Giorgio Cantarini, cosa fa oggi il bambino della Vita è bella

Il suo volto di bambino ha lasciato un segno nella storia del cinema mondiale. Giorgio Cantarini ha infatti interpretato – quando era giovanissimo – il personaggio di Giosué Orefice nell’iconico film premio Oscar La Vita è bella. Uno dei capolavori più amati di sempre, la pellicola tratta il tema dell’Olocausto e ha visto come protagonisti Roberto Benigni e la moglie Nicoletta Braschi, nei panni di due ebrei deportati nel campo concentramento insieme al figlio.

Cantarini è adesso un giovane attore 32enne e ricorda molto bene il ruolo che ha impersonato molti anni fa. Oggi continua a studiare recitazione e, in un’intervista rilasciata per Repubblica, ha confessato che continua ad emozionarsi quando guarda il film, che per lui ha significato tanto.

La vita di Giorgio Cantarini dopo La vita è bella

Lo ricordiamo tutti come il piccolo Giosué, anche perché il suo talento e la sua dolcezza si notarono sin da subito. Il giovane attore è oggi cresciuto e vive a New York per inseguire il sogno di diventare affermato nel mondo della recitazione. Nel 2019 è infatti volato nella Grande Mela per poi tornare momentaneamente in Italia per via del Covid e, in quel periodo, si è occupato di aiutare l’Asl nel tracciamento di malati a Viterbo, suo paese d’origine, dato che c’era poco lavoro per gli attori all’epoca. In questi anni, ha però avuto la possibilità di cimentarsi anche in altri ruoli. Ha ad esempio lavorato nel film Comandante insieme a Pierfrancesco Favino, e in quella occasione ha interpretato Vezio Schiassi, marinaio e telegrafista di un equipaggio.

Durante un’intervista rilasciata per Repubblica, Cantarini ha anche ammesso che a volte molti dei colleghi lo riconoscono ancora. “Gli occhi sono sempre gli stessi“, gli dicono. Lui stesso ha affermato che da piccolo gli è capitata una cosa bellissima e che quel capitolo della sua vita ha lasciato un segno indelebile nel suo percorso e nel suo futuro.

Giorgio Cantarini e il rapporto con Benigni

Nel frattempo, in tutti questi anni, l’attore di Giosué non ha mai smesso di avere un legame con Roberto Benigni, che nel film interpretava il suo papà. Del resto sul set si è creata un’unione che non potrà mai finire, e per questo i due continuano ad avere un rapporto speciale. “A volte gli ho chiesto consigli“, ha raccontato Giorgio Cantarini nell’intervista a Repubblica. I due si sentono ancora per raccontarsi le loro vite e il giovane Cantarini si è detto davvero grato per quello che gli è capitato.