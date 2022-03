Gli idoli delle donne: trailer e tutte le anticipazioni sul film con Lillo e Greg

Il 14 aprile debutta nei cinema con Lucky Red e Vision Distribution Gli idoli delle donne, la nuova commedia con Lillo e Greg aka Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, che oltre a recitare da protagonisti si sono assunti anche gli oneri di regia in collaborazione con Eros Puglielli (Copperman).

Trama e cast

La trama ufficiale: Filippo (Francesco Arca) è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli… (quelli di Lillo). Disperato e sempre meno richiesto, il nuovo Filippo (Lillo) si rivolge all’unica persona in grado di insegnargli a soddisfare le donne puntando sulla sensualità e la dialettica piuttosto che sul corpo: Max (Greg), il più grande e ambito gigolò di sempre, ritiratosi misteriosamente dal giro. Nonostante il training con Max, Filippo continua a perdere clienti. Un giorno però, per un oscuro motivo, una giovane e bella colombiana di nome Juanita (Maryna) decide di avvalersi delle prestazioni di Filippo. Peccato che Juanita sia figlia di una coppia di pericolosissimi narcotrafficanti: Joaquim (Corrado Guzzanti) e Maria (Ilaria Spada). I guai per Filippo e Max sono appena iniziati…

Il cast di “Lillo e Greg – Gli idoli delle donne” include anche Corrado Guzzanti, Ilaria Spada, Francesco Arca, Daniele Piperno, Simone Colombari, Jonathan Guerrero, Valerio Lundini, Marco Marzocca.

Gli idoli delle donne – trailer e video

Primo trailer ufficiale pubblicato il 16 marzo 2022

Curiosità

Il film è diretto da Lillo e Greg, alla loro seconda regia dopo D.N.A. – Decisamente non adatti, in collaborazione con Eros Puglielli (Copperman).

La sceneggiatura del film è di Lillo e Greg, Matteo Menduni (Nudes) e Tommaso Renzoni (Altrimenti ci Arrabbiamo).

Il team che ha collaborato al film include il direttore della fotografia Alfredo Betrò (Copperman), il montatore Roberto Di Tanna (Bangla), lo scenografo Alessandro Bigini (Domani è un altro giorno), la costumista Nicoletta Ercole (Torno indietro e cambio vita).

Le musiche originali de “Gli idoli delle donne” sono di Claudio “Greg” Gregori.

