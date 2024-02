Frogman: trailer del found footage horror sulla leggenda dell’Uomo Rana dell’Ohio

Dall’8 marzo 2024 arriva negli Stati Uniti in VOD Frogman, un thriller horror in formato “found footage” che segue tre amici che intraprendono un viaggio per dimostrare l’esistenza del Frogman di Loveland, e scoprono che “L’uomo Rana” è più di una semplice leggenda locale.

Frogman – Trama e cast

La trama ufficiale: Loveland, Ohio. Casa del FROGMAN. Nell’estate del 1999, un dodicenne di nome Dallas Kyle catturò un filmato della mitica creatura, ma nessuno credeva che fosse reale. VENTI ANNI DOPO. Dallas (Nathan Tymoshuk), ora un regista dilettante che lotta per trasformare la sua passione in una carriera, torna a Loveland con gli amici Amy e Scotty (Chelsey Grant e Benny Barrett) determinati a ottenere la prova inconfutabile dell’esistenza dell’Uomo Rana. Ma quello che inizia come un innocente documentario si trasforma presto in un incubo lovecraftiano mentre Dallas scopre gli orribili segreti nascosti sotto la superficie idilliaca di Loveland. Frogman può leggere nel pensiero? Ha davvero una bacchetta magica? Frogman fa sesso? Una cosa è certa il gracidare non è una bufala! Girato quasi interamente con una videocamera HI-8, oggetto dell’infanzia del regista Anthony Cousins (e registrato durante le riprese delle vacanze di famiglia), FROGMAN è un filmato in bassa fedeltà (lo-fi) da incubo lovecraftiano ispirato alla criptica e “reale” leggenda dell’Uomo Rana di Loveland: il famigerato umanoide rana di 1,2 m che brandisce una bacchetta magica nei boschi dell’Ohio. Un “feature creature” found footage che trasuda effetti pratici folli e pulsa di cruda autenticità, FROGMAN evoca autentiche paure iniettando uno stile di tagliente umorismo satirico raramente portato nel genere. Hai visto Bigfoot, ti sei meravigliato dell’Uomo Falena e hai evitato l’attacco di un Chupacabra…con FROGMAN SEI FOTTUTO!

Il cast include anche Ali Daniels, Chari Eckmann, Chelsey Grant, Liam Hage, Stephen Hage, Justen Jones, Michael Paul Levin, Arden Michalec, Shea Mikel, Jack Neveaux, Brian Sams, Brandon Santiago.

Frogman – Il trailer ufficiale

Secondo le recensioni, pare che il film presenti creature impressionanti che chiaramente non vedrete in questo trailer. Ma la cosa più bizzarra dell’intera operazione è che sono state realizzare 100 VHS del film, si avete capito bene videocassette, che sono andate letteralmente a ruba!

La leggenda della Rana di Loveland

Nel folklore dell’Ohio, la Rana di Loveland (nota anche come uomo rana di Loveland o lucertola di Loveland) è una leggendaria rana umanoide descritta come alta circa 4 piedi (1,2 m), presumibilmente avvistata a Loveland, Ohio. Nel 1972, la leggenda della rana di Loveland ottenne rinnovata attenzione quando un agente di polizia di Loveland riferì a un collega di aver visto un animale coerente con le descrizioni dell’Uomo Rana. Dopo un avvistamento segnalato nel 2016, il secondo ufficiale ha chiamato una stazione di notizie per riferire di aver sparato e ucciso la stessa creatura alcune settimane dopo l’incidente del 1972 e di averla identificata come un grande iguana a cui mancava la coda. Edgar Slotkin, professore di folklore dell’Università di Cincinnati, ha paragonato la rana di Loveland a Paul Bunyan, affermando che le storie su di essa sono state tramandate per “diversi decenni” e che i rapporti sugli avvistamenti sembrano arrivare in cicli prevedibili. Secondo varie leggende, la creatura fu avvistata per la prima volta da un uomo d’affari o un commesso viaggiatore che guidava lungo una strada senza nome a tarda notte nel 1955, con alcune versioni della storia che specificano il mese di maggio. In una storia, l’autista stava uscendo dal quartiere di Branch Hill quando individuò tre figure in piedi sulle zampe posteriori lungo il lato della strada, ciascuna alta da 3 a 4 piedi (da 0,91 a 1,22 m), con la pelle coriacea e facce di rana. In altre versioni della storia, le creature venivano avvistate sotto o sopra un ponte scarsamente illuminato, e una teneva una bacchetta sopra la testa che sparava uno spruzzo di scintille. [via Wikipedia]

Il poster ufficiale

Fonte: Bloody Disgusting / Rotting Press

