnite (2017).

La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore canadese Christophe Beck (R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, Edge of Tomorrow – Senza domani, la trilogia Una notte da leoni, Wandavision). La colonna sonora oltre alle musiche di Christophe Beck include brani di Mariah Carey, Fred Astaire, Digital Underground, Mama Cass e altri.

TRACK LISTINGS:

Fantasy – Mariah Carey

Legendz – AG featuring Devvon Terrell

100 Miles and Running – Logic featuring Wale & John Lindahl

Humpty Dance – Digital Underground

Cheek To Cheek – Fred Astaire

Make Your Own Kind Of Music – Mama Cass

Can’t Take My Eyes Off You – Frankie Valli

Ain’t No Stoppin’ Us Now – McFadden & Whitehead

Theme From “The Greatest American Hero / Ralph Supermaxieroe (Believe It Or Not) – Joey Scarbury

Don’t Have A Good Day, Have A Great Day (Score) – Christophe Beck

It’s All A Lie (Score) – Christophe Beck

Millie (Score) – Christophe Beck

Go Time (Score) – Christophe Beck

La data di uscita di “Free Guy – Eroe per gioco”

L’uscita di “Free Guy – Eroe per gioco” era originariamente prevista per il 3 luglio 2020, ma è stata posticipata all’11 dicembre 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Il 5 novembre 2020 il film è stato posticipato a tempo indeterminato, prima di essere riprogrammato per il 21 maggio 2021. L’uscita del film è ora prevista per l’11 agosto 2021.