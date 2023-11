Ghostbusters: Minaccia Glaciale – primo trailer italiano e poster del nuovo film degli Acchiappafantasmi

Sony ha svelato il primo trailer del nuovo film degli Acchiappafantasmi che preannuncia una fantasmatica minaccia climatica, in piena sintonia con i tempi, e con l’iconico logo congelato che campeggia sul primo poster ufficiale del film, che arriverà nei cinema a marzo 2024. Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Ghostbusters: Frozen Empire) narra della scoperta e della fuga di una nuova forza malvagia in grado di scatenare una nuova era glaciale che minaccia non solo la sicurezza di New York, ma il mondo intero.

La trama ufficiale: In “Ghostbusters: Minaccia Glaciale”, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Dopo gli eventi di Ghostbusters: Legacy, i fan degli Acchiappafantasmi ritroveranno Gary Grooberson (Paul Rudd), Callie Spengler (Carrie Coon), Trevor Spengler (Finn Wolfhard) e Phoebe Spengler (McKenna Grace) mentre diventano Ghostbusters a tutti gli effetti, indossando quelle iconiche tute che gli abbiamo visto indosso alla fine del primo film. Ma per i fan di vecchia data a bordo ci sono anche due degli acchiappafantasmi originali: Ray Stantz (Dan Aykroyd) e Winston Zeddemore (Ernie Hudson) e dal trailer viene rivelato anche un cameo del Peter Venkamn di Bill Murray. All’appello manca Sigourney Weaver, l’attrice aveva già anticipato lo scorso maggio al sito Collider che non avrebbe partecipato al sequel.: “No, voglio dire, non mi è stato chiesto di essere in questo Ghostbusters, e penso che, sai, pochi di noi possono fare molta strada”.

Il cast di “Ghostbusters: Minaccia Glaciale” è completato da Annie Potts (Janine Melnitz), William Atherton che torna nei panni di Walter Peck dal “Ghostbusters” originale, Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, Emily Alyn Lind, Celeste O’Connor, Logan Kim, James Acaster, Damian Muziani, Natalie Cousteau, Emily Ng, Paul O’Kelly, Evelyn Anne Bulls, Kalisha A. Johnson, Ross Donnelly, Bella Glanville, Suki Úna Rae, Robert Smith e Nyah Williams.

Ghostbusters Minaccia Glaciale – il primo trailer italiano ufficiale

Jason Reitman che ha diretto il precedente “Ghostbusters: Legacy” ha passato la mano per la regia che è stata affidata al Gil Kenan di Monster House, Ember – Il mistero della città di luce e del remake Poltergeist del 2015. Reitman è rimasto a bordo come produttore e co-autore della sceneggiatura con Kenan.

Il titolo provvisorio del film era “Firehouse”, dal nome della caserma dei pompieri di Ghostbusters. Nei film precedenti, le riprese esterne della caserma dei pompieri sono state girate all’Hook & Ladder 8 nel quartiere Tribeca (Triangle Below Canal Street) di Lower Manhattan a New York City.

Dopo che le riprese di Ghostbusters II (1989) furono terminate, la caserma dei pompieri conservò metà del cartello di “Ghostbusters II” appeso all’esterno. Veniva regolarmente esposto nei giorni festivi, in particolare ad Halloween. Alla fine, è stato spostato definitivamente all’interno, dopo una campagna GoFundMe di successo da parte dei fan del film nel giugno 2021, che ha finanziato una replica in scala reale dell’insegna degli Acchiappafantasmi. Questo cartello ora è appeso fuori dalla caserma dei pompieri tutto l’anno.

William Atherton è a bordo per riprendere il ruolo di Walter Peck. Includendo Ghostbusters: The Video Game del 2009, questa è la terza apparizione del personaggio Walter Peck, nel franchise mediatico di Ghostbusters. È apparso anche in un episodio della serie animata The Real Ghostbusters, ma interpretato da un personaggio diverso.

Il primo teaser poster ufficiale