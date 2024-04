Garfield – Una missione gustosa: trailer e clip in italiano del film d’animazione (Al cinema dal 1° maggio)

Dal 1° maggio 2024 torna nei cinema italiani con Sony Pictures e Eagle Pictures il Gatto Garfield in una nuova e scatenata avventura d’animazione dal titolo Garfield: Una missione gustosa con le voci di Chris Pratt, Samuel L. Jackson e Snoop Dog.

Garfield Una missione gustosa – La trama ufficiale

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all’aperto! Dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un’esilarante rapina ad alto rischio.

Garfield Una missione gustosa – I doppiatori del film

Doppiatori originali

Chris Pratt: Garfield

Harvey Guillén: Odie

Samuel L. Jackson: Vic, il padre di Garfield

Snoop Dog: Snoop Cat

Hannah Waddingham: Jinx

Nicholas Hoult: Jon Arbuckle

Cecily Strong: Marge

Brett Goldstein: Roland

Ving Rhames: Otto

Bowen Yang: Nolan

Janelle James: Olivia

Dev Joshi: Liz Wilson

Doppiatori italiani

Maurizio Merluzzo: Garfield

Ciro Clarizio: Garfield piccolo

Monica Ward: Odie (versi)

Simone Mori: Vic, il padre di Garfield

Oreste Baldini: Snoop Cat

Gabriella Borri: Jinx

Flavio Aquilone: Jon Arbuckle

Laura Romano: Marge

Roberto Gammino: Roland

Alessandro Rossi: Otto

Manuel Meli: Nolan

Cinzia De Carolis: Olivia

Agnese Marteddu: Liz Wilson

Franco Mannella: Nermal

Gabriele Patriarca: Louis

Alessia Amendola: Arlene

Corrado Conforti: Vito

Francesca Fiorentini: Ethal

Garfield Una missione gustosa – Spot tv ufficiali in italiano

Curiosità sul film

“Garfield – Missione gustosa” è diretto da Mark Dindal e scritto di Paul A. Kaplan, Mark Torgove e David Reynolds basato sui personaggi di Garfield creati da Jim Davis.

Garfield è un fumetto americano creato da Jim Davis. Pubblicato originariamente localmente come Jon nel 1976, poi in syndication a livello nazionale dal 1978 come Garfield. Il fumetto racconta la vita di Garfield il gatto, del suo proprietario umano Jon Arbuckle e del cane Odie. Nel 2013, è stato pubblicato su circa 2.580 giornali e riviste e deteneva il Guinness World Record per essere il fumetto più diffuso al mondo.

I produttori sono John Cohen, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Steven P. Wegner, Craig Sost e Namit Malhotra. I produttori esecutivi sono Jim Davis, Bridget McMeel, David Reynolds, Scott Parish, Carl Rogers, Tom Jacomb, Crosby Clyse, Chris Pflug, Simon Hedges, Louis Koo, Steve Sarowitz e Justin Baldoni.

Mark Dindal – Note biografiche

Mark Dindal (regista) è rimasto affascinato dall’animazione all’età di sei anni e ha realizzato un sogno quando è stato formato da artisti Disney veterani al California Institute of the Arts.

È stato reclutato dai Disney Studios dopo il suo secondo anno alla CalArts e ha iniziato la sua carriera nel dipartimento di animazione degli effetti in Red e Toby nemiciamici. Ha continuato ad animare gli effetti di Aladdin, La Bella e la Bestia e Canto di Natale di Topolino. È stato il supervisore degli effetti visivi de La Sirenetta.

Nel 1991, gli è stata data l’opportunità di animare e dirigere un breve pezzo di animazione in The Rocketeer della Disney. Da lì ha debuttato alla regia con Cats Don’t Dance per la Warner Bros., che ha vinto l’Annie Award nel 1997 come miglior film d’animazione. È tornato alla Disney per sviluppare e dirigere sia il cult Le follie dell’Imperatore che il primo lungometraggio in CG della Disney, Chicken Little.

Garfield Una missione gustosa – I trailer ufficiali in italiano

Note di produzione

“Sapete che Garfield adora le lasagne e odia il lunedì, ma non ha mai vissuto questo tipo di avventure fino ad ora”, dice Chris Pratt, che dà la voce al burbero gatto domestico preferito da tutti mentre affronta una grande, esilarante avventura di gatto fuor d’acqua in The Garfield Movie, un film completamente nuovo e completamente animato.

