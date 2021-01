Garret Dillahunt, A Martinez, Keir O’Donnell e Moses Ingram in “Ambulance” di Michael Bay

Ambulance, il nuovo film di Michael Bay acquista quattro nuovi attori nel cast. Il sito Deadline riporta che Garret Dillahunt, A Martinez, Keir O’Donnell e Moses Ingram hanno firmato per recitare in questo thriller d’azione ispirato agli action degli anni novanta, la cui trama segue due fratelli che rubano un’ambulanza dopo una rapina andata storta.

Dillahunt, Martinez, O’Donnell e Ingram si uniscono ad un cast che già include Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ed Eiza Gonzalez. Il film di Bay è un remake del film danese Ambulancen, un thriller psicologico del 2005 filmato in tempo reale (80 minuti), interamente ambientato a bordo di un’ambulanza e con soli quattro personaggi coinvolti.

Garret Dillahunt è meglio conosciuto per i ruoli di Simon Escher nella serie tv Burn Notice, Ty Walker nella sesta stagione di Justified, il terminator Cromartie in Terminator: The Sarah Connor Chronicles e John Dorie in Fear the Walking Dead. I crediti cinematografici di Dillahunt includono il remake L’ultima casa a sinistra, Non è un paese per vecchi, 12 anni schiavo e lo vedremo nell’action-horror Army of the Dead diretto per Netflix da Michael Bay.

A Martínez è noto per ruoli in diverse soap opera (Santa Barbara, General Hospital, Una vita da vivere, Beautiful, Il tempo della nostra vita). I suoi crediti cinematografici includono Il console onorario, Jimmy P. e La maledizione di Chucky; Keir O’Donnell meglio conosciuto per i suoi ruoli nei film 2 Single a nozze- Wedding Crashers, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, Il superpoliziotto del supermercato e American Sniper, oltre a numerose apparizioni televisive (Sons of Anarchy, Fargo, Ray Donovan); Moses Ingram al suo primo ruolo cinematografico ha recentemente esordito sul piccolo schermo nell’acclamata miniserie tv La regina degli scacchi di Netflix.

“Ambulance” è scritto da Chris Fedak al suo primo lungometraggio per il grande schermo dopo aver scritto episodi per serie tv (Chuck, Legends of Tomorrow, Prodigal Son). Il film è prodotto da Bay, James Vanderbilt, Bradley Fischer, Will Sherak e Ian Bryce, con Michael Kase e Mark Moran a bordo come produttori esecutivi.