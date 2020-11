Attacco al potere 4: Gerard Butler tornerà per il sequel “Night Has Fallen”

Gerard Butler tornerà come protagonista del sequel Attacco al potere 4 – Night Has Fallen. Il sito Deadline riporta che Butler riprenderà ancora una volta il ruolo di Mike Banning, l’ex membro delle forze speciali dell’esercito americano diventato agente dei servizi segreti che nel frattempo è stato promosso a direttore dei servizi segreti.

La serie “Attacco al potere” è stata un enorme successo finanziario e ha incassato con tre film oltre 520 milioni di dollari in tutto il mondo. Butler ha esordito come Banning in Attacco al potere – Olympus Has Fallen del 2013 diretto da Antoine Fuqua e con Aaron Eckhart nei panni del presidente degli Stati Uniti d’America in una Casa bianca assediata da terroristi nordcoreani. Al primo film, che strizzava l’occhio al classico Trappola di cristallo, ha fatto seguito Attacco al potere 2 – London Has Fallen del 2016 diretto da Babak Najafi (Proud Mary) con il Manning di Butler che in un summit europeo deve difendere il Presidente di Eckhart da alcuni mercenari assoldati da un signore della guerra yemenita in cerca di vendetta. Infine nel recente Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen uscito lo scorso anno, Manning finisce come principale sospettato di un attentato al nuovo presidente in carica, l’Alan Tumbull di Morgan Freeman, e come fece il Bryan Mills di Liam Neeson in Taken 3 – L’ora della verità, Manning si ritrova in fuga braccato dalle autorità intento a dimostrare la sua innocenza e al contempo trovare i veri colpevoli del complotto.

Il regista ed ex stuntman Ric Roman Waugh (Snitch – L’infiltrato) che ha diretto Butler in “Angel is Fallen” e nel recente disaster-movie Greenland dirigerà “Attacco al potere 4 – Night Has Fallen” da una sua sceneggiatura scritta con Robert Kamen (Attacco al potere 3, Taken 3, Cobra Kai). I produttori sono Alan Siegel e Gerard Butler per G-BASE, Heidi Jo Markel di Eclectic Picture, Les Weldon e Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger e Yariv Lerner di Millennium Media. I produttori esecutivi per conto di Millennium Media sono Avi Lerner, Trevor Short e Boaz Davidson.

“Attacco al potere 4 – Night Has Fallen” sarà girato presso i Nu Boyana Studios di Millennium Media in Bulgaria.