“Questo è un Garfield del 2024. Man mano che il mondo si è evoluto, anche Garfield si è evoluto, e la sua vita perfettamente coccolata è diventata ancora più facile”, continua Pratt. “È diventato ancora più pigro perché può ordinare le sue lasagne con un semplice clic di un pulsante. Non c’è niente di brutto nella sua vita tranne il lunedì. Ma in questo film, sarà costretto a uscire di casa e intraprendere un’avventura per la quale è del tutto impreparato – e dovrà essere all’altezza della situazione… e in tutto ciò, vedremo come e perché deve essere così com’è. Si tratta di ciò che rende Garfield Garfield.

Dopo quasi 50 anni di celebrità dei fumetti e di esilaranti speciali televisivi, il film riunisce tutto ciò che il pubblico ama di Garfield, oltre ad alcune cose che non aveva mai saputo.

Il creatore di Garfield, Jim Davis, afferma di aver creato il personaggio per distinguerlo dai tanti cani che all’epoca dominavano le pagine dei fumetti. “Ho visto molti cani fare molto bene: Snoopy, Marmaduke, Fred Basset, dirai tu”, dice. “Ma a quel tempo non c’erano gatti. E sono cresciuto in una fattoria con una media di circa 25 gatti, quindi conoscevo e amavo i gatti. Ho pensato: “Beh, se i cani si comportano così bene, forse mi farebbe bene un gatto”. I gatti sono un po’ scostanti: sai dove si trova il tuo cane, ma i gatti sono distanti.

Per questo motivo, dice, “è naturale attribuire pensieri e sentimenti umani ai gatti. Garfield è un essere umano vestito da gatto. In effetti, Davis afferma che la capacità di resistenza di Garfield deriva dal fatto che i suoi milioni di fan si riconoscono nelle sue debolezze. Gatti: sono proprio come noi! “Tengo uno specchio al lettore e lo mostro con un tocco umoristico”, afferma Davis. “Ci fanno sentire in colpa per mangiare troppo, non fare esercizio fisico e dormire troppo. Garfield allevia il nostro senso di colpa godendo di tutte queste cose. E Davis dice che ogni aspetto della striscia era incentrato su di esso.

“Le sue frustrazioni sono universali”, concorda il regista Mark Dindal, che dirige la prima avventura interamente animata sul grande schermo del nostro eroe pigro e sarcastico. “Ricorda alle persone la loro infanzia, leggendolo sul giornale della domenica o guardando gli speciali. L’umorismo visivo giocherà sempre. Puoi trovare fumetti di Garfield di 15, 20, 30 anni fa e non sembrano datati perché non sono mai veramente radicati in qualcosa di specifico di quel periodo di tempo.

Nel creare il film e sfruttare la storia per una commedia, The Garfield Movie è una riunione di Dindal e del co-sceneggiatore Dave Reynolds, che per la prima volta hanno collaborato in quei ruoli nella commedia animata Le follie dell’imperatore – un classico di culto pronto per i meme con fan che lo adorano. dichiararlo uno dei film più divertenti dell’ultimo quarto di secolo.

Il film è prodotto da John Cohen, che in precedenza ha portato sullo schermo Cattivissimo Me e Angry Birds, e da Andrew Kosove e Broderick Johnson di Alcon Entertainment, il cui successo con film adatti a tutta la famiglia include The Blind Side e Dolphin Tale.

Kosove afferma che lui e Johnson erano ugualmente contenti di produrre il film, perché sentivano che Garfield meritava un trattamento adeguato e completamente animato per il grande schermo, che catturasse il personaggio e gli desse spazio per crescere. “Alcon è un’azienda di successo nel settore dei film per famiglie, perché ci piace realizzare film per le famiglie, non solo per i bambini”, afferma Kosove. “The Garfield Movie è davvero un film per tutta la famiglia. Ci sono interessi emotivi e personaggi a cui tieni – e ovviamente divagazioni e commedie fisiche”.

