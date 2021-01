Gilgamesh: annunciato nuovo film d’animazione dai creatori di Fortnite

Un film d’animazione intitolato Gilgamesh è in fase di sviluppo dallo studio cinematografico latinoamericano Hook Up in partnership con Epic Games, gli sviluppatori del videogioco Fortnite.

Il sito Deadline riporta che Epic Games fornirà al progetto anche la sua tecnologia Unreal Engine come piattaforma di animazione con cui verrà creato il film. Il motore grafico Unreal Engine oltre che per sviluppare videogiochi ha un utilizzo anche nello sviluppo di effetti visivi per il piccolo e grande schermo. il motore grafico è stato utilizzato ad esempio per il remake live-action Il re leone e nelle serie tv The Mandalorian e Westworld per la creazione di set virtuali ed esperienze visive fotorealistiche.

Secondo Deadline, il film seguirà la vita, le avventure e le tragedie del leggendario Gilgamesh, figura di eroe divinizzato della mitologia sumera che è servito da ispirazione per i classici poemi epici l’Odissea e l’Iliade di Omero. La trama principale seguirà il viaggio di Gilgamesh alla ricerca dell’immortalità, il suo rapporto con l’amico fraterno Enkidu e come questo antico personaggio di avventuriero sia diventato da eroe a semidio.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Gilgamesh” sarà diretto dall’argentino Tomas Lipgot, un regista e produttore di documentari alla sua prima incursione nell’animazione che debutterà nel suo primo film di finzione. i crediti di Lipgot includono The Tree on the Wall (2012) documentario che raccoglie la testimonianza di uno dei pochi sopravvissuti ai campi di sterminio durante la seconda guerra mondiale e Shame and Respect (2015) che documenta la quotidianità di una famiglia di rom nella periferia di Buenos Aires.

Una dichiarazione di Guido Rud, amministratore delegato di FilmSharks che co-produce il film con lo studio argentino DuermeVela.