Lillo e Greg al cinema

Nel 1999 appaiono nel film Bagnomaria nel piccolo ruolo dei legali del bagno 2000 che propongono alla signora “Bice” il contratto per acquistare lo stabilimento balneare dove lavora “Mario”, Giorgio Panariello. Nel 2001 sono tra i protagonisti di Blek Giek, un film di Enrico Caria in cui interpretano rispettivamente i surreali ruoli di Gigino (Lillo Petrolo) e Flaminio (Claudio Gregori). Sempre nel 2001 Greg è il protagonista maschile del film di Marco Risi, Tre mogli. Nel 2005 Lillo interpreta il ruolo di Pini nel film Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti. Nel 2006 Lillo interpreta Eugenio nel film Per non dimenticarti di Mariantonia Avati, film realistico dell’Italia del dopoguerra (1946-47). Nel 2007 esce Lillo e Greg – The movie!, film composto di una serie di sketch. Girato in formato digitale, per la regia di Luca Rea, colonna sonora a cura di Greg e Attilio Di Giovanni, è concepito per una distribuzione via Internet, satellite e DVD. Nel 2010 Lillo è nel cast del film Cacao, del quale è anche co-sceneggiatore insieme al regista Luca Rea. Nel giugno 2010 esce in Italia il film Humpday – Un mercoledì da sballo (Archibald Film Distr.). I due protagonisti sono doppiati da Lillo (Joshua Leonard nel ruolo di Andrew) e Greg (Mark Duplass nel ruolo di Ben). Nel 2011 Lillo è nel cast del film Nessuno mi può giudicare, regia dell’amico Massimiliano Bruno, nel ruolo di Enzo. Il film vince a Taormina il Nastro d’argento come migliore commedia dell’anno, oltre ad aver ricevuto numerose candidature sia ai Nastri d’Argento che al David di Donatello. Ad aprile dello stesso anno Greg è il protagonista del corto tratto da un libro di Maurizio Costanzo Il fascino discreto della parola, al fianco di Barbara Saba, che ne è anche produttrice. Nel 2012 Lillo e Greg compaiono nel ruolo di due puntine da disegno blu e verdi, proprio nel bordo del tavolo da lavoro nella camera oscura del fotografo Andrew A. Rose. Nel 2012, Lillo Petrolo è nel film Com’è bello far l’amore con un esilarante cameo in cui interpreta un insistente farmacista molto curioso alle prese con Fabio De Luigi. Sempre nel 2012, ad ottobre, Lillo e Greg girano il secondo episodio del film Colpi di fulmine, di cui sono protagonisti insieme con Anna Foglietta. Greg interpreta il ruolo dell’ambasciatore Ermete Maria Grilli e Lillo interpreta il ruolo del suo autista Ferdinando. Claudio Gregori compone anche la colonna sonora insieme ad Attilio Di Giovanni. Il film supera i dieci milioni di euro di incasso Cinetel, coniugando un grande successo di critica e di pubblico Nel 2013, Lillo è coprotagonista del film Mi rifaccio vivo di Sergio Rubini, in cui interpreta il ruolo di Biagio Bianchetti. Sempre nel 2013 Lillo è nel cast del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. In occasione dei Nastri d’Argento 2014, riceve la targa per la partecipazione al film premio Oscar. Nel 2013 Lillo e Greg sono i protagonisti del terzo episodio del film Colpi di fortuna, dove Lillo (nel ruolo di Felice Mammola) è un ex ballerino di Raffaella Carrà e Greg (nel ruolo di Walter Biffi) interpreta il fratello segreto che Lillo eredita a sorpresa. Anche in questo caso prosegue la collaborazione tra Claudio Gregori ed Attilio Di Giovanni per la colonna sonora della pellicola. Nel maggio 2013 esce al cinema il film Epic – Il mondo segreto, l’avventura animata in 3D dei Blue Sky Studios, distribuita da 20th Century Fox. Lillo Petrolo e Claudio Gregori sono Mub & Grub, una stralunata coppia formata da una chiocciola e una lumaca a cui viene affidato il compito di vegliare sul Bozzolo destinato a diventare il futuro sovrano dei Leafmen. La coppia formata da Mub e Grub si rivelerà decisiva nella battaglia in difesa dell’ecosistema. Il film è diretto da Chris Wedge. Nel 2014 Lillo a Greg sono i protagonisti di Un Natale stupefacente, ancora con le musiche di Claudio Gregori ed Attilio Di Giovanni. Nel 2015 Lillo Petrolo è protagonista nel film Tempo Instabile con Probabili Schiarite di Marco Pontecorvo, insieme a Luca Zingaretti. Nel cast: John Turturro, Carolina Crescentini, Lorenza Indovina. Trama: Giacomo e Antonio, due fraterni amici responsabili di una cooperativa che fabbrica divani, scoprono di avere nel terreno di proprietà aziendale un giacimento petrolifero. L’oro nero farà emergere i lati più oscuri e vivaci dei caratteri delle persone, stravolgendo le loro vite. Menzione speciale a Marco Pontecorvo e Maurizio Forestieri per gli inserti d’animazione nel film Tempo instabile con probabili schiarite alla 70ª edizione dei Nastri d’argento del 27 giugno 2015. Il 19 giugno 2015 in occasione del Taormina film fest, all’interno di Taormina Arte, Lillo e Greg ricevono il Premio Cariddi per il genere Commedia. Il 27 giugno 2015 in occasione della 70ª edizione dei Nastri d’Argento 2015 al Teatro antico di Taormina – Premio Nino Manfredi(2015). Premio Speciale a Lillo e Greg con il film “Un Natale stupefacente”. Il 16 dicembre 2015 esce al cinema il film Natale col boss che vede Lillo e Greg questa volta anche coautori e cosceneggiatori, ancora con le musiche di Claudio Gregori ed Attilio Di Giovanni. Nel 2016 Lillo è coprotagonista nel film Forever Young, regia di Fausto Brizzi, in cui interpreta il ruolo di Diego DJ. Ad ottobre 2016 Lillo è doppiatore nel film Pets – Vita da animali nel ruolo di Duke. Nel 2016 il duo appare in Natale a Londra – Dio salvi la regina diretto da Volfango De Biasi e nel 2020 debuttano alla regia con D.N.A. – Decisamente non adatti.