Per mostrare quella posta in gioco emotiva, dice Johnson, era necessario che il gatto cinico mostrasse una sorta di crescita (e non solo intorno alla metà). “Lo sarcasmo e il cinismo di Garfield sono divertenti ed efficaci in un fumetto a tre vignette”, osserva. “In un film, è necessario che il personaggio abbia un certo grado di crescita suo malgrado. Devi fare il tifo per lui.

Per Cohen, la possibilità di lavorare con il proprio personaggio preferito è il culmine di una fantasia infantile. “Non riesco ancora a credere di aver avuto la fortuna di poter realizzare un film di Garfield”, afferma Cohen. “Devo essermi pizzicato ogni giorno negli ultimi anni. Ero un bambino che aveva gli animali di peluche Garfield e Pooky, un telefono Garfield, le classiche tazze di McDonald’s e disegnavo persino i miei fumetti di Garfield con Odie, Jon e il fantastico cast di personaggi. È un vero onore che Jim Davis ci abbia affidato come custodi della sua creazione: non c’è niente che mi abbia reso più felice che ascoltare la sua gioia e le sue reazioni entusiaste al film nel corso della produzione.”

Da parte sua, Davis dice di essere stato entusiasta di vedere un film d’animazione che faceva uscire Garfield dai suoi confini di tre vignette. “Inutile dire che Garfield esce di più nell’animazione. Altrimenti perché animarlo?” dice il creatore del personaggio. “Garfield ha la stessa personalità in entrambi i mezzi. Tuttavia, poiché l’animazione è composta da più di tre fotogrammi, Garfield deve essere coinvolto in una trama che gli richiede di alzarsi dal letto. In molti sensi, è più facile lavorare con l’animazione che con un fumetto, perché in un fumetto devi impostare la storia, stravolgerla e poi risolverla in soli tre o quattro fotogrammi e in 25 parole o meno. Nell’animazione, hai il lusso del tempo per raccontare la storia, in più puoi usare la musica, gli effetti sonori e i dialoghi sonori per eseguire le gag e guidare la storia”.

Per Dindal e la sua squadra, il processo è iniziato con la ricerca su ciò che rende Garfield Garfield e la ricerca dei luoghi in cui il personaggio può crescere e cambiare. Con molte migliaia di strisce di Garfield che hanno intrattenuto milioni di persone per decenni, il compito può sembrare arduo, ma fortunatamente è stato più facile che mai tornare indietro e trovare quelle classiche gag di Garfield. “Quando abbiamo iniziato a realizzare il film, avevamo accesso a un database in cui erano archiviati tutti i fumetti”, ricorda. “Potresti inserire una parola chiave come “Garfield che mangia lasagne” o “Garfield abbraccia Odie” e verranno visualizzati tutti questi fantastici fumetti a cui potremmo fare riferimento. È stata un’enorme risorsa per noi, trovare idee che si collegassero ai fumetti con cui i fan si sarebbero relazionati. Era così ben organizzato e poter fare riferimento a loro in quel modo ha davvero accelerato il nostro processo di sviluppo.

Chris Pratt è stata la prima scelta dei realizzatori, che hanno anche testato l’idea animando Garfield con un clip audio di Pratt che parla in un talk show. “Stava parlando di qualcosa che aveva a che fare con l’amore per il cibo – non ricordo se fossero lasagne”, dice Dindal. “Abbiamo preso quella parte di dialogo e realizzato un po’ di animazione, e sembrava che catturasse l’essenza di Garfield.

“Immagino che Chris catturi semplicemente quella pigrizia e quel sarcasmo nella sua voce naturale”, scherza.

E lo stesso Jim Davis è rimasto affascinato dal doppiatore. “Chris ha un grande atteggiamento nella sua voce e un tempismo incredibile”, dice Davis. “Gli attribuisco un dieci per la comicità. E una delle cose che fa è portare il tocco e l’atteggiamento di Garfield nel personaggio, e quindi ha davvero capito il significato”. personaggio e lo ha assolutamente centrato. È fantastico da ascoltare. Puoi rilassarti immediatamente e dire: ‘Sì, quello è Garfield.’”

“Ricordo che da bambino leggevo i fumetti di Garfield”, afferma Pratt. “Quando arrivava il giornale, tiravo fuori la sezione dei film per scoprire quali film sarebbero usciti, e tiravo fuori i fumetti – ed era sempre Garfield.”