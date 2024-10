Trailer, poster e video musicale di “Bakeneko Anzu-chan”, il film anime presentato a Cannes 2024 come unico film d’animazione selezionato per la sezione “Quinzaine des Réalisateurs”.

Disponibile via GKids un trailer per un nuovo film anime in uscita negli Stati Uniti intitolato Ghost Cat Anzu, che ha debuttato al Festival di Cannes del 2024 come unico film d’animazione selezionato per la sezione “Quinzaine des Réalisateurs”.

Ghost Cat Anzu – La trama ufficiale

La precoce adolescente Karin si ritrova abbandonata dal padre nella campagna giapponese. Vivendo in un tempio con il nonno, incontra Anzu, un gigantesco “gatto fantasma” e noto fannullone incaricato di prendersi cura di lei. Diffidente nei confronti del suo nuovo tutore, Karin sabota i lavoretti di Anzu per la gente del paese e fa amicizia con gli eccentrici spiriti della foresta locale. Nel tentativo di conquistare Karin, Anzu fa accidentalmente un patto con il diavolo e si scatena l’inferno…

Ghost Cat Anzu – Il trailer sottotitolato in inglese

“Ghost Cat Anzu” è co-diretto dai due registi giapponesi Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita. Kuno al suo primo lungometraggio ha diretto il corto Airy Me e alcuni episodi per serie tv (Houseki no Kuni, Il teatrino delle fiabe di Hello Kitty), mentre Yamashita ha adattato in film live-action i manga A Gentle Breeze in the Village, Confession e Let’s Go Karaoke!.

La sceneggiatura”Ghost Cat Anzu” è di Shinji Imaoka; basata sul manga omonimo di Takashi Imashiro. Il film è co-prodotto da Shin-ei Animation (Giappone) e Miyu Productions (Francia).

Il video musicale “Matatabi” di Chiaki Sato

Penso che tutti abbiano ricordi di “quell’estate”. I suoni della festa, le tiepide ramune e la pioggia passeggera. “Bakeneko Anzu-chan” è un’opera in cui la vita quotidiana e il mondo misterioso convivono fianco a fianco. È come un sogno di una notte di mezza estate quando ero bambina. E penso che il brano “Matatabi” sia una canzone che fa riflettere ognuno di noi su “quell’estate” nei nostri cuori. A tutte le persone che vivono la loro vita anche se soffrono. Possa la tua vita essere un viaggio meraviglioso. [commento di Chiaki Sato]

Nata nel 1990, Yôko Kuno ha studiato alla Tama Art University. Il suo film di laurea, Airy Me, ha vinto molti premi. Ha lavorato come direttrice dell’animazione rotoscoping ed è ora considerata una delle figure chiave dell’animazione contemporanea. È anche una creatrice di manga.

Nato nel 1976, Nobuhiro Yamashita è un regista molto popolare in Giappone. Nei suoi primi anni, è stato spesso paragonato ad Aki Kaurismäki e Jim Jarmusch per i suoi personaggi di giovani vagabondi. Linda Linda Linda, il suo primo film in 35mm, è stato un successo popolare.

“Ghost Cat Anzu” presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2024, ha debuttato in Giappone lo scorso luglio e uscirà negli Stati Uniti in sale selezionate il 15 novembre 2024.

Il poster ufficiale americano

Fonte: Miyu Productions / IMDb / Quinzaine des Réalisateurs / Wikipedia