Dal tre volte candidato all’Oscar e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamata trilogia di Dragon Trainer della DreamWorks Animation, arriva nei cinema a giugno 2025 una straordinaria rivisitazione live-action del film che ha lanciato l’amato franchise How to Train Your Dragon.

Dragon Trainer – Trama e cast

Sull’isola selvaggia di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup (Mason Thames; Black Phone, For All Mankind) si distingue. Figlio creativo ma trascurato del capo Stoick l’immenso (Gerard Butler, che riprende il suo ruolo di doppiatore dal franchise animato), Hiccup sfida secoli di tradizione quando fa amicizia con Sdentato, un temuto drago Furia Buia. Il loro improbabile legame rivela la vera natura dei draghi, sfidando le fondamenta stesse della società vichinga. Con la fiera e ambiziosa Astrid (Nico Parker, candidata ai BAFTA; Dumbo, The Last of Us) e l’eccentrico fabbro del villaggio Gobber (Nick Frost; Biancaneve e il cacciatore, Shaun of the Dead) al suo fianco, Hiccup affronta un mondo lacerato dalla paura e dall’incomprensione Quando emerge un’antica minaccia, che mette in pericolo sia i vichinghi che i draghi, l’amicizia di Hiccup con Sdentato diventa la chiave per forgiare un nuovo futuro. Insieme, devono percorrere il delicato sentiero verso la pace, librandosi oltre i confini dei loro mondi e ridefinendo cosa significhi essere un eroe e un leader.

Il film vede anche la partecipazione di Julian Dennison (Deadpool 2), Gabriel Howell (Bodies), Bronwyn James (Wicked), Harry Trevaldwyn (Smothered), Ruth Codd (The Midnight Club), il candidato ai BAFTA Peter Serafinowicz (Guardiani della Galassia) e Murray McArthur (Il Trono di Spade).

Dragon Trainer – Il primo trailer ufficiale in italiano

“Dragon Trainer” è scritto, prodotto e diretto da DeBlois. È prodotto anche dal tre volte candidato all’Oscar Marc Platt (Wicked, La La Land) e dal vincitore dell’Emmy Adam Siegel (Drive, 2 Guns).

“Dragon Trainer” fa parte del programma “Filmed For IMAX”, che offre ai registi la tecnologia IMAX per aiutarli a offrire l’esperienza cinematografica più coinvolgente al pubblico di tutto il mondo.

Ispirato alla serie di libri bestseller del New York Times di Cressida Cowell, il franchise “Dragon Trainer” della DreamWorks Animation ha affascinato il pubblico mondiale, ottenendo quattro nomination agli Oscar e incassando oltre 1,6 miliardi di dollari al botteghino globale. Ora, attraverso effetti visivi all’avanguardia, DeBlois trasforma la sua amata saga animata in uno spettacolo mozzafiato dal vivo, dando vita alle epiche avventure di Hiccup e Sdentato con un realismo sbalorditivo mentre scoprono il vero significato di amicizia, coraggio e destino.

Il franchise di “How to Train Your Dragon“

“Dragon Trainer” è tratto dal libro “Come addestrare un drago” scritto nel 2003 da Cressida Cowell. Il film, ambientato nel mondo dei Vichinghi, racconta la storia di un gracile ragazzo di 15 anni, Hiccup, che cerca senza successo di mostrare il suo valore come vichingo e di Sdentato, un drago ferito che Hiccup incontra e cura stringendo con lui un legame indissolubile, che lo porterà a rivedere i pregiudizi che raccontano tutti i draghi come letali e feroci nemici dell’uomo.

Oltre che di tre lungometraggi. Dragon Trainer (2010), Dragon Trainer 2 (2014) e Dragon Trainer: Il mondo nascosto (2019). Il franchise include anche cinque cortometraggi: La leggenda del drago Rubaossa (2010), Il libro dei draghi (2011), Il dono della Furia Buia (2011), L’inizio delle corse dei draghi (2014), Dragon Trainer – Rimpatriata (2019) e una serie televisiva in sei stagioni che segue gli eventi del primo film, Dragons, prodotta dal 2012 al 2018.

Il franchise ha generato anche 14 videogiochi, un serie a fumetti (Dragons: Riders of Berk), una serie di graphic novel pubblicate da Dark Horse Comics (How to Train Your Dragon: The Serpent’s Heir), uno show su ghiaccio e un’arena show in stile Walking with Dinosaurs – The Arena Spectacular. La trilogia cinematografca ha superato il miliardo e 600 milioni d’incasso nel mondo con tre candidature all’Oscar per il miglior film d’animazione e un Golden Globe vinto da “Dragon Trainer 2”.

Il poster ufficiale del film