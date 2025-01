Nella Tana dei lupi 2: Pantera – nuovo trailer italiano e clip del crime thriller d’azione con Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr.

Dal 6 marzo 2025 nei cinema italiani con Lucky Red il crime thriller d’azione Nella Tana dei lupi 2: Pantera. Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr. tornano nei panni del detective ‘Big Nick’ O’Brien e del ladro fuoriclasse Donnie Wilson in questo sequel ad alto tasso adrenalinico scritto e diretto da Christian Gudegast, regista dell’originale.

Nella Tana dei lupi 2 – Trama e cast

In questo secondo capitolo la posta in gioco non è mai stata così alta: i due nemici diventano alleati e l’innata fratellanza, l’umorismo e la tensione tra Nick (Butler) e Donnie (Jackson Jr.) raggiungono nuove vette quando uniscono le forze per organizzare un’enorme rapina alla più grande borsa di diamanti del mondo.

Il cast include anche Evin Ahmad, Salvatore Esposito, Orli Shuka, Stéphane Coulon, Cristian Solimeno, Nazmiye Oral, Mark Grosy, Joshua Gabriel Liège, Dino Kelly, Fortunato Cerlino, Yasen Zates Atour, Constantin Vidal, Ignacio Herrarez, Michael Bisping, Giuseppe Schillaci e Rico Verhoeven.

Nella Tana dei lupi 2 – Il nuovo trailer ufficiale in italiano

Curiosità

Il film debuttato il 9 gennaio in patria conquistando il primo posto al box office in Nord America, replicando il successo del primo capitolo uscito nel 2018.

La trama è ispirata al furto di diamanti di Anversa del 2003.

E’ stato definito da Butler un film che “ha dentro tutto: dramma, emozione, azione, commedia. Un film intelligente che si addentra davvero nei meccanismi di questo incredibile mondo di furti ad alto rischio poiché questa volta si svolge nel quartiere dei diamanti di Nizza.

La scena finale allude al sequel Tana dei lupi 3 che è provvisoriamente intitolato Den of Threeves.

Christian Gudegast, qui alla sua seconda regia, ha scritto Il risolutore con Vin Diesel e Attacco al potere 2 con Gerard Butler hper poi passare dietro la macchina da presa con “Nella tana dei lupi”

O’Shea Jackson Jr., noto anche con lo pseudonimo di OMG è un attore e rapper figlio del rapper Ice Cube. Jackson Jr. ha interpretato il padre nel film biografico Straight Outta Compton del 2015, pellicola che ha segnato il suo debutto cinematografico. Jackson Jr. ha interpretato ruoli in Nella tana dei lupi, Godzilla II – King of the Monsters, Non succede, ma se succede…, Il diritto di opporsi e Cocainorso.

Nella Tana dei lupi 2 – featurette “Partners in Crime” in lingua originale

La vera rapina che ha ispirato il film

Il furto di diamanti di Anversa, soprannominato il “furto del secolo”, è stato il più grande furto di diamanti di sempre e una delle più grandi rapine della storia. I ladri hanno rubato diamanti sciolti, oro, argento e altri tipi di gioielli per un valore di oltre 100 milioni di dollari. La rapina è stata perpetrata ad Anversa, in Belgio, durante il fine settimana del 15-16 febbraio 2003. Sebbene siano stati effettuati arresti e la pena sia stata scontata, i diamanti rubati rimangono non recuperati.

Il caveau che ospitava i diamanti si trova due piani sotto il piano principale. Era protetto da molteplici meccanismi di sicurezza, tra cui una serratura con 100 milioni di possibili combinazioni, rilevatori di calore a infrarossi, un sensore sismico, un radar Doppler e un campo magnetico. L’edificio stesso aveva una forza di sicurezza privata e si trovava nel quartiere dei diamanti di Anversa, fortemente sorvegliato e monitorato.

Dopo la rapina, il gruppo è tornato all’appartamento del capobanda, l’italiano Leonardo Notarbartolo, ad Anversa. Successivamente, Notarbartolo e un complice si sbarazzano delle prove nei pressi dell’autostrada E19 tra Anversa e Bruxelles, mescolandole con i rifiuti domestici. La mattina successiva, un locale proprietario terriero scoprì gli oggetti scartati e informa la polizia. Tra i detriti c’erano oggetti direttamente collegati a Notarbartolo, il che fornisce agli investigatori una pista cruciale.

Nella Tana dei lupi 2 – Clip ufficiali in lingua originale

Nella Tana dei lupi 2 – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono del compositore Kevin Matley (Arthur the King – Insieme a ogni costo, The Family Plan, Concrete Cowboy, Path of the Panther, Daniel).

1. Ronin One (5:45)

2. A Stripper That Doesn’t Smoke? (1:17)

3. The World Diamond Center (1:54)

4. Sardinia (1:08)

5. Donnie’s Story (1:49)

6. Big Nick (4:04)

7. Low-Tech Beats High-Tech (4:32)

8. Houdini in Theater (3:04)

9. Dogs on the Scent (3:13)

10. Center Mass (2:45)

11. White to Black (2:56)

12. We’ve Been Robbed (2:15)

13. Switchbacks (1:02)

14. Cinque Terre (1:42)

15. Living on the Other Side (4:54)

16. Sit Back Left (3:46)

La colonna sonora di “Nella Tana dei lupi 2: Pantera” è disponibile su Amazon.