Gerard Butler tornerà nel ruolo di Stoick l’Immenso nel film live-action di Dragon Trainer

Gerard Butler riprenderà il ruolo del padre di Hiccup, Stoick l’Immenso, nell’adattamento live-action della Universal Pictures del film della DreamWorks Animation Dragon Trainer (How To Train Your Dragon). Butler si unisce a Mason Thames e Nico Parker precedentemente scelti per interpretare le versioni live-action di Hiccup e Astrid. Thames è il ragazzino rapito del thriller-horror The Black Phone e Nico Parker ha interpretato Sarah Miller nel primo episodio della serie tv The Last of Us.

Il nuovo adattamento live-action sarà scritto, diretto e prodotto da Dean DeBlois che farà il suo debutto live-action. Deblois è stato co-regista con Chris Sanders di Lilo & Stitch e della trilogia di film d’animazione di Dragon Trainer. Il live-action sarà prodotto da Marc Platt (La rivincita delle bionde, Wicked).

“Dragon Trainer” è tratto dal libro “Come addestrare un drago” scritto nel 2003 da Cressida Cowell. Il film, ambientato nel mondo dei Vichinghi, racconta la storia di un gracile ragazzo di 15 anni, Hiccup, che cerca senza successo di mostrare il suo valore come vichingo e di Sdentato, un drago ferito che Hiccup incontra e cura stringendo con lui un legame indissolubile, che lo porterà a rivedere i pregiudizi che raccontano tutti i draghi come letali e feroci nemici dell’uomo.

Oltre che di tre lungometraggi. Dragon Trainer (2010), Dragon Trainer 2 (2014) e Dragon Trainer: Il mondo nascosto (2019). Il franchise include anche cinque cortometraggi:La leggenda del drago Rubaossa (2010), Il libro dei draghi (2011), Il dono della Furia Buia (2011), L’inizio delle corse dei draghi (2014) e Dragon Trainer – Rimpatriata (2019) e una serie televisiva in sei stagioni che segue gli eventi del primo film, Dragons, prodotta dal 2012 al 2018.

Il franchise ha generato anche 14 videogiochi, un serie a fumetti (Dragons: Riders of Berk), una serie di graphic novel pubblicate da Dark Horse Comics (How to Train Your Dragon: The Serpent’s Heir), uno show su ghiaccio e un’arena show in stile Walking with Dinosaurs – The Arena Spectacular. La trilogia cinematografca ha superato il miliardo e 600 milioni d’incasso nel mondo con tre candidature all’Oscar per il miglior film d’animazione e un Golden Globe vinto da “Dragon Trainer 2”. Il film uscirà nei cinema il 13 giugno 2025.

