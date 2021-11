Frida Kahlo: trailer italiano e tutte le anticipazioni sull’evento al cinema di Ali Ray

Arriva in Italia Frida Kahlo della regista Ali Ray, il film definitivo sulla vita e la produzione artistica della celebre artista messicana, autentica icona mondiale, che arriverà al cinema come film evento il 22, 23 e 24 novembre distribuito da Adler Entertainment. Realizzato nella famosa Casa Azul (Casa Blu) a Coyoacán, sobborgo di Città del Messico, e creato in collaborazione con esperti di fama mondiale che conoscevano personalmente Frida Kahlo, insieme a coloro che hanno studiato e curato il suo lavoro, il documentario di Ali Ray mostra un insieme di interviste, commenti e una dettagliata esplorazione della sua arte: un vero e proprio tesoro di colori e un’esplosione di vivacità.

“Frida Kahlo” è il primo appuntamento al cinema della nuova collana ART ICONS, una serie di film documentari sulle icone indiscusse del mondo dell’arte, che grazie ad Adler Entertainment arriveranno sul grande schermo con tre imperdibili film evento con protagoniste altrettante personalità illustri del panorama artistico: tre autentiche icone pop del mondo dell’arte che hanno fatto la Storia, amate e conosciute in tutto il mondo.

Trama e cast

La trama ufficiale: Chi era Frida Kahlo? Tutti la conoscono, ma chi era davvero la donna dietro i colori brillanti, le grandi sopracciglia e le corone di fiori? Un viaggio attraverso la vita di un’autentica icona mondiale, alla scoperta della sua arte e della verità dietro la sua vita, spesso turbolenta. Creato in collaborazione con esperti che conoscevano personalmente Frida Kahlo, insieme a coloro che hanno studiato e curato il suo lavoro, un insieme di interviste, commenti e una dettagliata esplorazione della sua arte offrono un tesoro di colori e un’esplosione di vivacità. Girato per la maggior parte presso presso la sua celebre abitazione, Casa Azul (Casa Blu), a Città del Messico, questo film personale e intimo offre un accesso privilegiato alle sue opere e mette in evidenza la fonte della sua febbrile creatività, la sua resilienza e la sua ineguagliabile passione per la vita, la politica, gli uomini e le donne. Scavando più a fondo di quanto qualsiasi film abbia mai fatto finora, con il supporto di esperti di fama mondiale ed esplorando la grandiosità di quest’artista, alla scoperta della vera Frida Kahlo.

Frida Kahlo – trailer e video

Trailer italiano ufficiale pubblicato l’11 novembre 2021

Curiosità

Frida Kahlo, all’anagrafe Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, è scomparsa a Coyoacán il 13 luglio 1954 all’età di 47 anni.

“Frida Kahlo” è diretto dalla regista, scrittrice e produttrice Ali Ray che diretto e prodotto sia serie che opere singole per Channel 4, Channel 5 e ha lavorato su produzioni per la BBC, Discovery e altre emittenti internazionali. Ali ha lavorato principalmente nel settore della storia dell’arte, dirigendo e producendo The Impressionists, Great Artists, High Five, Biennale di Venezia e Judgement Day. “Frida Kahlo” è il suo primo lungometraggio. Ali ha anche una carriera di successo nella scrittura di saggi, ed è specializzata nelle tematiche di cibo e viaggi. È una editorialista di riviste e ha pubblicato articoli di viaggio su The Guardian, The Sunday Telegraph e su altre riviste cartacee e online. Ha scritto tre libri sul cibo. È anche apparsa su programmi di cibo ed è stata intervistata su Radio 4 Women’s Hour e varie stazioni radio locali della BBC a proposito del suo lavoro.

Ali Ray ha anche curato la sceneggiatura di Frida Kahlo in collaborazione con Phil Grabsky regista e sceneggiatore di diversi documentari d’arte tra cui Raffaello Alle Scuderie Del Quirinale, Leonardo – Le opere, Il Giovane Picasso e Cézanne – Ritratti di una vita.

Le musiche originali del film sono di Asa Bennett (Raffaello Alle Scuderie Del Quirinale, Michelangelo – Amore e morte, Il Curioso Mondo di Hieronymus Bosch, Da Monet a Matisse – L’arte di dipingere il giardino moderno).

La vita di Frida Kahlo è stata raccontata in due film: Frida, Naturaleza Viva (1986) diretto da Paul Leduc e interpretato da Ofelia Medina e Frida (2002), tratto dalla biografia scritta da Hayden Herrera, diretto da Julie Taymor e interpretato da Salma Hayek che per il ruolo ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attrice.

Note di regia

“Dirigere questo film ha cambiato totalmente la mia visione di Frida Kahlo come artista. Prima non le avevo prestato molta attenzione, sentendomi un po’ scoraggiata dall’onnipresenza della sua immagine come icona sulle copertine di cuscini e magliette. Ora, avendo studiato le sue opere più da vicino e comprendendo il loro contesto di tempo e luogo, ne sono completamente affascinata. Avere accesso alle sue lettere personali è stata una parte fondamentale della realizzazione del film e nella mia comprensione del suo lavoro. Mi ha permesso di vedere come la fragilità e le insicurezze rivelate nelle sue lettere siano state elaborate attraverso l’atto della pittura. Le sue tele meticolosamente dipinte erano il suo modo

di interpretare il mondo, la sua politica, le sue passioni ed emozioni, trasformandole in immagini di forza, sfida e comprensione”. [Ali Ray]

Note di produzione

“Quando Ali mi ha proposto di andare con lei a girare in Messico, ammetto di aver esitato dopo un anno così impegnativo, ma chi avrebbe mai potuto rifiutare la possibilità di passare del tempo con chi ha conosciuto Frida Kahlo? Quando il Covid sarà finito (sempre ottimisticamente), vi consiglio una visita. I luoghi, la gente, la storia, la musica, il cibo e, sì, la tequila, sono meravigliosi. Le persone che abbiamo intervistato erano competenti e molto eloquenti, i luoghi erano evocativi e rivelatori, e vedere da vicino il lavoro della Kahlo è stato commovente e stimolante. La Kahlo è un’artista di cui tutti abbiamo sentito parlare, ma che non conosciamo abbastanza bene; opere d’arte a cui possiamo aver dato un’occhiata, ma che non abbiamo mai tenuto in considerazione; una biografia che forse non abbiamo avuto il tempo di capire, ma che ora possiamo provare a comprendere e apprezzare”. [Phil Grabsky]